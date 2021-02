Stand: 16.02.2021 13:27 Uhr Corona-News-Ticker: Fast 200 Infizierte in Eisfabrik in Osnabrück

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 16. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Wirtschafts-Krisengipfel: Altmaier zeigt sich offen für Öffnungsstrategie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will zusammen mit Branchenverbänden Empfehlungen für eine Öffnungsstrategie für die nächsten Corona-Beratungen von Bund und Ländern am 3. März erörtern. Es gehe um eine gemeinsame Position mit Empfehlungen vom Standpunkt der Wirtschaft, was eine Öffnungsstrategie angehe, sagte er nach einem Video-Krisengipfel mit Vertretern von verschiedenen Unternehmensverbänden. Es sei von Verbänden "nachvollziehbar" beklagt worden, dass Ungewissheit mit das schwierigste sei in der derzeitigen Lage. Die Wirtschaft pocht auf verbindliche Pläne für eine Öffnung von Unternehmen und Geschäften, die seit Monaten zwangsweise geschlossen sind. Auch große Konzerne sollen laut Altmaier Überbrückungshilfen bekommen können. Die bisherige Obergrenze werde fallen gelassen. Außerdem solle es einen Härtefallfonds für Firmen geben, die bisher durch das Raster fallen. Die Details dazu würden nun mit dem Ministerium von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geklärt.

Jetzt live: Pressekonferenz zur Corona-Lage in Niedersachsen

Wie entwickeln sich die Neuinfektionen? Welche Fortschritte gibt es bei der Impfkampagne? Der Corona-Krisenstab in Niedersachsen gibt in einer Pressekonferenz eine Einschätzung der aktuellen Lage. NDR.de überträgt jetzt live.

Schleswig-Holstein: Update für den "Schnupfenplan"

Das Gesundheits- und das Bildungsministerium von Schleswig-Holstein haben ihren sogenannten Schnupfenplan für Schulen uns Kitas angepasst. Er ist ein Wegweiser für den Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen in Zeiten der Corona-Krise. In dem Plan sind jetzt als mögliche Symptome einer Infektion mit dem Virus auch Kopfschmerzen sowie Magen-Darm-Beschwerden aufgelistet. Auch wenn der "Schnupfenplan" nur als Empfehlung bezeichnet wird, wenden ihn viele Einrichtungen und Schulen an und erklären ihn für verbindlich.

151 neue Corona-Fälle in Hamburg bestätigt

Auch aus der Hansestadt Hamburg liegen jetzt die aktuellen Corona-Zahlen vor: Die Behörden melden 151 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind weniger als vor einer Woche (187) und als gestern (162). Die Sieben-Tage-Inzidenz (neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) ging leicht zurück auf 67,1. Es wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert. Aktuell werden knapp 330 Covid-19-Patienten in Hamburger Krankenhäusern behandelt, etwa 80 davon auf Intensivstationen.

Spahn: Angebot für bundesweite kostenlose Schnelltests

Der Einsatz von Corona-Schnelltests soll ab dem 1. März weiter ausgebaut werden. Mittlerweile seien deutlich mehr Tests am Markt verfügbar, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Daher sollen alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können." Die Kosten dafür soll der Bund übernehmen. Auch Laien-Selbsttests sollen laut Spahn - nach ihrer bald erwarteten Zulassung - für alle zugänglich sein.

Schon fast 200 Infizierte in Eisfabrik in Osnabrück

Der Corona-Ausbruch beim Speiseeis-Hersteller Froneri in Osnabrück nimmt größere Ausmaße an. Mittlerweile ist die Zahl der laborbestätigten Infektionen bei Mitarbeitenden des Unternehmens auf mindestens 196 gestiegen. Bei einigen Infizierten sei auch die britische Coronavirus-Mutation B.1.1.7 festgestellt worden. Osnabrücks Stadträtin Katharina Pötter nannte die Lage am Montag "sehr besorgniserregend". Rund 600 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Inzidenz steigt leicht: 335 Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Gesundheitsbehörden in Niedersachsen haben in den vergangenen 24 Stunden 335 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 106 mehr als am Dienstag vor einer Woche, aber deutlich weniger als gestern (556). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg landesweit leicht an - von 65,9 auf jetzt 67,0. Am höchsten ist sie weiter im Landkreis Wesermarsch (239,3), am niedrigsten in Emden (20,0). Weitere 48 Menschen sind mit oder am Coronavirus verstorben, insgesamt sind es in Niedersachsen nun seit Beginn der Pandemie 3.889 Todesopfer.

