Stand: 26.12.2020 12:20 Uhr Corona-News-Ticker: Erster Impfstoff kommt im Norden an

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Corona-Nachrichten vom 1. Weihnachtstag können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die am Sonntag startenden Impfungen gegen das Coronavirus als "entscheidenden Schlüssel" zum Sieg über die Pandemie bezeichnet. Der Impfstoff sei auch entscheidend dafür, "dass wir unser Leben zurückbekommen", sagte Spahn. Zuerst soll in Pflege- und Altenheimen geimpft werden. Das bedeute auch, dass sich die "Jüngeren und Gesünderen noch gedulden müssen". Diese müssten weiterhin ihre Kontakte reduzieren. Spahn sprach auch von einem "hoffnungsvollen Tag für Europa". Bewusst sei entschieden worden, beim Impfen europäisch vorzugehen und keinen nationalen Alleingang mit einer Notzulassung zu wählen. Er betonte zudem, dass das Impfen "ein Angebot" sei. Es sei kostenlos und bleibe freiwillig.

964 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen sind 964 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Am Sonnabend vor einer Woche waren es 1.613 - die Zahlen sind aber nur bedingt vergleichbar, weil wegen der Feiertage vermutlich weniger getestet wird und viele Gesundheitsämter neue Fälle später als gewöhnlich melden. Die Ansteckungsrate auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt in Niedersachsen aktuell bei 111,4. Regional ist die Grafschaft Bentheim mit einem Sieben-Tages-Wert von 236,2 am stärksten betroffen. Hohe Werte gibt es auch im Kreis Gifhorn (202), im Kreis Vechta (198,2) und in der Region Hannover (183)

Corona-Impfstoff in Hamburg eingetroffen

In Hamburg sind die ersten Dosen des Corona-Impfstoffes eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei. Der Impfstoff werde an einem geheimen Ort untergebracht. Morgen sollen die ersten Impfungen mit dem Mittel von Biontech und Pfizer beginnen. Nach Angaben des Senats werden mobile Teams als erstes die Bewohner und das Personal der Pflegeeinrichtung Hospital zum Heiligen Geist im Stadtteil Poppenbüttel impfen. Auch in den anderen norddeutschen Bundesländern soll am Sonntag mit Impfungen begonnen werden.

Corona-Impfstoff an erste Bundesländer geliefert

Die ersten deutschen Bundesländer sind mit Impfstoff gegen das Coronavirus beliefert worden. Nordrhein-Westfalen erhielt als erstes eine Lieferung - knapp zehntausend Dosen des Mittels von Biontech und Pfizer aus der Herstellung in Belgien. In Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt kam ebenfalls schon Impfstoff an. Auch Norddeutschland wird heute beliefert. Bundesweit sollen heute 27 Standorte beliefert werden. Von dort wird das Mittel dann an Zentren in den Landkreisen und an mobile Teams verteilt. Morgen sollen die Impfungen beginnen. Zunächst können sich Bewohner und Personal von Pflegeeinrichtungen impfen lassen sowie besonders gefährdete Krankenhausmitarbeiter.

229 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 229 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Sonnabend vor einer Woche waren es 508. Die Zahlen sind aber kaum vergleichbar, weil wegen der Feiertage vermutlich weniger getestet wird und viele Gesundheitsämter neue Corona-Fälle später als gewöhnlich melden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gab Schleswig-Holsteins Regierung zuletzt mit 92,6 an.

Corona-Ausbruch in Hamburger Flüchtlings-Aufnahmestelle

In der Zentralen Erstaufnahme für Geflüchtete in Hamburg-Harburg gibt es einen größeren Corona-Ausbruch, wie NDR 90,3 berichtet. Viele Bewohner wurden in eine andere Einrichtung gebracht, unter ihnen auch Familien mit Kindern. Die Menschen wurden mit dem Großraum-Rettungsbus der Feuerwehr in den zentralen Quarantäne-Standort nach Rahlstedt gefahren. Wie viele Personen sich angesteckt haben, ist nicht bekannt.

Bundesweit 14.455 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben binnen 24 Stunden insgesamt 14.455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 240 weitere Todesfälle verzeichnet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI rechnete während der Feiertage mit einer geringeren Zahl an Tests und mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern. Am Sonnabend vor einer Woche waren 31.300 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt aktuell bei 170,7. Am Dienstag war mit 197,6 der bisher höchste Wert erreicht worden.

MV: Corona führt zu Rekordzahl an Bürgerbeschwerden

Die zum Teil umstrittenen Corona-Schutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern haben dem Bürgerbeauftragten des Landes, Matthias Crone, einen Eingaben-Rekord beschert. Mehr als 2.000 Anfragen und Beschwerden gingen im zu Ende gehenden Jahr bei ihm ein und damit etwa 13 Prozent mehr als im Jahr davor. Fast 400 der Petitionen hätten einen Bezug zu den Corona-Beschränkungen gehabt. Dabei sei es im Frühjahr etwa um das Verbot für Auswärtige gegangen, die eigene Zweitwohnung oder Gärten im Land zu nutzen. Manche hätten auch Besuche oder dringende Behandlungen erledigen wollen. "Mecklenburg-Vorpommern ist mit seinen Sonderbeschränkungen einen eigenen Weg gegangen, der für die Betroffenen nicht immer zu verstehen war. Zum Teil wurde juristisch nachgesteuert und in einigen Punkten hat sich die Landesregierung auch bewegt", sagte Crone. Als Beispiel nannte er die heute geltenden Besuchsregeln für Bewohner von Altenheimen. Die vollständige Isolation im Frühjahr habe bei vielen alten Menschen schweres seelisches Leid verursacht.

Bovenschulte: Corona hat soziale Ungleichheit verschärft

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hält nach einem Ende der Corona-Pandemie eine Debatte über einen gerechten Lastenausgleich für notwendig. Das Thema werde sicherlich auch im Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst eine Rolle spielen, sagte Bovenschulte. "Ich hoffe, dass sich im Sommer - durch die Kombination aus Jahreszeit, Impfen, verbesserter Kontaktnachfolge und Schutzmechanismen - das Thema Pandemie zumindest soweit relativiert hat, dass es nicht mehr unseren Alltag bestimmt." Dann müsse man über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen sprechen und darüber, wie die Lasten fair verteilt würden. Die Corona-Krise habe die soziale Ungleichheit in Deutschland weiter verschärft. "Es gibt Unternehmensbranchen, die sind glänzend durch die Krise gekommen, und es gibt andere, die sind hart getroffen." Da stelle sich schon die Frage, ob es Sinn mache, alle Branchen gleich zu behandeln.

GEW fordert Perspektive und Wechselunterricht

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) pocht auf eine frühzeitige Entscheidung, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. Sie dränge darauf, im weiteren Verlauf der Pandemie stärker auf Wechselunterricht zu setzen. Es sei abzusehen, dass die Lockdown-Maßnahmen über die Ferien hinaus verlängert werden müssten, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb bräuchten Lehrer, Schüler und Eltern frühzeitige Informationen über das, was kommt. Tepe betonte: "Das gesellschaftliche Gebot, Kontakte so weit möglich zu vermeiden, muss auch in den Schulen umgesetzt werden."

Erster Impfstoff kommt in den Bundesländern an

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland kommt heute der Impfstoff in den einzelnen Bundesländern an. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie dann an Impfzentren und mobile Teams verteilt, die dann am Sonntag die ersten Impfungen verabreichen sollen. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz in Berlin über die Impfaktion informieren. Er hat die Bevölkerung bereits auf mögliche Anlaufschwierigkeiten eingestellt: "Es wird am Anfang ruckeln." Nach einer YouGov-Umfrage wollen sich etwa zwei Drittel der Deutschen impfen lassen.

Am Freitag wurden 1.332 in Niedersachsen, 306 in Schleswig-Holstein, 360 in Hamburg und 162 in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Das Bundesland Bremen meldet über die Feiertage keine Zahlen. Bundesweit wurden 25.533 neue Fälle bestätigt.