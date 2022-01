Stand: 19.01.2022 06:37 Uhr Corona-News-Ticker: Erstmals über 100.000 Neuinfektionen bundesweit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 19. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Hamburgische Bürgerschaft: Verschärfte Regeln bei erster Sitzung in 2022

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.663 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit erstmals über 100.000 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz bei 584,4

Private Saunen sind in der Pandemie im Trend

Während öffentliche Saunen in der Pandemie monatelang schließen mussten, verkaufen Hersteller zunehmend Saunen an Privatleute. Eine Fass-Sauna aus Holz zum Beispiel lässt sich in den Garten stellen und kann sogar per Anhänger transportiert und vermietet werden. "Während die öffentlichen Saunabäder pandemiebedingt 30 bis 50 Prozent Umsatzeinbußen verschmerzen müssen, haben Hersteller mit privaten Saunas 15 bis 20 Prozent höhere Verkaufserlöse", sagt Rolf-Andreas Pieper, Mitglied im Präsidium des Deutschen Sauna-Bundes. Viele Menschen wollten in der Pandemie nicht auf ihr gesundheitsorientiertes Hobby verzichten.

Ein Sechstel der Schüler in Quarantäne oder erkrankt: Schule in Zeiten von Omikron

Trotz hoher Neuinfektionszahlen hält auch Hamburg am Präsenzunterricht in den Schulen fest. Doch es gibt zunehmend Ausfälle. An der Goethe-Schule Harburg etwa fehlen von 1.750 Schülerinnen und Schülern etwa 300, weil sie an Corona erkrankt oder in Quarantäne sind. Wie gehen Schüler und Lehrer mit der Situation mit mehrfachen Tests pro Woche und Maskenpflicht beim Sportunterricht um? NDR Info Reporter Carsten Pilger hat sich umgehört.

Erstmals über 100.000 Neuinfektionen bundesweit

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 100.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von heute früh 112.323 Fälle. Vor einer Woche waren es 80.430 erfasste Neuinfektionen gewesen, gestern 74.405. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI nun mit 584,4 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Gestern hatte sie bei 553,2 gelegen, vor einer Woche bei 407,5 (Vormonat: 315,4). Deutschlandweit wurden 239 weitere Corona-bedingte Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 384).

Höchstwert: 5.663 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut auf einen Höchstwert gestiegen: Aktuell wurden 5.663 neue Fälle gemeldet. Am Vortag waren es 3.811, vor einer Woche 4.113. Der Inzidenz-Wert der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg landesweit auf 772,2. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 633,0 gelegen. Binnen eines Tages wurden in Schleswig-Holstein zudem fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 4,57 (Vortag: 4,6).

Hamburg: Erste Bürgerschaftssitzung 2022 unter verschärften Bedingungen

Die Hamburgische Bürgerschaft startet heute Nachmittag unter verschärften Corona-Regeln in ihre erste Sitzung im neuen Jahr. Wegen der grassierenden Omikron-Variante hat Parlamentspräsidentin Carola Veit verfügt, dass im Rathaus nun eine generelle Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht. Für Abgeordnete und den Senat gelte die 3G-Regel - also geimpft, genesen oder negativ getestet. Parlamentarier, die keinen Impf- oder Genesenen-Status nachweisen oder einen negativen Corona-Test vorlegen können, können den Angaben zufolge an den Sitzungen teilnehmen, müssen aber in einem separaten Bereich sitzen. Es sei sichergestellt, dass sie aktiv bei den Sitzungen dabei sein könnten.

Auch thematisch wird die Corona-Pandemie im Zentrum der Aktuellen Stunde stehen. So beschäftigt sich die Hamburgische Bürgerschaft heute unter anderem mit 3G-Kontrollen und der FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr.

Intensivmediziner: "Einige wenige mit Omikron gekommen"

Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, hat die Lage auf den Intensivstationen im Gespräch mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen als stabil bezeichnet. "Wir haben einige wenige, die jetzt mit Omikron gekommen sind. Die haben durchaus auch schwere Verläufe, wenn sie ungeimpft sind. Die Geimpften haben eigentlich fast alle leichte Verläufe", sagte Kluge. Allerdings mache ihm die Personalsituation Sorge: "Wir haben viele erkrankte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Das sei "grenzwertig" und "stellt uns vor Herausforderungen".