"Anbau" in Hamburger Impfzentrum

Das Hamburger Impfzentrum ist seit heute deutlich größer: Neben den fünf Impf-Modulen in Messehalle A3 stehen jetzt drei weitere Impf-Module in der Halle A2 zur Verfügung. "Platz haben wir genug", sagte Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, zu NDR 90,3. Es fehle nun nur noch genügend Impfstoff, um mehr Menschen impfen zu können. Er rechnet noch für diese Woche mit weiteren Lieferungen des Herstellers AstraZeneca. Für Freitag seien 21.600 Dosen angekündigt. Anfang März sollen weitere 33.600 kommen.

Wirtschaftsverbände kritisieren anhaltenden Lockdown

Vor Beginn der Videokonferenz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Vertretern von rund 40 Unternehmens-Verbänden zur aktuellen Situation der Wirtschaft hat NDR Info heute früh auch zwei Interviews zu diesem Thema gesendet. Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, kritisierte die Verlängerung des Corona-Lockdowns. Der Industrie gehe es zwar recht gut, aber die Binnenwirtschaft - also zum Beispiel die Geschäfte in den Innenstädten - leide enorm. Sarna Röser, Vorsitzende des Bundesverbands Junger Unternehmer, forderte eine Perspektive für die Wirtschaft. Viele Versprechungen seien nicht eingehalten worden, die finanziellen Hilfen miserabel organisiert. "Lockerungen statt Lockdown", müsse die Devise heißen.

Helmholtz-Forscher: 35er-Inzidenz reicht nicht für Lockerung

Die Politik hat Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab einem Inzidenzwert von 35 ins Auge gefasst. Möglicherweise sei der Plan aber nicht zu halten, meint Michael Meyer-Hermann. Der Leiter der Abteilung System-Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig befürchtet eine dritte Welle, falls man aufgrund fallender Infektionszahlen zu früh lockere. Die britische Mutante B.1.1.7 mit ihrer deutlich höheren Übertragungswahrscheinlichkeit sei zurzeit das große Problem. Sie befinde sich in Deutschland bereits in einer Phase des exponentiellen Wachstums. "Die aktuellen Maßnahmen reichen nicht, um diese Entwicklung auszubremsen", so Meyer-Hermann.

Ermittlungen gegen Hausarzt aus Goldenstedt

Nach Berichten über einen Hausarzt aus Goldenstedt, der gegen Corona-Hygienregeln verstoßen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Anfangsverdacht der versuchten beziehungsweise vollendeten Körperverletzung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mediziner soll - obwohl er Corona-Syptome hatte - weiter Patienten behandelt und zumindest teilweise keine Maske getragen haben. Der Landkreis Vechta hatte die Praxis bereits Ende Januar wegen Hygienemängeln vorübergehend geschlossen. Das Verhalten des Arztes soll mit dazu beigetragen haben, dass in der vergangenen Woche der Sieben-Tage-Wert im Landkreis auf mehr als 200 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern angestiegen war.

Althusmann nennt Lockerungen zu Ostern als Ziel

In der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in nächster Zeit hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) für eine Perspektive für den Tourismus geworben. "Es sollte unser Ziel sein, Ostern Lockerungen zu ermöglichen - uns allen würde der Ausblick auf wieder mögliche Urlaubsreisen zweifellos guttun", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Prognosen zur Entwicklung der Infektionszahlen hätten aus seiner Sicht nur eine sehr kurze Halbwertszeit. In der nächsten Bund-Länder-Runde am 3. März sollten aber "Aussagen über den Neustart der Tourismusbranche in Deutschland getroffen werden". Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich gestern zurückhaltender geäußert. Für eine Festlegung zum Thema Osterurlaub sei es noch zu früh.

