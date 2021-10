Stand: 29.10.2021 12:07 Uhr Corona-News-Ticker: Experten von Impfdurchbrüchen nicht überrascht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 29. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

383 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz steigt auf 111,6

Die Gesundheitsbehörden in Hamburg haben binnen 24 Stunden 383 neue Infektionen registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 98.139. Gestern waren 410 neue Fälle gemeldet worden, vor einer Woche 339. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 111,6 (gestern: 109,3). Zwei Menschen starben mit oder an einer Covid-19-Infektion. 122 Personen werden derzeit in den Kliniken der Stadt wegen Corona behandelt, 37 davon liegen auf Intensivstationen.

RKI: 117.763 wahrscheinliche Impfdurchbrüche seit Februar

Von Anfang Februar bis Ende voriger Woche hat das RKI 117.763 wahrscheinliche Impfdurchbrüche registriert. In diesem Zeitraum wurden 55 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie aus dem RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend hervorgeht. Demnach starben insgesamt 1.076 Menschen mit Impfdurchbrüchen, 782 von ihnen waren mindestens 80 Jahre alt. Das spiegele das generell höhere Sterberisiko für diese Altersgruppe wider, heißt es in dem Bericht. Der Anteil der Impfdurchbrüche an allen Covid-19-Fällen zeige, "dass nur ein geringer Anteil der hospitalisierten, auf Intensivstation betreuten bzw. verstorbenen Covid-19-Fälle als Impfdurchbruch zu bewerten ist".

Das RKI nennt die Zunahme von Durchbruchinfektionen im Laufe der Zeit "erwartbar": Immer mehr Menschen seien geimpft, das Virus breite sich wieder vermehrt aus. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit, als vollständig geimpfte Person mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Fachleute sehen keine mangelnde Wirksamkeit der Impfstoffe, diese schützten weiter sehr gut vor schweren Verläufen. Doch angesichts der vierten Welle wird der Ruf laut, Auffrischimpfungen breiter anzubieten.

DFL-Berater Kainzinger bewertet neue DEL-Regelungen positiv

Gesundheitsökonom Florian Kainzinger berät die deutschen Profiligen im Fußball (DFL), Basketball (BBL) und Eishockey (DEL) bei der Entwicklung von Hygienekonzepten. Im NDR Interview spricht er über die angespannte Lage in der DEL, die Impfdebatte und wie lange die Corona-Situation den Profisport noch beschäftigen wird.

Warum vertreten auch Wissenschaftler Verschwörungsmythen?

Viele Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie werden auch von Wissenschaftlern oder Ärzten unterstützt oder sogar in die Welt gesetzt. Ihre Aussagen entbehren zumeist jeder Richtigkeit. Die Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun erklärt im Interview mit NDR Info: "Einige Menschen glauben, sie seien eine der wenigen Auserwählten, die mehr wissen als alle anderen." Das sei ein attraktives Selbstbild, denn damit erhebe man sich über andere und könne eine Art Heldengeschichte über sich erzählen.

Geesthacht: Mehrere Infizierte in Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben sich sechs ältere Menschen und zwei Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Möglicherweise haben sie sich bei einem externen Dienstleister angesteckt. Dieser hatte am vergangenen Freitag in dem Heim gearbeitet. Als er Symptome bei sich feststellte, ließ er sich testen: positiv. Das Heim hat daraufhin vorsorglich selbst alle Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigten mit Schnelltests untersucht. Das Ergebnis laut Kreis: Sechs Senioren sowie zwei Mitarbeiter haben sich angesteckt.

Spahn: Auffrischungsimpfungen für alle sind möglich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu aufgerufen, das Angebot an Auffrischungsimpfungen anzunehmen. Vor allem ältere Menschen, Pflegebedürftige und medizinisches Personal sollten sich angesichts steil ansteigender Infektionszahlen erneut impfen lassen, wie Spahn heute im RBB-Inforadio sagte. Es sei genug Impfstoff da, so dass alle, die wollten, eine sogenannte Booster-Impfung bekommen könnten. Das würde helfen, "dass wir sicher durch den Winter kommen", sagte Spahn weiter: "Mit dem Boostern lässt sich auch eine Welle brechen."

1.129 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen um 1.129 auf insgesamt 318.945 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 1.483 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 910. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 73,4. Einen Tag zuvor lag sie bei 70,6.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf 139,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut deutlich gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 139,2. Am Vortag hatte er bei 130,2 gelegen, vor einer Woche bei 95,1. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Laut den jüngsten Angaben des RKI wurden binnen 24 Stunden 24.668 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 121 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie wuchs damit auf 4.559.120, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 95.606.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an. Am vergangenen Freitag hatte der Wert erstmals seit Mai wieder die Marke von 100 überschritten.

Intensivmediziner: Die Politik gibt falsche Signale

Weil die Infektionszahlen steil ansteigen und es immer mehr Impfdurchbrüche gibt, rechnet der Intensivmediziner Uwe Janssens mit einer erheblichen Zunahme der Krankenhausbehandlungen. Nach 19 Monaten Pandemie eine Belastung, die Kliniken kaum noch tragen können.

DB-Regio-Chef will Maskenpflicht im Nahverkehr noch bis Ostern

DB-Regio-Chef Jörg Sandvoß hofft in der Wintersaison auf weiter bestehende Maskenregelungen im öffentlichen Nahverkehr. "Die Masken werden konsequent getragen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Im Sommer 2020 habe es in Großstädten noch ein größeres Problem mit Maskenverweigerern gegeben. "Das ist weg. Die Akzeptanz der Masken ist extrem hoch. Deswegen ist für uns wichtig, wenn die pandemische Lage jetzt ausläuft, dass es zumindest Regelungen gibt, dass wir im ÖPNV in der Wintersaison, bis Ostern, die Maskenpflicht aufrechterhalten." Momentan trage die Maske "definitiv zum Sicherheitsgefühl bei".

Das Vertrauen, den öffentlichen Nahverkehr trotz andauernder Pandemie nutzen zu können, sieht Sandvoß zurückgekehrt. "Wir sind jetzt auf einem Niveau von 70, teilweise 80 Prozent der Vor-Corona-Zeit." Im ländlichen Bereich sei es noch etwas weniger, in den Städten hingegen gebe es teilweise wieder über 80 Prozent des Fahrgastaufkommens.

Thailand gibt Regeln für Tourismus-Neustart bekannt

Deutsche Reisende können von Montag an wieder ohne Quarantäne Urlaub in Thailand machen. Die Feriengäste müssen aber mehrere Bedingungen erfüllen. Dazu gehört eine vollständige Corona-Impfung sowie ein aktueller PCR-Test vor Abflug und ein weiterer in Thailand. Auch ist eine Reservierung für eine Nacht in einem sogenannten SHA+-Hotel Pflicht, wo die Gäste auf das Testergebnis warten müssen. Fällt es negativ aus, können sie sich ab dem zweiten Tag frei in ganz Thailand bewegen. Zu den Voraussetzungen gehört zudem eine Krankenversicherung, die auch den Fall einer Covid-19-Erkrankung des Urlaubers abdeckt, sowie das Herunterladen einer Tracking-App ("Mor Chana") für die Dauer des Aufenthalts.

Sorge vor Überlastung der Hamburger Krankenhäuser

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wächst auch in Hamburg die Sorge vor einer Überlastung der Krankenhäuser. "Wir beobachten mit Sorge, dass die Zahlen der Corona-Patienten auf den Normalstationen und der Intensivstation wieder ansteigen", sagte Christian Weber, Chefarzt der Intensivmedizin in der Asklepios Klinik Wandsbek, dem "Hamburger Abendblatt" (Freitagsausgabe). Die Versorgungsqualität sei aber nach wie vor uneingeschränkt gewährleistet. Im Krankenhaus behandelt würden überwiegend Ungeimpfte, die auch beatmet werden müssten. Dieser Zustand sei "vermeidbar". Die Geschäftsführerin der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft, Claudia Brase, forderte im "Abendblatt" die im ersten Halbjahr Geimpften auf, sich "schnellstmöglich" eine Auffrischungsspritze abzuholen.

