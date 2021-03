Stand: 13.03.2021 15:31 Uhr Corona-News-Ticker: Fallzahlen nach Ostern höher als Weihnachten?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 13. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Klagender Vater von Spielplatzpflicht ausgenommen

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat nach Informationen des "Spiegel" einem Familienvater in erster Instanz recht gegeben, der gegen die allgemeine Maskenpflicht auf Hamburger Spielplätzen geklagt hatte. Er darf die Maske auf dem Spielplatz erst mal in der Tasche lassen. Einzige Voraussetzung: Auf dem Spielplatz darf sich außer seiner eigenen nur eine weitere Familie befinden. Das Urteil ist aber - genau wie die Klage gegen die Maskenpflicht für Alster-Jogger - nicht allgemeingültig.

Weitere Informationen Ohne Maske auf den Spielplatz: Gericht gibt Vater recht Geht die Maskenpflicht auf Spielplätzen zu weit? Das Verwaltungsgericht Hamburg gab einem Vater recht, der dagegen geklagt hatte. mehr

RKI: Nach Ostern höhere Fallzahlen als zu Weihnachten?

Das Robert Koch-Institut (RKI) prognostiziert, dass die Neuinfektionszahlen nach Ostern höher sein werden als rund um Weihnachten. Der aktuelle RKI-Lagebericht bildet eine Berechnung ab, die für die besonders ansteckende Virusvariante B.1.1.7 eine Inzidenz von etwa 180 bis 400 in der am Ostermontag beginnenden Woche angibt - um Weihnachten lag der Wert deutschlandweit etwa bei 200 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner. Dem Bericht zufolge wächst die B.1.1.7-Inzidenz seit der zweiten Kalenderwoche exponentiell. Alle zwölf Tage habe sich diese verdoppelt. Demgegenüber zeige der Verlauf bei allen übrigen Varianten einen Rückgang um etwa 19 Prozent pro Woche. Diese beiden Trends würden sich zurzeit noch überlagern, was insgesamt zu der nur langsam ansteigenden Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen vier Wochen geführt habe. Die Gesundheitsämter in Deutschland hatten dem RKI seit gestern 12.674 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit 3.117 mehr als vor einer Woche.

Weitere Museen in Schleswig-Holstein öffnen

Die ersten Museen in Schleswig-Holstein haben bereits geöffnet, einige ziehen jetzt nach. Seit heute empfängt auch das Museum auf Schloss Gottorf in Schleswig wieder Besucher, ebenso das Jüdische Museum in Rendsburg. Weitere Museen wollen in den kommenden Tagen öffnen. Für alle Gäste gilt grundsätzlich Maskenpflicht und Mindestabstand.

Weitere Informationen Museen in Schleswig-Holstein öffnen nach und nach wieder Einige Museen hatten bereits Anfang der Woche wieder für Besucher geöffnet, andere - wie Schloss Gottorf - ziehen heute nach. mehr

Niedersachsen passt Corona-Regeln an

Die niedersächsische Corona-Verordnung ist überarbeitet worden. Wie Regierungssprecherin Anke Pörksen mitteilte, dürfen bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 nun bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten gemeinsam Sport treiben. Festgelegt wurde zudem, dass bei Einkäufen im Einzelhandel, bei Bemusterungs- und Anprobeterminen sowie Besuchen in Museen, Gedenkstätten und Zoos die Kontaktdaten zusammen mit dem Termin dokumentiert werden müssen. Außerdem wurde beschlossen, dass für Kitas und Schulen in Regionen mit hoher Inzidenz erst dann härtere Einschränkungen gelten, wenn die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird.

Piraten-Politiker erstattet Anzeige gegen Schwesig

Der Pressetermin in einem Schweriner Bekleidungsgeschäft mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sowie Politikern und Journalisten könnte ein juristisches Nachspiel haben. Der Landesvorsitzende der Piratenpartei, Dennis Klüver, erstattete Anzeige. Die Corona-Regeln müssten für alle gelten, sagte Klüver. Schwesig und 17 weitere Personen hätten sich auf engem Raum in dem Geschäft getroffen. Das sei ein klarer Verstoß gegen die Corona-Regeln, so Klüver. Schwesig wollte bei dem Treffen in der vergangenen Woche über eine App informieren, die bei Corona-Fällen die Kontaktverfolgung erleichtern soll und für die das Land für 440.000 Euro eine Lizenz gekauft hat.

Weitere Informationen Schwesigs Laden-Pk: Piraten-Politiker erstattet Anzeige Bei dem Pressetermin in einem Schweriner Bekleidungsgeschäft sei gegen die Corona-Regeln verstoßen worden, meint Dennis Klüver. mehr

Hamburg meldet 210 neue Corona-Fälle

In Hamburg sind heute 210 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind etwas weniger als vor einer Woche (232) und deutlich weniger als gestern (339). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank den Angaben zufolge leicht auf 85,5. Vier weitere Corona-bedingte Todesfälle führt die Statistik neu auf. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen der Hansestadt wird mit 100 angegeben.

Deutsch-polnische Grenze: Schnelltestzentrum in Linken öffnet

Am deutsch-polnischen Grenzübergang in Linken wird heute ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Ein zweites folgt am Dienstag in Ahlbeck auf Usedom. Pendler aus Polen können sich dann schneller und günstiger testen lassen als bisher. Denn wer zum Arbeiten über die deutsch-polnische Grenze muss, braucht alle vier Tage einen negativen Schnelltest.

Weitere Informationen Corona-Schnelltestzentrum an deutsch-polnischer Grenze Pendler aus Polen können sich schneller und günstiger testen lassen als bisher. Solche Einrichtungen gibt es landesweit bereits vielerorts. mehr

1.111 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen sind 1.111 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Das sind rund 100 weniger als gestern, aber etwa 240 Fälle mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das Land aktuell mit 74,7 an. Am höchsten ist dieser Wert in Niedersachsen derzeit in der Stadt Salzgitter (161,1) und im Landkreis Peine (151,3). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (10,3).

Weitere Informationen Sieben-Tage-Inzidenz: Aktuelle Werte für Niedersachsen Lockerungen der Corona-Regelungen sind nun möglich - wenn der Inzidenzwert entsprechend niedrig ist. Der Überblick. mehr

Bremervörde bietet Drive-in-Impfen an

Menschen ab 80 Jahren können sich in Bremervörde heute im Drive-in-Verfahren auf dem Beifahrersitz eines Autos gegen Corona impfen lassen. 478 Frauen und Männer, die einen entsprechenden Termin gebucht haben, sollen in diesem Verfahren ihre Erst-Impfung erhalten. Auf dem Markt- und Messegelände wurde dazu eine Impfstraße aufgebaut. Nach einer Registrierung folgt ein Arztgespräch, eine kurze Wartezeit, die Impfung und dann abschließend die Überwachungsphase. "Sie müssen den Pkw während der kompletten Zeit nicht verlassen", teilte die Stadt Bremervörde mit. In drei Wochen ist die Zweit-Impfung vorgesehen.

Bundesweit 12.674 neue Corona-Fälle gemeldet

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit 12.674 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 3.117 Fälle mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg auf 76,1. Vor einer Woche hatte die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 65,6 gelegen.

Schwesig lädt zu Impfgipfel in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat für heute zu einem Impfgipfel eingeladen. Mit Kommunalpolitikern und Hausärzten wolle sie über mögliche Veränderungen beraten. Da die zweite Prioritätsgruppe für Impftermine freigegeben sei, fehle es an Impfstoff. "Das ist das Kernproblem", sagte Schwesig am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Sie wolle Hausärzte möglichst schnell einbinden und die Terminvergabe verbessern. "Es wird aber nichts daran ändern, dass wir nicht alle Personen, die in der Kategorie zwei sind, sofort impfen können. Das will ich zur Ehrlichkeit sagen. Aber, ich glaube, wir können es wieder besser aufstellen", so Schwesig.

Weitere Informationen Corona-Impfgipfel berät über Nachbesserungen in MV In MV sollen Hausärzte schneller in die Corona-Impfungen eingebunden werden. NDR.de überträgt die Statements nach dem Impfgipfel live. mehr

Asyl-Unterkünfte: Corona-Regeln einhalten schwer gemacht

Unterkünfte für Asylsuchende und Geflüchtete sind oft eng belegt. Abstand halten ist hier schwierig. Ein weiteres Problem, wenn es Erkrankungen gibt, sind Sprachbarrieren.

VIDEO: Corona: Schwierige Bedingungen in Flüchtlingsunterkünften (3 Min)

Gottesdienst in Kiel live auf NDR.de

In der Kirche St. Nikolai zu Kiel findet heute um 17 Uhr ein Gedenk-Gottesdienst für die Opfer der Corona-Pandemie statt. Sie können den Gottesdienst hier im Livestream verfolgen. Neben Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt werden auch Bischof Gothart Magaard (Sprengel Schleswig und Holstein) und Erzbischof Stefan Heße (Erzbistum Hamburg) den Gottesdienst gestalten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird sich auf digitalem Wege am Gottesdienst beteiligen.

234 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 234 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das meldet das Gesundheitsministerium in Kiel. Gestern waren 273 gemeldet worden, vor einer Woche 191. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 48,6. Vier Menschen sind mit dem Virus gestorben. In den Krankenhäusern des Landes lagen 182 Corona-Pateinten, 53 davon auf der Intensivstation.

Corona-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 13. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 1.203 bestätige Neuinfektionen in Niedersachsen, 273 in Schleswig-Holstein, 339 in Hamburg, 165 in Mecklenburg-Vorpommern und 98 in Bremen. Bundesweit 12.834.