Stand: 23.02.2023 07:14 Uhr Corona-News-Ticker: Expertenrat zur Pandemie bleibt

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 23. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Corona-Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Nach Ende der Schutzmaßnahmen: Bundesregierung behält Corona-Expertenrat

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 120,0 in Niedersachsen; 61,7 in Schleswig-Holstein; 58,4 in Mecklenburg-Vorpommern; 52,6 in Hamburg und 106,4 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 109,3 - 25.038 bestätigte neue Covid-19-Fälle

Auflösung des Corona-Expertenrats aktuell nicht geplant

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung soll trotz des baldigen Endes der letzten staatlichen Schutzvorgaben vorerst erhalten bleiben. Der Rat bestehe weiterhin, es sei aktuell nicht geplant, ihn aufzulösen, sagte eine Regierungssprecherin. Das vom Kanzleramt beauftragte Gremium mit 19 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hatte Ende 2021 die Arbeit aufgenommen und zwölf Stellungnahmen zu verschiedenen Aspekten des Krisenmanagements in der Pandemie veröffentlicht - die vorerst letzte im August 2022.

Die verbliebenen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz sollen nach Plänen der Bundesregierung in zwei Schritten auslaufen. Zunächst sollen ab 1. März keine Testpflichten für Gesundheitseinrichtungen mehr gelten, außerdem soll die Maskenpflicht für Beschäftigte und Bewohner entfallen. Zum 7. April soll dann auch die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen auslaufen. Die Regierung bereitet eine entsprechende Verordnung vor.

Prozess wegen Subventionsbetrug in Niedersachsen startet

Am Landgericht Hildesheim beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der mit falschen Angaben Corona-Überbrückungshilfen aus einem Bundesprogramm erlangt zu haben. Es geht um eine Summe von mehr als 600.000 Euro.

RKI meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 109,3

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 120,0 (Vortag: 117,3)

Schleswig-Holstein: 61,7 (Vortag: 59,6)

Mecklenburg-Vorpommern: 58,4 (Vortag: 63,6)

Hamburg: 52,6 (Vortag: 49,5)

Bremen: 106,4 (Vortag: 98,7)

Bundesweit: 109,3 (Vortag: 101,9)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Donnerstag, 23. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

