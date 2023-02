Stand: 21.02.2023 15:32 Uhr Corona-News-Ticker: Ex-Pflegeheim-Mitarbeiterin bestreitet Vorwürfe

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 21. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tödlicher Corona-Ausbruch: Ex-Pflegeheim-Mitarbeiterin bestreitet Vorwürfe

Zahl der Corona-Krankschreibungen 2022 deutlich höher als im Vorjahr

Prozess gegen Mediziner wegen falscher Bescheinigungen

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 112,7 in Niedersachsen , 60,6 in Schleswig-Holstein, 58,0 in Mecklenburg-Vorpommern, 45,9 in Hamburg und 90,0 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 96,9 - 15.500 bestätigte neue Covid-19-Fälle

Ex-Pflegeheim-Mitarbeiterin: "Ich bin keine Corona-Leugnerin"

In Hildesheim hat der Prozess gegen eine frühere Pflegeheim-Mitarbeiterin begonnen. Der 46-jährigen Angeklagten wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Sie soll mit der Vorlage eines gefälschten Impfausweises eine doppelte Impfung gegen Covid-19 vorgetäuscht haben. Im November 2021 soll sie unbemerkt selbst mit Corona infiziert gewesen sein und als sogenannte Alltagsbegleiterin in dem Hildesheimer Heim eine Infektionskette ausgelöst haben. Drei hochbetagte Bewohnerinnen starben damals.

Der Verteidiger der 46-Jährigen trug eine persönliche Erklärung der Angeklagten zu ihrer Lebenssituation vor. Darin betont die Frau, dass sie keine Corona-Leugnerin sei. Ihr oft gewalttätiger Lebensgefährte habe für die ganze Familie Impfpässe besorgt, sie habe sich dem nicht widersetzen können. "Meine Mandantin hatte keinen Kontakt zu den Verstorbenen", betonte der Verteidiger außerdem.

Weitere Informationen Corona-Ausbruch im Pflegeheim: Angeklagte weist Schuld von sich Die frühere Mitarbeiterin der Einrichtung in Hildesheim steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. mehr

Tourismus in Hamburg fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die besonders durch Corona gebeutelte Hamburger Tourismusbranche hat sich deutlich von der Pandemie erholt. Mit 14,7 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr sei man fast wieder auf Vor-Krisen-Niveau, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) heute bei der Vorlage der Tourismusbilanz 2022. Sie sprach von einer "beeindruckenden Entwicklung". Im Vergleich mit 2021 haben sich die Übernachtungszahlen demnach fast verdoppelt. Für 2023 erwarte man eine weitere Erholung. Neben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stelle auch der Arbeitskräfte-Mangel für die Branche weiter eine Unsicherheit dar.

Forscher untersuchen vermeintliche Impfschäden

Forschende nutzen sogenannte Biomarker, um mögliche Folgen einer Corona-Impfung zu untersuchen. Viele Studien kommen so zu dem Schluss: In den meisten Fällen stehen die Impfung und eine kurz darauf auftretende Erkrankung in keinem Zusammenhang. "Die allermeisten Beschwerden, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftreten, haben wahrscheinlich mit der Impfung überhaupt nichts zu tun", sagt der Neurologe Harald Prüß von der Charité in Berlin. Zwei Jahre nach Beginn der Impfkampagne und nach Milliarden verabreichter Impfdosen weltweit zeigt sich, dass die allermeisten schweren Impfnebenwirkungen extrem selten sind und sich gut behandeln lassen.

Studien zeigen außerdem, dass ein Risiko für eine Erkrankung bei einer Coronavirus-Infektion um ein Vielfaches höher ist als bei der Covid-19-Impfung - zum Beispiel das Risiko für Blutgerinnsel.

Weitere Informationen Corona: Seltenen Impfschäden dank Biomarkern auf der Spur Steht eine Erkrankung im Zusammenhang mit einer kurz zuvor erhaltenen Corona-Impfung? In den meisten Fällen nein, sagen Studien. mehr

Zahl der Corona-Krankschreibungen 2022 deutlich höher als im Vorjahr

Im gesamten Jahr 2022 gab es bei Versicherten der Krankenkasse Barmer jeweils monatlich mehr Krankschreibungen als im Vorjahr, wobei auch der Corona-Bezug eine große Rolle spielte. Das geht aus einer heute veröffentlichten Analyse des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung hervor. Im Dezember 2022 gab es demnach 231 Krankschreibungen auf je tausend Versicherte mit Krankengeld-Anspruch. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Dezember 2021 - und deutlich mehr als der Höchstwert des Jahres 2021 mit 155 Fällen. Prozentual am stärksten gewachsen ist die Zahl der Krankschreibungen mit der Diagnose einer Covid-Infektion. Durch die Corona-Pandemie sei die Zahl der Krankschreibungen mit dieser Diagnose bis zu 22-fach erhöht gewesen, so die Barmer. Während im Juli 2021 nur 0,9 Prozent aller Krankschreibungen einen Corona-Bezug gehabt hätten, habe der Anteil im Juli 2022 bei 20,2 Prozent gelegen.

Studie: Nachfrage nach Fernflügen bleibt verhalten

Die Beratungsgesellschaft Roland Berger erwartet für dieses Jahr weltweit eine verhaltene Nachfrage nach Flugreisen. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 falle die Zahl der erwarteten Geschäftsreisen um 28 Prozent niedriger aus, berichtete die Gesellschaft heute über Ergebnisse einer Umfrage mit 7.000 Teilnehmern. Bei den geplanten Privatreisen sei ein Rückgang um 19 Prozent zu erwarten. Statt zu fliegen, nutzen die Menschen nach eigenen Angaben vermehrt die Online-Kommunikation. Bei den Geschäftsreisen wurden zudem geänderte Reise-Richtlinien, neue gesetzliche Vorschriften und mit steigender Tendenz auch ökologische Bedenken als Gründe genannt, auf Reisen zu verzichten. Eine Mehrheit der Befragten plane, Flugreisen zugunsten von Bahn- oder Auto-Reisen einzuschränken.

Prozess gegen Mediziner wegen falscher Bescheinigungen

Am Amtsgericht Stralsund soll sich heute ein Arzt wegen falscher Impf- und Maskenbefreiungen, auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 75-Jährigen die "Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse" in 32 Fällen vor. Er soll Patienten Bescheinigungen ausgestellt haben, damit sie keine Coronaimpfungen brauchten oder deren Kinder keine Masern-Impfungen benötigten. Dem Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen war deshalb 2022 bereits die kassenärztliche Zulassung entzogen worden. Er soll als Hausarzt Patienten auch aus anderen Bundesländern Bescheinigungen ausgestellt haben, ohne sie gesehen zu haben. Die Anklagebehörde will zudem erreichen, dass der Mediziner in der Folge vor dem Amtsgericht auch mit einem Berufsverbot belegt wird. Wegen eines ähnlichen Falles ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen eine Medizinerin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

RKI meldet eine bundesweit Sieben-Tage-Inzidenz von 96,9

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 112,7 (Vortag: 108,5)

Schleswig-Holstein: 60,6 (Vortag: 59,7)

Mecklenburg-Vorpommern: 58,0 (Vortag: 56,7)

Hamburg: 45,9 (Vortag: 46,3)

Bremen: 90,9 (Vortag: 95,5)

Bundesweit: 96,9 (Vortag: 103,5)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Dienstag, 21. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich am Vortag ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus