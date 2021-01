Stand: 24.01.2021 10:58 Uhr Corona-News-Ticker: Flensburg und Kreis Pinneberg über Schwellenwert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 24. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



938 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden haben in Niedersachsen 938 neue Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 1.207 Neuinfektionen, vor einer Woche 1.250. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 89,7. 27 weitere Covid-19-Patientinnen und -Patienten sind gestorben. Die meisten neuen Fälle gibt es in der Region Hannover (plus 220), gefolgt von Cloppenburg (plus 58) und Gifhorn (plus 53).

NDS: Platzverweise für Saunagäste und Verstöße gegen Corona-Regeln

Am Samstagabend wurden 17 Gäste ertappt, die in Cloppenburg gemeinsam auf engstem Raum schwitzten. Die meisten von ihnen bekamen einen Platzverweis. Gegen den Sauna-Betreiber erging außerdem ein Betriebsverbot. Nach weiteren Kontrollen gab es in den beiden westniedersächsischen Landkreisen mehr als 90 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, etwa im Zusammenhang mit Versammlungen und Partys ohne Mindestabstand oder das Tragen von Schutzmasken. Die Polizei hatte dabei nach eigenen Angaben alle Hände voll zu tun. "Insgesamt zeichnete sich während der Kontrollen zunehmende Uneinsichtigkeit ab", hieß es.

Flensburg und Kreis Pinneberg überschreiten kritischen Wert

In der Stadt Flensburg und dem Kreis Pinneberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz über den Schwellenwert von 200 Neuinfektionen gestiegen. In Flensburg liegt der Wert jetzt bei 203, im Kreis Pinneberg bei 202. Damit treten dort voraussichtlich schon von heute an verschärfte Regeln in Kraft, wie NDR1 Welle Nord berichtete.

KBV: Kein Wettrennen um Impftermine nötig

Die Kassenärzte bitten die Bürgerinnen und Bürger um Geduld bei den Termin-Buchungen für Corona-Impfungen. Ein Wettrennen sei nicht notwendig, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Jeder, der sich impfen lassen möchte, werde auch geimpft. Momentan sei der Impfstoff zwar knapp, die Situation werde sich in den kommenden Wochen und Monaten aber entspannen. Nach Ansicht des KBV-Vorsitzenden bleibt es allerdings vorerst dabei, dass die Impfzentren der Bundesländer aufgesucht werden müssen. Impfungen direkt in Arztpraxen seien vermutlich erst im Sommer möglich.

Strengere Einreiseregeln in Kraft

In Deutschland gelten seit Mitternacht wegen der Corona-Pandemie strengere Einreiseregeln. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind Reisende aus mehr als 20 Ländern betroffen, in denen es aktuell besonders hohe Infektionszahlen gibt. Dazu gehören Tschechien, Portugal, Spanien und die USA. Wer von dort einreisen will, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen. An den Flug- und Seehäfen werde dies systematisch kontrolliert, hieß es. An anderen Landesgrenzen würden Einreisende stichprobenartig und verdachtsunabhängig überprüft. Die Maßnahme hatte die Bundesregierung bereits am Freitag angekündigt.

Bundesregierung kauft neues Antikörper-Mittel

Die Bundesregierung hat für Deutschland ein neues Corona-Medikament auf Antikörper-Basis gekauft. "Ab nächster Woche werden die monoklonalen Antikörper in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt. Zunächst in Uni-Kliniken", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der "Bild am Sonntag". Der Bund habe 200.000 Dosen für 400 Millionen Euro eingekauft, so Spahn. "Sie wirken wie eine passive Impfung. Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauft verhindert wird", sagte Spahn.

Angeln boomt in Corona-Zeiten

Viele Niedersachsen haben im vergangenen Jahr das Angeln für sich entdeckt. Infolge wegfallender Auslandsreisen und der Lockdowns strömten die Menschen in die Angelvereine. Knapp 25 Prozent mehr Fischerprüfungen zählte der Anglerverband Niedersachsen 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Viele hätten die Nutzung der heimischen Natur für sich entdeckt. Durch die Pandemie sei die Nachfrage nach Online-Lehrgängen als Vorbereitung zur Fischerprüfung deutlich gestiegen, sagte Werner Klasing, Präsident des Anglerverbands Niedersachsen. Von 6.500 Prüflingen im vergangenen Jahr machten 4.500 ihren Kurs im Internet. Nur für die Fischerprüfung müsse man persönlich erscheinen.

Niedersachsen hält an Ferienterminen fest

Die Schulferien in Niedersachsen sollen trotz der Corona-Einschränkungen nicht verschoben werden. "In so einer verrückten Zeit ist man gut beraten, nichts grundsätzlich auszuschließen. Unser Ziel ist aber so viel Verlässlichkeit wie möglich. Dazu gehören die Ferienzeiten", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in Hannover. Die Ferien seien "für die Lehrer bitter nötig, aber auch für die Schüler". Auch wenn viele Schüler derzeit zu Hause unterrichtet werden, sei der Distanzunterricht nicht mit Ferien gleichzusetzen. Bayern hatte seine Faschingsferien vom 15. bis 19. Februar abgesagt, um in der Zeit Unterricht nachzuholen, der wegen der Pandemie ausgefallen ist.

Bundesweit mehr als 12.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 12.257 Neuinfektionen und 349 weitere Todesopfer gemeldet. Am Wochenende fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen an das RKI melden und auch weniger Tests vorgenommen und ausgewertet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 111,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken.

92 Prozent der Arbeitgeber im Norden ermöglichen Homeoffice

Für das gute Drittel der Homeoffice-geeigneten Arbeitsplätze bieten 92 Prozent der norddeutschen Unternehmen diese Möglichkeit an. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Nordmetall und AGV Nord, an der 262 Betriebe mit mehr als 100.000 Beschäftigten in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und dem nordwestlichen Niedersachsen teilgenommen haben. Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger warnte zugleich vor einer weiteren Verschärfung der Auflagen. Schon jetzt konstatierten 44 Prozent der Betriebe eine starke oder sehr starke Beeinträchtigung ihres Geschäftsbetriebs durch die Corona-Schutzmaßnahmen. Denn mit 36 Prozent sei nur gut jeder dritte Arbeitsplatz in der norddeutschen Industrie für mobile Arbeit geeignet. 67 Prozent der Mitarbeiter auf solchen Arbeitsplätzen machten bereits von der Möglichkeit zu Homeoffice Gebrauch.

Weniger Menschen erkranken an Grippe oder dem Norovirus

In der Pandemie sind in Niedersachsen deutlich weniger Erkrankungen mit anderen Infektionskrankheiten wie Grippe gemeldet worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach wurden in diesem Winter deutlich weniger Influenza-Erkrankungen registriert als in den Jahren zuvor. So gab es in der ersten Kalenderwoche 2021 vier Fälle - in der Vorjahreswoche waren es 112. Die Entwicklung zeigt sich bundesweit. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI gibt es derzeit deutlich weniger Atemwegserkrankungen als in den Vorjahren. Die Zahl der Norovirus-Erkrankungen ist in der Corona-Krise in Niedersachsen ebenfalls deutlich zurückgegangen. Nach den RKI-Daten wurden in der zweiten Kalenderwoche 2021 vier Fälle gemeldet - in den Jahren zuvor waren es in dieser Woche deutlich mehr als 200. Das RKI geht davon aus, dass die Corona-Maßnahmen einen Einfluss hatten. Demnach haben Maßnahmen wie Schul- und Kitaschließungen, Homeoffice, Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Handhygiene insbesondere die Übertragung von Atemwegs- und Magen-Darm-Erregern von Mensch zu Mensch verhindert.

477 neue Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 477 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 375 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gestern weiter auf 96,2 (Freitag: 92,1). Das teilte das Landesgesundheitsministerium mit. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 3 auf 744. Bislang gibt es im nördlichsten Bundesland 33.707 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Corona-Patient kämpft mit Langzeitfolgen

Reiner Haase war im März vergangenen Jahres an Covid-19 erkrankt. Vier Wochen lang lag er im Koma. Vollständig genesen ist er bis heute nicht.

VIDEO: Corona: Langzeitfolgen und der schwere Weg zurück ins Leben (7 Min)

NDR.de-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 24. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: 1.207 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen, 425 in Schleswig-Holstein, 204 in Hamburg, 243 in Mecklenburg-Vorpommern, 69 in Bremen, bundesweit 16.417