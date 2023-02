Stand: 14.02.2023 08:38 Uhr Corona-News-Ticker: Fortschritte bei Forschung zu Impfnebenwirkungen

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 14. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Ticker von Montag nachlesen:

Das Wichtigste in Kürze:



Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 94,9 in Niedersachsen, 51,8 in Schleswig-Holstein, 62,9 in Mecklenburg-Vorpommern, 35,3 in Hamburg und 87,1 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 95,7 - 21.632 gemeldete Neuinfektionen

Nach der Corona-Pause haben die Narren in Deutschland offenbar Nachholbedarf. Zur aktuellen Saison wurden 2022 Karnevals- und Unterhaltungsartikel im Rekordwert von 114,9 Millionen Euro importiert, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Das waren 47,4 Prozent mehr als im Vorjahr und auch 12,5 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Drei Viertel der importierten Pappnasen, Luftschlangen, Kostüme und Co. kamen aus der Volksrepublik China. Auch die deutschen Exporte von Karnevalsartikeln zogen an auf einen Wert 50,3 Millionen Euro. Hauptabnehmerland war Österreich.

Das Land stellt laut Wissenschaftsministerium dafür 7,5 Millionen Euro Fördermittel bereit. Damit sollen unter anderem mögliche Therapien gegen Long Covid und Post Covid besser erforscht werden. Zudem sollen Projekte unterstützt werden, die Therapien zur Behandlung von Long-Covid-Patienten entwickeln und solche, bei denen es um eine gezielte Diagnostik und genaue Abgrenzung von symptomatisch ähnlich verlaufenden Erkrankungen geht. Geld gibt es auch für den sozialwissenschaftlichen Bereich: Es soll untersucht werden, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gesellschaft ausgewirkt hat.

Weitere Informationen Long Covid, Post Covid: Niedersachsen investiert in Forschung Mit 7,5 Millionen Euro sollen unter anderem Therapien entwickelt und gesellschaftliche Folgen untersucht werden. mehr

Es ist stiller geworden um die Corona-Impfungen und vermeintliche oder tatsächliche Impfnebenwirkungen. Doch die Forschung nach Spuren - sogenannten Biomarkern - im Körper, die nachweisen können, wann es tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen ungewöhnlichen Beschwerden und der Impfung gegen Covid-19 gibt, geht weiter. Für einige schwere Krankheitsbilder gibt es mittlerweile deutliche Fortschritte. Joachim Budde mit den Einzelheiten.

AUDIO: Fortschritte bei Forschung zu Corona-Impfnebenwirkungen (9 Min) Fortschritte bei Forschung zu Corona-Impfnebenwirkungen (9 Min)

Der größte Reiseanbieter TUI hat knapp drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Krise seinen saisontypischen Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern können. Wie der Konzern heute vor einer Online-Hauptversammlung bekannt gab, betrug das Netto-Minus im Zeitraum von Oktober bis Dezember rund 232 Millionen Euro. Zum Jahresende 2021 hatte der Fehlbetrag noch bei 387 Millionen Euro gelegen. Das Unternehmen meldete zuletzt trotz Konjunkturflaute und hoher Inflation wieder deutlich stärkere Buchungen, auch für den bevorstehenden Sommer. Den Umsatz konnte TUI im ersten Viertel des Geschäftsjahres (bis September 2023) von 2,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf etwa 3,8 Milliarden Euro ausbauen.

In der Pandemie-Hochphase zählte die Touristik zu den am schwersten getroffenen Branchen. Dank staatlicher Milliardenhilfen und frischen Geldes seiner Eigner kam TUI durch die existenzbedrohende Zeit. Die vom Bund erhaltenen Corona-Hilfen sollen nun in weiteren Schritten zurückgezahlt werden, bis zum Jahresende mindestens in Höhe von 730 Millionen Euro plus Zinsen. Davor sollen die Aktionäre einen Kapitalschnitt sowie eine folgende neuerliche Kapitalerhöhung beschließen, um dies zu finanzieren.

RKI meldet leicht steigende Inzidenzen für alle Bundesländer im Norden

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden für die norddeutschen Bundesländer vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 94,9 und 2.103 registrierte Neuinfektionen (Montag: 89,3)

Schleswig-Holstein: 51,8 und 452 Neuinfektionen (Montag: 48,5)

Mecklenburg-Vorpommern: 62,9 und 214 Neuinfektionen (Montag: 64,2)

Hamburg: 35,3 und 180 Neuinfektionen (Montag: 34,7)

Bremen: 87,1 und 123 Neuinfektionen (Montag: 82,9)

Bundesweit: 95,7 und 21.632 gemeldete Neuinfektionen (Montag: 92,1)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Dienstag, 14. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

