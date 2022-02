Stand: 07.02.2022 09:58 Uhr Corona-News-Ticker: FDP-Fraktionschef Dürr fordert Öffnungsstrategie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 7. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Garg verteidigt Abschaffung der 2G-Regel im schleswig-holsteinischen Einzelhandel

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) verteidigt die Aufhebung der 2G-Regel im schleswig-holsteinischen Einzelhandel ab Mitte dieser Woche gegen Kritik. Man müsse "raus aus der Dauerschleife" des Pandemie-Zustands, sagte er heute früh im Deutschlandfunk. Die Inzidenz der Neuinfektionen sage mittlerweile "herzlich wenig" über den Krankheitszustand aus. Beide Entwicklungen seien in der Omikron-Welle vollständig voneinander entkoppelt, betonte er. Es gelte weiter, die vulnerablen Gruppen zu schützen und das Gesundheitssystem jederzeit leistungsfähig zu halten. Sei das der Fall, müsse es aber auch darum gehen, dass Menschen ihre Freiheiten wieder zurückbekommen. In vielen Nachbarländern sei das bereits der Fall - Garg verwies dabei besonders auf Dänemark.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister warf in dem Interview dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, im Zusammenhang mit der Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monaten eine "desaströse Kommunikation" vor.

Testpflicht für Geimpfte bei Einreise in Griechenland abgeschafft

Reisen nach Griechenland sind leichter geworden. Athen verlangt bei der Einreise seit heute früh von Geimpften keinen negativen PCR- oder Schnelltest mehr. Es reiche wieder eine im jeweiligen Land ausgegebene gültige EU-Impfbescheinigung, teilten die Behörden mit. Griechenland hatte die zusätzliche Testpflicht für geimpfte Einreisende im vergangenen Dezember eingeführt, um die Ausbreitung der Corona-Infektionen einzudämmen. Ungeimpfte benötigen allerdings bei der Einreise weiter einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest. Dies gilt auch für die Reisenden, deren Impfbescheinigung im eigenen Land nicht mehr gilt, weil sie die Booster-Impfung nicht gemacht haben.

Gesundheitsminister Lauterbach erwartet Lockerungen "deutlich vor Ostern"

Gut eine Woche vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach baldige Lockerungen von Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. "Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt", sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. Ostern ist in diesem Jahr Mitte April. Gleichzeitig warnte er: "Wir sind vor dem Höhepunkt der Welle. In das Maximum der Fallzahlen jetzt zu lockern, das bedeutet: Ich gieße Öl ins Feuer."

Für den 16. Februar ist das nächste Spitzengespräch zwischen den Länderchefinnen und -chefs mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) geplant. Dort könnten bundesweite Lockerungen vereinbart werden. Am 24. Januar hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, "Öffnungsperspektiven" zu entwickeln, sobald eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann.

Handelsverband: Pandemie trübt Konsumlaune weiter

Das aktuelle Infektionsgeschehen und die anhaltenden Corona-Einschränkungsmaßnahmen verpassen der Verbraucherstimmung in Deutschland einen weiteren Dämpfer. Der Handelsverband HDE teilte mit, dass sein Konsumbarometer im Februar bereits den dritten Monat in Folge sinkt. Zurückhaltend zeigen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher demnach vor allem bei geplanten Anschaffungen und ihren Erwartungen an die Konjunktur. Es sei daher zunächst noch mit eher verhaltenem privaten Konsum zu rechnen. "Eine Trendumkehr ist erst mit Auslaufen der aktuellen Corona-Welle und nachlassendem Infektionsgeschehen zu erwarten." Die meisten Ökonomen gehen aber davon aus, dass die Konsumenten mit ihren Ausgaben die Wirtschaft im laufenden Jahr noch entscheidend mit anschieben werden.

FDP-Fraktionschef Dürr fordert Öffnungsstrategie ein

In der Debatte über mögliche baldige Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland haben sich am Wochenende führende SPD- und Grünen-Politiker zurückhaltend gezeigt. Es sei noch zu früh, die Regeln zu lockern, da noch nicht klar sei, wann die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreicht. Aus der Opposition und vom Ampel-Koalitionspartner FDP werden aber Forderungen zumindest nach einer Öffnungsperspektive laut.

Fraktionschef Christian Dürr sagte heute früh im Hörfunk-Interview auf NDR Info, es brauche eine Öffnungsstrategie, mit der man der Entwicklung des Corona-Geschehens voraus sei - und nicht hinterherlaufe. Auf einen genauen Zeitpunkt für Lockerungen legte sich Dürr aber nicht fest: "Wann Öffnungsschritte genau kommen, das muss man gemeinsam besprechen. Das soll ja auch bundesweit einheitlich sein." Aus seiner Sicht sei die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten, ein guter Indikator. Öffnungen sollten nicht erst dann kommen, "wenn schon viel mehr Freiheit möglich gewesen wäre", so Dürr. Ein Fahrplan solle beim nächsten Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) in der kommenden Woche beschlossen werden.

