Corona-News-Ticker: Fast jeder zweite Covid-Tote lebte im Heim

Krankenkasse: Fast jeder zweite Corona-Tote in Heim gestorben

Ende Februar 2020 erster Fall im Norden gemeldet - Nach drei Jahren endet Corona-Ticker auf NDR.de

Patientenschützer kritisieren Wegfall von Corona-Regeln

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 117,2 in Niedersachsen; 62,0 in Schleswig-Holstein; 63,9 in Mecklenburg-Vorpommern; 59,9 in Hamburg und 112,9 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 132,9

Jugendherbergen nach Corona wieder obenauf

Die Pandemie-Flaute der Jugendherbergen in Deutschland ist nach Einschätzung des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) überwunden. Vor allem das "Comeback der Klassenfahrten" habe 2022 zu einer positiven Entwicklung beigetragen, berichtete das DJH am Dienstag in Bielefeld. Insgesamt zählte das DJH im vergangenen Jahr fast 8,6 Millionen Übernachtungen - und damit sogar mehr als doppelt so viele wie im Krisenjahr zuvor mit nur 3,9 Millionen Übernachtungen. "Damit erreichen wir erstmals wieder annähernd das Vor-Pandemie-Niveau", sagte Hauptgeschäftführer Oliver Peters. Und das, obwohl noch bis Frühjahr 2022 Corona-Einschränkungen im Bereich Reisen und Unterbringung galten.

Leibniz-Institut sammelt Wortschöpfungen

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache hat mehr als 2.500 Wörter gesammelt, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Geplant ist ein Wörterbuch zur Corona-Sprache. Darin zu finden sind nicht nur 3G-Nachweis, AHA+C+L-Regel und Cluster-5-Variante.

Zeitung: Fast jeder zweite Corona-Tote aus Pflegeeinrichtung

Fast jeder zweite Corona-Tote in Deutschland hat laut einem aktuellen Bericht zuvor in einer Pflegeeinrichtung gewohnt. Das geht aus dem Pflegereport der Barmer Krankenkasse hervor, der der "Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt. Bezogen auf die Jahre 2020 und 2021 liegt der gesamte Anteil der mit Covid-19 Gestorbenen demnach bei 45 Prozent. Zugleich zeigt der Report große regionale Unterschiede. Während im Dezember 2021 - auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle - in Bremen (0,57 Prozent) und Schleswig-Holstein (1,27 Prozent) nur ein sehr geringer Teil der Heimbewohner erkrankt gewesen sei, habe dieser Anteil in Thüringen (9,73 Prozent) und Sachsen (10,3 Prozent) deutlich höher gelegen. "Länder mit einer geringeren Akzeptanz der Corona-Maßnahmen hatten auch höhere Covid-Anteile in der Bevölkerung", schreiben die Autoren laut Zeitungsbericht.

Auch beim Pflegepersonal habe die Pandemie Spuren hinterlassen. Fast 70 Prozent sagen laut der Barmer-Studie, dass sie oft körperlich erschöpft sind. Vor der Pandemie waren es 43 Prozent. Die Zahl der Pflegekräfte, die nicht mehr durchschlafen kann, ist von 29 Prozent auf 43 Prozent gestiegen. Zudem haben 43 Prozent darüber nachgedacht, ihren Beruf aufzugeben. Vor der Pandemie seien es knapp 20 Prozent gewesen, so der Bericht.

Hongkong hebt nach drei Jahren strenge Maskenpflicht auf

Nach drei Jahren Pandemie hebt Hongkong eine der weltweit strengsten Regelungen zur Maskenpflicht auf. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion heute mitteilte, muss dort ab Mittwoch nur noch in bestimmten Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern eine Maske getragen werden. In allen anderen Fällen sei die bisherige Pflicht aufgehoben, zitierte die in Hongkong erscheinende Zeitung "South China Morning Post" Regierungschef John Lee. Die Behörden in Hongkong hatten die Maskenpflicht während der Pandemie strikt durchgesetzt. Wer auf der Straße oder in öffentlichen Gebäuden ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wurde, musste mit einer Geldstrafe von 5000 Hongkong-Dollar (rund 600 Euro) rechnen. Zeitweise verfolgte Hongkong eine ähnlich strikte Null-Corona-Politik wie das chinesische Festland. Einreisende mussten bis zu 21 Tage in Hotelquarantäne verbringen. Inzwischen hat sich die Stadt wieder geöffnet und ist weitgehend zur Normalität zurückgekehrt.

