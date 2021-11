Stand: 26.11.2021 09:41 Uhr Corona-News-Ticker: Flugverkehr mit Südafrika wird eingeschränkt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 26. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Grüne Woche abgesagt

Die Grüne Woche im Januar 2022 fällt wegen der stark steigenden Corona-Zahlen aus. Das teilten die Veranstalter der Agrar- und Ernährungsmesse am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Neue Mutante: Deutschland schränkt Flugverkehr mit Südafrika ein

Deutschland wird Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Mutante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet erklären. Die Regelung trete heute Nacht in Kraft, Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger in die Bundesrepublik befördern, teilte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit.

Die EU-Kommission will Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU auf ein absolutes Minimum beschränken. Die Brüsseler Behörde werde den EU-Staaten vorschlagen, die dafür vorgesehene Notbremse auszulösen um den Luftverkehr auszusetzen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit.

Auch Großbritannien hatte bereits angekündigt, den Flugverkehr mit mehreren Ländern im südlichen Afrika einzuschränken. Laut britischem Gesundheitsministerium gibt es Hinweise, dass die Variante möglicherweise noch ansteckender ist als die Delta-Variante und die verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam sind. Über die neue Variante berät heute voraussichtlich auch die Weltgesundheitsorganisation.

Weitere Informationen Flugverkehr mit Südafrika wird eingeschränkt Kanzleramtsminister Braun sprach von "sehr großen Sorgen". Andere Länder erließen ähnliche Einschränkungen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Luftwaffe startet am Nachmittag mit Verlegungsflügen

Die Luftwaffe wird sich von Freitagnachmittag an mit einem Spezialflugzeug an der Verlegung von Intensivpatienten in der Corona-Pandemie beteiligen. Ein Airbus A310 MedEvac soll nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa um 14.00 Uhr auf dem bayerischen Flughafen Memmingen landen und Schwerkranke nach Münster-Osnabrück in Nordrhein-Westfalen fliegen.

Ärztekammer-Präsident mahnt mehr Tempo bei Impfkampagne an

Ungeimpfte müssten weiter zur Impfung motiviert werden, sagt Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt im NDR Info Interview. Einen Lockdown hält er für aktuell nicht angemessen.

AUDIO: Ärztekammer-Präsident Reinhardt lehnt Lockdown ab (6 Min) Ärztekammer-Präsident Reinhardt lehnt Lockdown ab (6 Min)

Montgomery: Kliniken müssen sich auf Triage vorbereiten

Die Lage in den deutschen Krankenhäusern spitzt sich angesichts der stark steigenden Zahl von Corona-Infizierten dramatisch zu. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, schlug Alarm: "Wir alle bereiten uns auf eine Triage vor", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Ärzte versuchten alles, um diese letzte entsetzliche Entscheidung abzuwenden. Wenn eine Triage-Entscheidung nicht vermieden werden könne, dann werde jeder Patient unabhängig von seiner Herkunft, seiner Religion oder auch der Frage, ob er geimpft sei oder nicht, gleich behandelt. "Es zählt dann vor allem die klinische Erfolgsaussicht", sagte der Weltärztepräsident.

Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali geht davon aus, "dass wir in zehn Tagen in Mecklenburg-Vorpommern Triagen in den Krankenhäusern haben werden". Jetzt gehe es eigentlich nur darum, dass es danach nicht noch weiter ansteige. "Wir haben ja sehr lange gar nicht reagiert und auf den Effekt der Impfungen gehofft." Das räche sich jetzt.

Kinderärztin: Zunächst werden vorerkrankte Kinder geimpft

Gestern hat die europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung des Impfstoffes von Biontech-Pfizer zur Zulassung für fünf- bis elfjährige Kinder empfohlen. Claudia Haupt vom Kinder- und Jugendärzteverband Hamburg sagte im Interview im NDR Info: "Da wir am Anfang beschränkt sein werden, was die Impfstoffmenge angeht, werden die gesunden Kinder nicht unmittelbar nach Einführung des Kinderimpfstoffes drankommen". Zunächst würden Kinder mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Herz- oder Lungenschwäche, Immundefekten, schwerstbehinderte und stark übergewichtige Kinder geimpft.

AUDIO: Kinderärzteverband: Wie und wann Kinder jetzt geimpft werden können (7 Min) Kinderärzteverband: Wie und wann Kinder jetzt geimpft werden können (7 Min)

Niedersachsens CDU fordert Notmaßnahmen

Angesichts weiter rasch steigender Infektionszahlen hat der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann schnelleres Handeln gefordert. "Da absehbar ist, dass sich die Lage zuspitzt, sollte der Landtag früher als geplant zusammenkommen und möglicherweise den Katastrophenfall ausrufen, wie es in Bayern geschehen ist", sagte der Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". In Katastrophenfällen könnten die Behörden schneller handeln und müssen parlamentarische Verfahren nicht abwarten.

Der niedersächsische CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner pocht nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf einen Alleingang seines Landes. "Ich fordere eine Sondersitzung des Landtags, damit das Land ganz schnell eine eigene epidemische Notlage für Niedersachsen erklärt", sagte er dem Politikjournal "Rundblick". Damit die Ausnahmebestimmungen unabhängig von der veränderten Rechtslage auf Bundesebene wieder angewandt werden könnten, sei nun Schnelligkeit geboten. Auslöser war dem Bericht zufolge, dass etwa Sitzungen von Kommunalvertretungen zunächst nicht mehr hybrid, also in Präsenz und per Video, abgehalten werden konnten.

