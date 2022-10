Stand: 18.10.2022 11:16 Uhr Corona-News-Ticker: Finanzielle Unterstützung für Kliniken gefordert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 18. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Krankenhausgesellschaft: Finanzielle Unterstützung für Kliniken gefordert

Amtsärzte fordern Maskenpflicht in Innenräumen

DAK-Analyse : Starker Anstieg von Essstörungen bei Mädchen in Niedersachsen

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 736,2 in Niedersachsen; 533,4 in Schleswig-Holstein; 280,2 in Hamburg; 687,5 bundesweit

Krankenhausgesellschaft: Finanzielle Unterstützung für Kliniken gefordert

Viele Krankenhäuser melden, sie seien überlastet: personell wie finanziell. Die vergangenen zwei Jahre seien nicht spurlos an den Kliniken vorbeigegangen, bestätigteHenriette Neumeyer, Vize-Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft, im Interview auf NDR Info. Neben den Folgen der Corona-Pandemie auf die Arbeitssituation für die Beschäftigten sowie die Kliniken selbst steigen nun auch Energie- und Inflationskosten. Experten warnen vor massiven Einschnitten in der Patientenversorgung. Es sei jetzt wichtig, die Planungssicherheit für die Krankenhäuser sicherzustellen und finanzielle Hilfen anzubieten. Das heute stattfindende Gespräch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) sei deshalb sehr wichtig und richtungsweisend, so Neumeyer.

AUDIO: Vor dem Corona-Winter: "Kliniken brauchen jetzt Planungssicherheit" (8 Min) Vor dem Corona-Winter: "Kliniken brauchen jetzt Planungssicherheit" (8 Min)

WHO: Corona, Krisen, Konflikte werfen die Welt um Jahre zurück

Die Corona-Pandemie sowie Konflikte und Krisen haben Bemühungen, weltweit mehr Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, zurückgeworfen. Besonders betroffen seien Kinder und Frauen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) heute bei der Konferenz Global Health Summit in Berlin. Hunger und Armut seien gestiegen, und es gebe klare Anzeichen für einen Anstieg der Verheiratung Minderjähriger, häusliche Gewalt, sowie Depressionen und Angst unter Heranwachsenden, heißt es in dem WHO-Bericht. Danach waren 2021 weltweit 21 Millionen Kinder nicht ausreichend geimpft, sechs Millionen mehr als 2019, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das setze sie dem Risiko schwerer Krankheiten aus. In Afrika, das die WHO erst 2020 als polio-frei erklärt hatte, tauchten in diesem Jahr bereits wieder erste Fälle auf. "Obwohl Kinder und Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen eher seltener schwere gesundheitliche Folgen einer SARS-COV-2-Infektion erleben, werden mehrere Jahre mit einer Unterbrechung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Ernährung und Sozialleistungen ihr Leben weiterhin beeinträchtigen", heißt es in dem Bericht.

DAK: Starker Anstieg von Essstörungen bei Mädchen in Niedersachsen

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben einer Analyse der DAK-Gesundheit zufolge deutlich mehr junge Mädchen mit Essstörungen kämpfen. "Wir sehen einen dramatischen Anstieg bei erstmalig diagnostizierter Essstörung bei jugendlichen Mädchen", sagte Dirk Vennekold, Landeschef der DAK-Gesundheit in Niedersachsen. Bei den 15- bis 17-jährigen Mädchen sei um mehr als drei Viertel häufiger eine Essstörung festgestellt worden als vor der Pandemie. Bei den Jungen im Jugendalter sei hingegen die Zahl erstmalig ärztlich behandelter Adipositas-Fälle um 30 Prozent gestiegen, im Grundschulalter sogar um über ein Viertel. Generell haben demnach psychische Erkrankungen in der Corona-Zeit gesundheitliche Spuren bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen. "Auch bei Depressionen, Angststörungen und Adipositas gibt es in vielen Altersgruppen einen deutlichen Anstieg", sagte Vennekold. Die Landesregierung müsse gemeinsam mit Fachleuten aus allen Bereichen die Folgen der Pandemie bewerten und kurzfristig Sofortprogramme und Hilfsangebote starten.

Die Studie wurde von der Uni Bielefeld und dem Institut Vandage für die DAK durchgeführt. Für den Report haben Wissenschaftler die stationären und ambulanten Daten von etwa 73.000-DAK-Versicherten Kindern und Jugendlichen aus Niedersachsen ausgewertet.

GEW fordert besseren Schutz in Schulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert Bund und Länder auf, den Corona-Schutz in den Schulen zu verbessern. "Das Mantra der Kultusministerkonferenz (KMK) 'Die Schulen müssen offen bleiben' ist zwar richtig, greift aber viel zu kurz", sagt GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Diese Ziele umzusetzen, bedeutet, dass die Schulen unterstützt und der Gesundheitsschutz aller an Schule Beteiligten deutlich verbessert werden müssen: mit Präventions- und Hygienekonzepten, vor allem aber mit zusätzlichem Personal." Laut Finnern ist der Krankenstand unter den Lehrkräften wegen unterschiedlicher Erkrankungen bereits jetzt hoch: "Die GEW erhält aus Schulen Rückmeldungen, dass bis zu 20 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erkrankt sind." Zudem müssten Klassen nach Hause geschickt werden, und Tests könnten nicht geschrieben werden, weil Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert seien, warnte die GEW-Chefin. "Lehrkräfte müssen den Unterricht in Präsenz und Online anbieten."

Amtsärzte fordern Maskenpflicht in Innenräumen

Die Amtsärzte haben mit Blick auf die hohen Corona-Inzidenzen eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen gefordert. Diese könne etwa in Supermärkten, Geschäften oder öffentlichen Gebäuden gelten, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Andernfalls drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems: "Die Länder sind am Zug, die Maskenpflicht sofort umzusetzen."

Für den Fall von steigenden Inzidenzen schlug Nießen weitere Maßnahmen vor. "Sobald die Inzidenz über 1.000 klettert, müssen wir auch eine Maskenpflicht für Bars, Gastronomie und Restaurants in Betracht ziehen", betonte der Verbandschef. "Dann haben wir nämlich in Wirklichkeit eine Inzidenz von 3.000." Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Er gehe davon aus, dass die Dunkelziffer dreimal so hoch sei wie die offizielle Inzidenz, sagte Nießen. Denn viele Menschen gingen bei einem Corona-Verdacht nicht mehr zum Arzt, um einen PCR-Test zu machen. Sie machten nur noch einen Schnelltest, der nicht in die Statistik einfließe.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt leicht

Für Niedersachsen meldet das RKI am Morgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 736,2 (Vortag: 722,1, Vorwoche: 863,6). Demnach wurden 15.205 neue Corona-Infektionen registriert. 25 Menschen starben mit einer erkannten Infektion.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt auf 280,2

In Hamburg wurden 2.263 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 280,2 (Vortag: 221,8, Vorwoche: 317,5). Vier Menschen starben mit einer Infektion.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 533,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Sie liegt aktuell bei 533,4, wie die Landesmeldestelle mitteilte. Vor einer Woche betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche 653,0. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag am Montag bei 4.756 - eine Woche zuvor bei 5.043. Die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, lag am Montag bei 738. Vor einer Woche waren es 730. Auf Intensivstationen wurden am Montag 61 Patienten behandelt. Das sind elf mehr als eine Woche zuvor. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 11,98 und damit über dem Wert eine Woche zuvor (11,43). Der Wert gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden.

RKI: Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 687,5

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 150.052 auf über 34,75 Millionen. Das sind 22.484 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 172.536 verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 687,5. Das RKI verzeichnet 209 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl steigt demnach auf 151.629.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Polizisten bei Feier bedroht - Prozess gegen Gruppe aus Altwarp

Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen Corona-Vorschriften müssen sich neun Beschuldigte von heute an vor dem Amtsgericht Pasewalkverantworten. Die Männer sollen als Mitglieder einer Gruppe von Motorradrockern im Juli 2020 für einen größeren Polizeieinsatz in Altwarp (Vorpommern-Greifswald) gesorgt haben. Anwohner hatten damals wegen Lärms die Polizei gerufen. Als Beamte die Gruppe aufforderten, die Feier zu beenden, sollen die Beschuldigten die Polizisten mit Stöckern und Baseballschlägern bedroht und Angaben zu ihren Personalien zunächst verweigert haben. Der Staatsanwalt wertete dies als "besonders schweren Fall des Widerstandes." Die Polizei beendte das zu dieser Zeit illegale Treffen mit Verstärkung schließlich. Die Beschuldigten waren laut Staatsanwaltschaft zur Tatzeit 17 bis 54 Jahre alt.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 18. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus