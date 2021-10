Stand: 02.10.2021 07:58 Uhr Corona-News-Ticker: Erweiterte Testpflicht in Vorpommern-Rügen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 2. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Die Hamburger Barkassen-Betreiber ziehen nach dem Ende der Sommersaison eine ernüchternde Bilanz. Trotz gelockerter Corona-Regeln sind die Umsätze höchstens halb so hoch wie vor der Krise, wie mehrere Unternehmer im Gespräch mit NDR 90,3 sagten. Seit dem Frühsommer dürfen die Ausflugsschiffe zwar wieder voll besetzt werden, tatsächlich ausgelastet sind aber die wenigsten.

Hamburg: "Reichsbürger"-Szene in Pandemie gewachsen

In Hamburg hat die Zahl der sogenannten Reichsbürger während der Corona-Pandemie weiter zugenommen. Habe man der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene Ende vergangenen Jahres in der Hansestadt noch rund 175 Personen zugerechnet, seien es aktuell 259, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz mit. Knapp zehn Prozent davon wiesen Überschneidungen zum Rechtsextremismus auf. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie seien sie aktiver denn je, hieß es. So hätten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie "bundesweit zu einer erhöhten Dynamik und Aktivität in Teilen der Szene" geführt sowie zu erweiterten Spielräumen und "Rezeption für ihre Agitation gegen die Bundesrepublik Deutschland". Schon im Frühjahr hatte der Verfassungsschutz auf Überschneidungen von Reichsbürger- und "Querdenker"-Szene hingewiesen. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Institutionen nicht an und glauben an den Fortbestand eines Deutschen Reiches. Die Hamburger Szene ist den Angaben zufolge wie bundesweit sehr heterogen und besteht überwiegend aus Einzelpersonen.

Höheres Herzentzündungsrisiko bei Moderna-Impfungen

Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Moderna können zu mehr Fällen von Herzentzündungen führen als Impfungen mit dem von Pfizer/BioNTech. Dies stellten kanadische Gesundheitsbehörden anhand einer Datenanalyse fest. In der Erklärung heißt es, dass die Mehrheit der betroffenen Personen relativ leicht erkrankte und sich schnell erholte, sowie die gemeldeten Fälle insgesamt sehr selten vorkämen. Die Daten weisen auch darauf hin, dass Herzentzündungen häufiger bei Jugendlichen und Erwachsenen unter 30 Jahren sowie bei Männern vorkommen können. Insgesamt überwiegen zur Vorbeugung von Covid-19 nach Ansicht der Regulierungsbehörden in den USA, EU und der Weltgesundheitsorganisation die Vorteile der Impfung weiterhin die Risiken.

Bundesweite Inzidenz steigt weiter leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am vierten Tag in Folge etwas gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute mit 64,4 an. Gestern hatte der Wert 64,3 betragen, vor einer Woche 60,6 (Vormonat: 76,9). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 8.517 Corona-Neuinfektionen. Am vergangenen Sonnabend hatte der Wert bei 7.211 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit gab es binnen 24 Stunden 66 Corona-bedingte Todesfälle, vor einer Woche waren es 62. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt gestern mit 1,65 an. Der Vergleichswert der Vorwoche ist geringfügig niedriger. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Erweiterte Testpflichten in Vorpommern-Rügen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten von heute an strengere Corona-Regeln. So müssen nach Angaben des Landkreises Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder bereits genesen sind, etwa für den Friseurbesuch, den Besuch der Innengastronomie oder von Theatern und Fitnessstudios einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausnahmen gelten laut Landkreis für Kinder unter sechs Jahren sowie für regelmäßig getestete Schüler und Schülerinnen. Bereits seit gestern gilt wieder die Maskenpflicht in Schulgebäuden und Horten. Grund für die neuen Regeln ist, dass der Landkreis zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der risikogewichteten Corona-Karte des Landes Gelb markiert war. Entsprechende Regeln gelten bereits in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald.

Weniger Corona-Infizierte: 3G-Pflicht im Landkreis Celle entfällt

Der Landkreis Celle lockert von heute an die Corona-Regeln. Konkret fällt die 3G-Regel weg. Grund ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz zuvor fünf Tage lang stabil unter dem Grenzwert von 50 lag. Deshalb müssen Gäste etwa für Friseur- oder Restaurantbesuche nicht mehr nachweisen, dass sie genesen, geimpft oder getestet sind. In Diskotheken, Shisha-Bars, in Alten- und Pflegeheimen und bei größeren Veranstaltungen gilt aber weiterhin 3G.

146 Corona-Neuinfektionen in SH - Inzidenz sinkt leicht auf 28,6

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter rückläufig. Die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt 28,6 - nach 29,0 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 146 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden hervorgeht. Tags zuvor waren es 142. In den Krankenhäusern lagen 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen - 6 mehr als am Vortag. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug 26 - fünf Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf jetzt 1.687. Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin Neumünster mit einem Wert von 53,8. Den niedrigsten Wert verzeichnete weiterhin Nordfriesland mit 3,6.

