Stand: 06.02.2023 06:09 Uhr Corona-News-Ticker: Erstes "Ollnborger Gröönkohl-Äten" seit Pandemiebeginn

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 6. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich am Freitag ereignet hat, können Sie in unserem Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Erstes "Ollnborger Gröönkohl-Äten" seit Pandemiebeginn: Wer folgt auf Giffey?

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 124,6 in Niedersachsen, 51,1 in Schleswig-Holstein und 40,9 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 90,1

Oldenburger Grünkohlessen in Berlin: Wer wird Kohlmajestät?

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause lädt die Stadt Oldenburg heute Abend in Berlin wieder zum "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in die niedersächsische Landesvertretung ein. Zu dem traditionellen Kohlschmaus erwartet die niedersächsische Grünkohlmetropole etwa 270 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. "Damit werden voraussichtlich alle Plätze an den Tischen besetzt sein", sagte der Gastgeber und Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) im Vorfeld. Die Stadt nutzt das Grünkohlessen seit 1956 zur Kontaktpflege. Auf die Teller kommen nach Angaben der Stadt in diesem Jahr voraussichtlich rund 200 Kilogramm Grünkohl und rund 240 Kilogramm Pinkel, Kassler, Kochmettwurst und Speck. Mit der 64. Auflage des Grünkohlessens endet auch die Amtszeit der amtierenden Oldenburger Kohlkönigin Franziska Giffey. Berlins Regierende Bürgermeisterin hatte die längste Amtszeit, die es je gab. Sie hatte das Amt am 2. März 2020 übernommen - damals war sie noch Bundesfamilienministerin. Nachdem das Grünkohlessen wegen der Corona-Pandemie 2021 und 2022 abgesagt wurde, war die SPD-Politikerin weiter im Amt geblieben. Als Nachfolger wird Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gehandelt - er ist als Ehrengast eingeladen.

Auch aus den Nordländern heute nur Inzidenzwerte

Weil die Bundesländer am Wochenende keine Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt haben, werden heute nur die aktuellen Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen - die Zahlen zu den neu registrierten Corona-Fällen werden dann voraussichtlich morgen nachgemeldet. Für Niedersachsen wird der Inzidenz-Wert mit 124,6 angegeben (Vorwoche: 124,2), für Schleswig-Holstein mit 51,1 (Vorwoche: 47,8) und für Hamburg mit 40,9 (Vorwoche: 39,2). Mecklenburg-Vorpommern und das Land Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen am Nachmittag.

RKI meldet bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 90,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Das Institut gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 90,1 an (am vergangenen Freitag: 93,1; vor einer Woche: 77,5). Wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, haben die Länder am Wochenende keine Daten ans RKI übermittelt. So werden erst morgen wieder Zahlen der bestätigten Neuinfektionen bekannt gegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag von NDR.de startet

Auch heute - am Montag, 6. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich Ende vergangener Woche ereignet hat, können Sie in unserem Blog von Freitag nachlesen.