Maskenpflicht an Hamburgs Schulen bleibt weiter bestehen

Bei der Maskenpflicht in Hamburgs Schulen sieht Schulsenator Ties Rabe (SPD) keinen Handlungsdruck. Die allermeisten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte hätten sich damit arrangiert, sagte er gestern Abend im Schulausschuss. Zunächst solle die Maskenpflicht für Grundschüler fallen - wann das sein wird, ließ der Senator aber offen. Die Behörde werde zu dem Thema mit Zuschriften überflutet, sagte Rabe. Die kämen zu gleichen Teilen von Menschen, die die Masken befürworten und von denen, die die Masken ablehnen. Der Senator stellte andere Lockerungen in Aussicht: Die sogenannte Kohorten-Regelung soll nun auch an weiterführenden Schulen aufgehoben werden. Bisher müssen Klassen oder Jahrgänge unter sich bleiben, damit sich Infektionen nicht ausbreiten.

RKI: Kontakte reduzieren, an Hygieneregeln halten, testen und impfen

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland rät das Robert Koch-Institut, sich auch weiter an geltende Hygieneregeln zu halten. Im aktuellen Wochenbericht des RKI rufen die Fachleute außerdem dringend dazu auf, sich impfen zu lassen. Das gelte für ausstehende Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen für diejenigen, für die diese empfohlen seien. Wer leichte Symptome habe, solle zu Hause bleiben und sich testen lassen, möglichst mit einem PCR-Test. Das gelte auch für Geimpfte. Nicht notwendige Kontakte sollten reduziert werden.

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein: Gemütlichkeit mit Regeln

In Schleswig-Holstein sollen nach einem Jahr Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder überall Weihnachtsmärkte stattfinden. Trotz steigender Infektionszahlen halten Städte wie Lübeck, Flensburg, Kiel und Elmshorn an den geplanten Veranstaltungen fest. Allerdings gibt es Einschränkungen und Empfehlungen für die Besucher. Ein Überblick:

Droht wieder ein bitterer Corona-Winter auf den Intensivstationen?

Wissenschaftler haben berechnet, dass Mitte Dezember deutschlandweit rund 6.000 Corona-Infizierte auf Intensivstationen liegen könnten. Aktuell sind es etwa 1.800. Viele Intensivpflegekräfte befürchten, dass es wie im vergangenen Winter erneut zu einer Überlastung kommt. Ein Faktor, der es noch schwerer macht: Etliche Pflegerinnen und Pfleger haben dem Beruf nach den Erfahrungen der vergangenen Covid-Wellen den Rücken gekehrt.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein auf 66,8 geklettert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist binnen 24 Stunden auf 66,8 gestiegen - nach 63,3 am Vortag. Genau eine Woche zuvor hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 48,6 betragen. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell im Herzogtum Lauenburg mit 96,9, am niedrigsten weiterhin im Kreis Steinburg mit 37,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 360 neue Infektionen registriert, am Vortag waren es 351. Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, blieb bei 73. Von ihnen lagen 15 und damit einer mehr als am Vortag auf der Intensivstation. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - blieb mit 1,58 fast gleich. Die Zahl der Corona-Todesfälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich nochmals um zwei auf jetzt 1.721.

RS-Viren: Mehr Atemwegs-Infekte bei Kleinkindern in Hamburg

Viele Kleinkinder infizieren sich derzeit mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Es führt in der Regel zu einfachen Erkältungen, bei sehr kleinen Kindern können sich aber die unteren Atemwege entzünden. Einige müssen im Krankenhaus behandelt werden, doch dort ist es mitunter voll. Grund für den jetzigen Anstieg der Fälle sind möglicherweise weniger trainierte Immunsysteme. Im Corona-Lockdown im vergangenen Jahr waren Kinder zu Hause und dadurch nicht in Kontakt mit vielen anderen Kindern.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 29. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.