Neue Virusvariante: Großbritannien streicht Flüge

Großbritannien stellt wegen einer neuen Corona-Variante den Flugverkehr mit mehreren Ländern im Süden Afrikas ein. Betroffen von der Maßnahme sind unter anderem Südafrika, Namibia und Simbabwe. Laut dem britischen Gesundheitsministerium gibt es Hinweise, dass die Variante möglicherweise noch ansteckender sei als die Delta-Variante und die verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam seien. Über die neue Variante berät heute voraussichtlich auch die Weltgesundheitsorganisation. Auch in Hong Kong soll es schon mindestens einen bestätigten Fall geben.

Inzidenz in Niedersachsen erstmals über 200

Heute hat das Robert Koch-Institut für Niedersachsen 3.415 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Es sind 11 weitere Todesfälle verzeichnet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 201,2 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 195,1; Vorwoche: 154,2). Damit steigt sie auf einen erneuten Höchstwert und überschreitet erstmals die 200er-Marke.

Niedersachsen: Tischtennisverband nennt 2G-Plus-Regelung "eine Katastrophe"

Im niedersächsischen Amateursport fürchtet man nach dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung mit einer flächendeckenden 2G-Regelung bereits die nächste Warnstufe im Land. Die würde bedeuten, dass Sport in Innenräumen nur noch nach der 2G-Plus-Regelung möglich ist. Geimpfte oder genesene Hallensportler müssten sich dann zusätzlich noch einmal testen lassen. "Es ist eine Katastrophe", sagte Heinz Böhne, der Präsident des Tischtennis-Verbands Niedersachsen. Sollte beim Hallensport die 2G-Plus-Regelung eingeführt werden, dann könnten seiner Meinung nach viele Vereine den Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten. Der organisatorische Aufwand sei dann zu hoch.

Impfdruck zeigt in Hamburg offenbar Wirkung

Der Druck auf ungeimpfte Hamburgerinnen und Hamburger zeigt offenbar Wirkung: In der vergangenen Woche gab es jeden Tag mehr als 1.000 Erstimpfungen in den städtischen Impfstellen. Vorher waren es nur halb so viele, wie NDR 90,3 berichtet. Auch die Zahl der Auffrischungsimpfungen ist demnach zuletzt deutlich gestiegen, auf mehr als 10.000 vergangene Woche.

Weitere Informationen Zahl der Erstimpfungen in Hamburg zuletzt stark gestiegen Der Druck auf Ungeimpfte ist zuletzt in Hamburg gewachsen. Das wirkt sich jetzt offenbar auch auf die Impfzahlen aus. mehr

Bremens Gesundheitssenatorin für Impfungen in Apotheken

Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen hat sich auch Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) für Corona-Schutzimpfungen in Apotheken ausgesprochen. "Wir brauchen in der aktuellen Situation Tempo bei den Impfungen, da müssen wir auch weitere Impfmöglichkeiten in Erwägung ziehen", sagte Bernhard der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (heutige Ausgabe). Zuvor hatte bereits Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die Einbindung der Apotheken befürwortet. Auch der Niedersächsische Landkreistag (NLT) sprach sich für diese Möglichkeit aus. "In der aktuellen Situation ist jede Unterstützung willkommen. Das ließe sich vielerorts sicher gut machen", sagte NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer.

Erneuter Höchststand bei bundesweiter Fallzahl und Inzidenz

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen hat heute erneut einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten 76.414 Fälle in 24 Stunden. Vor genau einer Woche waren es 52.970 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 438,2 an - ebenfalls ein Höchstwert. Gestern hatte der Wert bei 419,7 gelegen, vor einer Woche bei 340,7 (Vormonat: 113,0). Bundesweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 357 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 201 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 5,79 an (Mittwoch: 5,74). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Impfstellen in Schleswig-Holstein starten

In Schleswig-Holstein nehmen heute 24 sogenannte Impfstellen ihre Arbeit auf. Eine Art Startschuss gibt es um 13 Uhr in Eutin. Die Impfstellen im Land sollen vor allem das Tempo bei den Covid-19-Auffrischungsimpfungen erhöhen. Damit sollen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein die Praxen der niedergelassenen Ärzte bei den Corona-Impfungen unterstützt und entlastet werden. Impftermine können nur online gebucht werden - und zunächst nur für Menschen über 60 Jahre.

Weitere Informationen Schon 38.000 Termine für neue Impfstellen in SH vergeben Seit Donnerstag dürfen über 60-Jährige eine Impfung buchen. Das Onlineportal dafür funktioniert laut Minister Garg bisher gut. mehr

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Schleswig-Holstein: 684 Neuinfektionen gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz neu gemeldeter Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist nur leicht gestiegen. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Demnach liegt der Wert aktuell bei 152,8 je 100.000 Einwohner - nach 152,5 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden 684 neue Infektionen gemeldet. Das waren 270 weniger als am Vortag, als ein neuer Höchstwert für Schleswig-Holstein gemeldet wurde. Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut weiterhin die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. 40 Covid-Patienten werden derzeit auf Intensivstationen behandelt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um drei auf 1.783.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 26. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.