Bundesweit 3.856 Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute früh etwas später als sonst die aktuellen Corona-Zahlen gemeldet - aber jetzt sind sie da. Demnach wurden bundesweit innerhalb eines Tages 3.856 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3.379 Neuinfektionen verzeichnet, wobei rund 600 Infektionsfälle aus Nordrhein-Westfalen fehlten, die erst am Tag darauf in die Statistik einflossen. Gestern wurden 4.426 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) verharrt bei 59. Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten, ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt. 528 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg auf 65.604 seit Beginn der Pandemie.

Corona-Krisengipfel der Wirtschaft mit Minister Altmaier

Weil die Corona-Hilfen nur schleppend in den Unternehmen ankommen, wächst der Unmut in der Wirtschaft. Deshalb spricht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute mit Vertretern von mehr als 40 Verbänden. Per Videokonferenz will der CDU-Politiker über die schwierige Lage in der Pandemie beraten. Im Vorfeld schilderte er heute früh bereits im ARD-Morgenmagazin seine Sicht der Dinge. Die Wirtschaft verlangt Öffnungsperspektiven, um verlässlich planen zu können. Außerdem beklagt sie die stockenden Hilfszahlungen und zu viel Bürokratie. Teilnehmer sind unter anderem der Einzelhandelsverband, das Gastgewerbe und zahlreiche andere Branchen.

Wer hilft den Innenstädten durch die Corona-Krise?

Der Niedersächsische Städtetag fordert von der Landesregierung schnelle Hilfen für die Innenstädte in der Corona-Krise. Heute will man einen entsprechenden Maßnahmenkatalog vorlegen. An der Vorstellung nehmen auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Umweltminister Olaf Lies (SPD) und der Präsident der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen, Uwe Goebel, teil. Viele Innenstädte waren schon vor der Krise nicht mehr besonders zugkräftig, nun aber leiden sie besonders unter der Schließung von Geschäften und Gaststätten. Für Ende des Monats plant auch der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) einen "Innenstadtgipfel".

Ein knappes Viertel arbeitet von zu Hause

Ein Viertel der Erwerbstätigen arbeitet während des Lockdowns zu Hause. Dies geht aus einer Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. 24 Prozent gaben an, Ende Januar vorwiegend oder ausschließlich im Homeoffice gearbeitet zu haben. Damit folgten sie der Empfehlung der Bundes- und Landesregierungen, in der Pandemie auch die beruflichen Kontakte aufs Nötigste zu beschränken. Im November 2020 arbeiteten lediglich 14 Prozent und im Dezember 17 Prozent im Homeoffice. Die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Stiftung, Bettina Kohlrausch, sagte im Rückblick auf diese "irritierend niedrige Quote", dass erst der öffentliche Druck und schließlich die Verordnung zum Homeoffice zu mehr mobiler Arbeit geführt hätten. Während des ersten Lockdowns im April 2020 hatte die Homeoffice-Quote bei 27 Prozent gelegen.

Ärztepräsident: Selbsttest muss günstig sein

Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnt vor Ausgrenzung ärmerer Menschen, falls Corona-Selbsttests zu teuer werden. Diese müssten nicht nur zuverlässig sein, sondern dürften auch nicht zu Ausgrenzung führen, etwa wenn sie bei der schrittweisen Öffnung von Kulturveranstaltungen und des Freizeitsports zum Einsatz kämen, sagte der Präsident der Bundesärztekammer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Voraussetzung dafür ist, dass ausreichend Tests zur Verfügung stehen und dass sie für alle Menschen bezahlbar sind." Reinhardt warnte zudem vor einer Scheinsicherheit negativer Testergebnisse, die zu einem sorglosen Umgang mit den Gefahren des Virus verleiten könnten. Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hofft auf eine Zulassung erster Selbsttests im März.

Stiko-Chef: Lehrerinnen und Lehrer nicht bevorzugen

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht keinen Grund, Lehrkräfte bevorzugt gegen Corona zu impfen. "Die Stiko hat ihre Empfehlung auf die Auswertung internationaler Daten und auch die Meldedaten aus Deutschland gegründet. Daraus ergibt sich keine Notwendigkeit, die Lehrer jetzt abweichend von der Empfehlung vorzuziehen", sagte Mertens der "Rheinischen Post". Lehrkräfte mit entsprechendem Alter und solche mit besonderen Vorerkrankungen würden bereits auf dieser Grundlage priorisiert. Die Stiko-Empfehlungen seien aber Empfehlungen, "und die politischen Entscheidungsträger können und dürfen von dieser Empfehlung abweichen", betonte Mertens. Die geänderte Vorgehensweise müssten dann aber auch diese Politiker begründen.

Niedersachsen sieht Impfzentren auch für wachsenden Andrang gerüstet

Niedersachsen sieht die 50 Corona-Impfzentren im Land auch für einen wachsenden Andrang gerüstet, wenn demnächst deutlich mehr Impfdosen verfügbar werden. Die Sorge der Bundesregierung, dass die Impfzentren in den Ländern womöglich schon im März an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen könnten, sieht das Innenministerium für Niedersachsen derzeit nicht. Die zu Beginn der Impfkampagne nur gering ausgelasteten Zentren könnten bedarfsabhängig weitere Impfstraßen eröffnen und die Kapazitäten erweitern, wenn die Impfstoffversorgung sich verbessert. Ähnlich sei mit den mobilen Impfteams verfahren worden, deren Anzahl situationsabhängig bereits vor einem Monat erhöht wurde.

Coronavirus-Update: Heute neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

Immer dienstags berichten der Virologe Christian Drosten oder die Virologin Sandra Ciesek im NDR Info Podcast Coronavirus-Update über neue Erkenntnisse der Wissenschaft in der Corona-Pandemie. Heute Nachmittag erscheint die neue Folge. Dieses Mal spricht NDR Info Redakteurin Korinna Hennig wieder mit dem Berliner Charité-Virologen Drosten.

Diskussion über Schul-Öffnungen in Schleswig-Holstein

Abgesehen von den Städten Flensburg und Lübeck sowie den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg sollen am kommenden Montag in Schleswig-Holstein wieder Kitas und Grundschulen von der ersten bis zur vierten Klasse öffnen - im "Corona-Regelbetrieb", wie Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) es nennen. Elternvertreter wünschen sich, dass die Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder dorthin schicken.

Wesermarsch verhängt nächtliches Ausgangsverbot

Wegen einer Welle an Corona-Infektionen verhängt der Landkreis Wesermarsch von heute an nächtliche Ausgangsbeschränkungen - jeweils von abends 21 Uhr bis morgens um 5 Uhr, wie die Kreisverwaltung in Brake mitteilte. In der Zeit sei "der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung grundsätzlich untersagt". Ausnahmen gebe es unter anderem für berufliche Tätigkeiten, medizinische Versorgung und die Versorgung von Tieren. Das Ausgangsverbot gilt zunächst für eine Woche. Außerdem sagte der Landkreis den Präsenzunterricht an den Schulen bis Ende der Woche ab, es gibt nur noch eine Notbetreuung. In dem Landkreis betrug die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen zuletzt 254 pro 100.000 Einwohner. Das ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts der zweithöchste Wert bundesweit. Die hohen Zahlen führt die Verwaltung auf Ausbrüche in einem Verbrauchermarkt sowie in Senioren- und Behinderteneinrichtungen zurück. Auch die Kontaktbeschränkungen im privaten Umfeld seien vielfach nicht eingehalten worden.

128 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 128 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Am Dienstag vor einer Woche waren es 151, gestern 122. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt die Landesregierung aktuell mit 57,5 an. Am höchsten ist dieser Wert in Schleswig-Holstein derzeit in Flensburg (166,4), am niedrigsten im Kreis Plön (16,3).

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 556 in Niedersachsen, 187 in Hamburg, 122 in Schleswig-Holstein, 56 in Mecklenburg-Vorpommern, 28 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 4.426.