Rückblick: Drei Jahre Corona-News-Ticker auf NDR.de

Heute vor genau drei Jahren - am 28. Februar 2020 - startete das Team von NDR.de mit dem Corona-News-Ticker die tägliche Berichterstattung rund um das Virus. Zwischen 6 und 24 Uhr lieferte der Ticker laufend die wichtigsten Nachrichten und Zahlen zur Pandemie - immer aus der norddeutschen Perspektive. Nun wird der Ticker eingestellt - nicht aber die Berichterstattung über das Virus. Ein Rückblick:

Patientenschützer kritisieren Wegfall von Corona-Vorschriften

Vor dem Wegfall weiterer staatlicher Corona-Beschränkungen am 1. März kommt Kritik von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Absurd ist, dass Besucher in Pflegeheimen und Kliniken eine Maske tragen müssen, das Personal aber nicht", sagte Vorstand Eugen Brysch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). Wieder einmal täten Bundesregierung und Gesundheitsminister so, als wären Angehörige die größte Infektionsgefahr für Pflegebedürftige und Patienten. "Doch seit Beginn der Pandemie schleppen auch medizinisch-pflegerische Mitarbeiter das Virus in die Einrichtungen." Ein effektiver Schutzschild für die Hochrisikogruppe wäre aus seiner Sicht ein bundesweit geltendes, tägliches Testregime für das Pflegepersonal.

Von Mittwoch an gelten keine Testpflichten für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen mehr. Aufgehoben ist auch die Maskenpflicht für Beschäftigte in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Für Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen ist die Maskenpflicht dann ebenfalls beendet. Allerdings gilt sie für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Pflegeheimen und Kliniken bundesweit noch bis zum 7. April.

Ende Februar 2020 erster Fall im Norden gemeldet - Nach drei Jahren endet Corona-Ticker auf NDR.de

Heute vor genau drei Jahren, am 28. Februar 2020, hat das Team von NDR.de den ersten Corona-Nachrichten-Ticker an den Start gebracht. Damals ging es unter anderem um den ersten Corona-Fall in Norddeutschland, der am Tag zuvor bekannt geworden war: Der Arzt aus Henstedt-Ulzburg, der am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) arbeitete, galt schon wieder als symptomfrei. An dem Tag meldete sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Wort. Sie plädierte für "Maß und Mitte" beim Umgang mit dem neuartigen Coronavirus. Es sollten deshalb nicht alle Veranstaltungen abgesagt werden, sagte sie damals. Deutschland gehöre zu den Ländern, die die besten Voraussetzungen hätten, um mit dem Virus klarzukommen. Zudem könne jeder Einzelne etwas dazu beitragen. Sie gehe mit gutem Beispiel voran: "Ich gebe heute Abend niemandem die Hand."

Einen Rückblick zu drei Jahren Corona-Pandemie im Norden finden Sie in folgender Bildergalerie:

Nach gut 1.000 Ausgaben beendet NDR.de heute Abend die Corona-Berichterstattung per Liveticker. Natürlich werden wir Sie aber weiterhin über die Auswirkungen der Pandemie im Norden und in der Welt auf unseren Seiten informieren.

RKI meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 132,9

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 117,2 (gestern: 114,1)

Schleswig-Holstein: 62,0 (gestern: 61,0)

Mecklenburg-Vorpommern: 63,9 (gestern: 59,6)

Hamburg: 59,9 (gestern: 58,0)

Bremen: 112,9 (gestern: 116,5)

Bundesweit: 132,9 (gestern: 116,8)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