Apotheken in NRW starten mit Impfungen gegen Corona

Nordrhein-Westfalen startet heute als erstes Bundesland mit den Corona-Impfungen in Apotheken. Die ersten Impfstoffdosen werden heute geliefert, wie der Apothekerverband mitteilte. Morgen wollen die restlichen Bundesländer in Deutschland nachziehen, heißt es. Die Apotheken empfehlen grundsätzlich, für die Impfungen Termine zu vereinbaren.

Im vergangenen Dezember hatte die Politik grünes Licht gegeben für das Impfen in Apotheken. Das Personal war seitdem entsprechend geschult worden. Kritik kommt erneut vom Hausärzteverband: Der Vorsitzende Oliver Funken bezeichnete das Impfen in Apotheken als Unsinn. Den Apothekerinnen und Apothekern mangele es an der medizinischen Qualifikation.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt weiter

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erneut gestiegen: Nach 1.102,2 gestern wird der Wert heute mit 1.120,5 angegeben - so hoch wie noch nie seit Pandemie-Beginn. Vor einer Woche lag die Inzidenz landesweit bei 901,5. Das RKI registrierte binnen 24 Stunden 5.941 neue laborbestätigte Corona-Fälle (Vortag: 10.136 / Vorwoche: 4.462). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen wurden nicht gemeldet, die Gesamtzahl bleibt damit bei 7.139.

Spezielle Impfangebote für Kinder in Hamburg

Die Hamburger Gesundheitsbehörde plant zusätzliche Impf-Angebote speziell für Kinder. Im Impfzentrum in den Harburg Arcaden gibt es am kommenden Sonnabend, den 12. Februar, ausschließlich für 5- bis 11-jährige Kinder die Corona-Impfung. Am übernächsten Sonnabend, dem 19. Februar, öffnet dann das Impfzentrum in der Chrysanderstraße in Bergedorf für die Kleinen. Eltern müssen dabei sein, denn sie müssen sich einverstanden erklären. Damit bei der Kommunikation alles klappt, sind die Impfteams mehrsprachig und sprechen türkisch und russisch.

Hamburger Gastronomen fordern Ende von Sperrstunde und 2G-Plus

Schleswig-Holstein lockert in dieser Woche die Corona-Beschränkungen für den Handel und die Gastronomie. In Hamburg werden nun die Rufe nach einer Perspektive aus dem Gastgewerbe auch zunehmend lauter. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen die Sperrstunde. Jens Stacklies, Hamburger Gastronom und Vizepräsident des Branchenverbands Dehoga, will zudem nicht mehr länger "Gesundheitspolizist" spielen, wie er im Gespräch mit NDR 90,3 sagte. Seine Forderung: Die zusätzliche Testpflicht, also 2G-Plus bei einem Restaurantbesuch muss weg.

Bundesweite Inzidenz steigt erneut auf Höchstwert - 95.267 neue Infektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet - auf den neuen Höchstwert von 1426,0 an. Gestern hatte der Wert bei 1400,8 gelegen, vor einer Woche bei 1176,8 (Vormonat: 303,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 95.267 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 78.318). Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 49 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 61 Todesfälle.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut deutlich unter der Marke von 1.000 geblieben und auf den Wert von 856,6 gesunken. Das teilte die Landesmeldestelle in Kiel mit. Am Vortag hatte die Zahl neuer Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 872,9 gelegen, vor einer Woche bei 894,7. Auch bei der Anzahl der Neuansteckungen innerhalb eines Tages gab es in Schleswig-Holstein einen Rückgang: Es wurden 1.086 neue Fälle gemeldet, nach 1.696 am Samstag und 1.102 vor einer Woche. An Wochenenden ist die Übermittlung der Daten jedoch oftmals lückenhaft. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen blieb den Angaben zufolge bei insgesamt 1.993 seit Beginn der Pandemie. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - lag am Wochenende bei 4,98 (Vorwoche: 6,32). Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Patienten mit Corona lag bei 306, die der an Corona Erkrankten auf Intensivstationen betrug 48. 29 von ihnen wurden demnach beatmet.

Immunologe beantwortet Fragen zum Coronavirus und der Impfung

Was wäre, wenn wir es in Deutschland so machen wie Dänemark und alle Corona-Maßnahmen weglassen? Kann eine dritte oder vierte Impfung gefährlich sein? Kann der Protein-Impfstoff Novavax in der Corona-Pandemie helfen? Professor Reinhold Förster, Leiter der Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, beantwortet Zuschauer-Fragen.



