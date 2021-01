Stand: 17.01.2021 07:34 Uhr Corona-News-Ticker: Erstmals Senioren zweifach geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 17. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier in unserem Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Hamburg und Niedersachsen impfen erstmals zweite Dosis

Außenminister Maas für Vorteile für Geimpfte

Zoos hoffen auf Öffnung zu Ostern

Niedersachsen : Antworten auf viele Fragen zur Corona-Impfung

375 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Niedersachsens Zoos hoffen auf Öffnung zu Ostern

Viele Zoos freuen sich über zunehmende Spenden und Tierpatenschaften währen der aktuellen Schließzeiten. Denn die Tiere müssten weiter versorgt, Energiekosten gezahlt werden. "Ich gehe in meinen Planungen davon aus, dass wir bis März noch geschlossen bleiben", sagt der Geschäftsführer des Osnabrücker Zoos, Andreas Busemann. Nils Ismer, Betreiber des in Ströhen in Wagenfeld (Kreis Diepholz) ansässigen Tierparks Ströhen ergänzt: "Wenn es länger dauern würde, hätten wir ein Problem." Das Familienunternehmen mit 30 Mitarbeitern sei dank dazugehöriger Landwirtschaft und Arabergestüt breit aufgestellt, zehre aber derzeit von Reserven.

Außenminister Maas will Geimpfte in Restaurants lassen

Sollten Geimpfte eher als Ungeimpfte wieder in Restaurants, Kinos und Co dürfen? Außenminister Heiko Maas (SPD) meint: ja. Denn zum einen hätten die Betreiber von Theatern und anderen Einrichtungen ein Recht darauf, ihre Betriebe so bald wie möglich zu öffnen. Zum anderen gehe es dabei nicht um Privilegien für Geimpfte, sondern um die Ausübung ihrer derzeit eingeschränkten Grundrechte. "Es ist noch nicht abschließend geklärt, inwiefern Geimpfte andere infizieren können. Was aber klar ist: Ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg." Dies werde für eine gewisse Zeit zu Ungleichheit führen; das halte Maas aber für verfassungsrechtlich vertretbar.

375 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 375 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank von 87,2 auf 86,1. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Samstagabend veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 3 auf 651. 426 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern, 70 werden intensivmedizinisch betreut - 46 mit Beatmung. Die Zahl der Genesenen wird auf etwa 23.900 geschätzt. Bislang gibt es im nördlichsten Bundesland 30.941 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Hamburg impft erstmals zweite Dosis

Erstmals werden heute in Hamburg Menschen mit der zweiten Dosis des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer geimpft. Genau drei Wochen nach dem Start der Corona-Schutzimpfungen in der Hansestadt sind erneut die rund 445 Bewohner der Pflegeeinrichtung Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel die ersten, die an der Reihe sind, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Am Montag würden dann Bewohner der Einrichtung Pflegen und Wohnen Finkenau im Stadtteil Uhlenhorst ihre zweite Dosis erhalten. Weitere Einrichtungen sollen folgen. Experten gingen davon aus, dass eine erste Impfung nur einen etwa 50-prozentigen Schutz bringe, sagte ein Behördensprecher. Erst mit der Verabreichung der zweiten Dosis werde laut Hersteller der angegebene Wirkungsgrad von über 90 Prozent erreicht. Am Freitag war bekannt geworden, dass bei zwei bereits geimpften Bewohnern des Hospitals zum Heiligen Geist eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Allerdings erfolgte der Nachweis wohl nur wenige Stunden nach der Impfung, sodass die Infektionen zuvor erfolgt sein dürften.

Auch in Niedersachsen werden bereits die ersten Heimbewohnerinnen und Heimbewohner nahe Osnabrück zum zweiten Mal geimpft. Im Haus Schlüter in Bad Rothenfelde lassen sich fast alle Senioren und gut die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen.

Niedersachsen: Antworten auf viele Fragen zur Corona-Impfung

Die Corona-Impfzentren in Niedersachsen sollen im Februar mit ihrer Arbeit beginnen. Doch wie läuft das genau ab? Bei NDR Niedersachsen gaben Gesundheitsministerin Carola Reimann und der Arzt Jens Wagenknecht gestern Antworten auf wichtige Fragen zur Impfung.

VIDEO: Beratungsaktion zur Corona-Impfung bei NDR 1 Niedersachsen (4 Min)

Am Sonnabend wurden 2.354 Corona-Neuinfektionen im Norden gemeldet: 1.177 in Niedersachsen, 422 in Schleswig-Holstein, 378 in Hamburg, 254 in Mecklenburg-Vorpommern und 123 in Bremen - 18.678 bundesweit.