Stand: 25.07.2022 07:32 Uhr Corona-News-Ticker: FDP-Politiker fordern Ende der Isolationspflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 25. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



FDP-Politiker fordern Ende von Isolationspflicht

Doppelt so viele Corona-Patienten in Krankenhäusern wie vor einem Jahr

Lauterbach nach USA-Reise: Luxusdiskussion über Impfkampagne gibt es dort nicht

Heute keine aktuellen Fallzahlen, weil Bundesländer am Wochenende nicht mehr melden

Bundesweite Inzidenz liegt bei 664,9

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

FDP-Politiker fordern Ende der Isolationspflicht

Mehrere Politiker der FDP haben sich für ein Ende der Corona-Isolationspflicht ausgesprochen. Parteivize Wolfgang Kubicki nannte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe eine Diskussion darüber richtig. Aus seiner Sicht sei es sowohl epidemiologisch als auch aus Gründen der Eigenverantwortung überfällig, den Menschen diese Entscheidung wieder selbst zu überlassen. Kubicki verwies darauf, dass andere europäische Länder dies schon längst getan hätten. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai warnte in der "Rheinischen Post" vor Personalausfällen durch Isolationspflichten. Zuvor hatte sich bereits der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, dafür ausgesprochen, alle Corona-Isolations- und Quarantänepflichten aufzuheben. Gesundheitsminister Karl Lauterbach machte dagegen deutlich, dass aus seiner Sicht Infizierte zu Hause bleiben müssten. Sonst werde der Arbeitsplatz selbst zum Sicherheitsrisiko.

FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner bekräftigte die ablehnende Haltung seiner Partei gegenüber wieder weitreichenderen Corona-Maßnahmen, die aktuell für die Zeit nach dem Auslaufen der jetzigen Rechtsgrundlage im September diskutiert werden. "Es darf in Zukunft nicht mehr flächendeckende, pauschale Freiheitseinschränkungen für alle geben", sagte Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgabe). "Wir brauchen gezielte Maßnahmen, die möglichst viel gesellschaftliches Leben garantieren und den Menschen möglichst viel Eigenverantwortung belassen." Zwischen dem Gesundheits- und Justizministerium laufen derzeit Gespräche über die Corona-Maßnahmen, die künftig im Kampf gegen die Pandemie möglich sein sollen.

Heute keine bundesweiten Neuinfektionszahlen

Heute gibt es vom Robert Koch-Institut (RKI) keine aktuellen Neuinfektionszahlen für ganz Deutschland. Am Wochenende melden die Bundesländer keine Zahlen mehr, sodass erst morgen wieder mit einer Aktualisierung des RKI-Dashboards zu rechnen ist. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wird vom RKI mit 664,9 angegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Lauterbach: "Die Luxusdiskussion, die wir in Deutschland führen, gibt es in den USA nicht"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich in der vergangenen Woche mit Corona-Experten wie Anthony Fauci und dem US-Gesundheitsminister Xavier Beccera in den USA ausgetauscht. "Wir haben viele genau entgegensetzte Probleme", sagt Lauterbach dem "Spiegel". In den USA plane man eine große Impfkampagne für den Herbst und warte noch auf eine klare Zusage für die Finanzierung durch den Kongress, es gebe keine Lohnfortzahlung für Isolierte. "Bei uns ist es genau umgekehrt: Wir haben die Impfstoffe bereits bestellt, ein gutes soziales Netz und wir leisten uns aber eine Diskussion darüber - zum Beispiel durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung - ob wir das, was wissenschaftlich gesichert ist - die vierte Impfung, Schutzmaßnahmen, Isolation - auch einsetzen werden. Die Luxusdiskussion, die wir in Deutschland führen, gibt es in den USA nicht."

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hatte am Wochenende ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte gefordert. Dem widersprachen unter anderen Lauterbach und der Patientenschützer Brysch.

Doppelt so viele Corona-Patienten im Krankenhaus wie vor einem Jahr

In deutschen Krankenhäusern gibt es derzeit doppelt so viele Corona-Patienten wie im vergangenen Sommer. Zwar sei der Anteil der Intensivpatienten unter den Corona-Kranken deutlich niedriger, die absolute Patientenzahl aber "doppelt so hoch wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgabe). "Die Zahlen verdeutlichen, dass der Herbst für die Kliniken erneut eine extreme Belastungsprobe werden kann." Trotzdem seien die steigenden Zahlen Corona-positiv getesteter Patienten im Moment nicht die Hauptsorge in den Krankenhäusern. Probleme bereite vor allem der hohe Krankenstand von Mitarbeitern sowie Ausfälle wegen Coronainfektionen und Quarantäne. "In zahlreichen Krankenhäusern müssen planbare Operationen daher verschoben und zeitweise ganze Bereiche abgemeldet werden."

Forschungsministerin Stark-Watzinger hat Corona

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Leider wurde ich positiv auf Corona getestet und bin deshalb in häuslicher Isolation", schrieb die FDP-Politikerin am Sonntag bei Twitter und zeigte sich enttäuscht, dass sie mehrere geplante Besuche in den kommenden Tagen unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg nicht realisieren kann. Nach Angaben einer Sprecherin ist es das erste Mal, dass sich Stark-Watzinger mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Ministerium hatte am Freitag auf Twitter die Tour der Ministerin angekündigt, auf der sie sich über neue Technologien wie Grünen Wasserstoff informieren wolle. Erste Station sollte an diesem Montag ein Besuch in Erlangen sein. Laut der Ministeriumssprecherin ist geplant, die Sommertour nachzuholen. Aus dem Kabinett waren zuletzt Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) positiv auf Corona getestet worden.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Montag, 25. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse vor dem Wochenende können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

