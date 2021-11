Stand: 15.11.2021 05:52 Uhr Corona-News-Ticker: Erste Weihnachtsmärkte starten mit 2G-Regel

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 15. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die wichtigsten Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Erste Weihnachtsmärkte in Osnabrück und Hamburg starten mit 2G

Lockdown für Ungeimpfte in Österreich in Kraft

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 476 in Niedersachsen, 142 in Schleswig-Holstein - bundesweit 23.607

Weihnachtsmärkte in Osnabrück und Hamburg starten

Osnabrück legt vor: In der Stadt startet heute der erste Weihnachtsmarkt in Niedersachsen. Eine Woche früher als in den Vorjahren öffnen dort die Buden. Wegen der steigenden Infektionszahlen setzt die Stadt auf 2G. Ausschließlich Geimpfte und Genesene bekommen ein Bändchen zum Nachweis ihres Status, so die Stadt auf ihrer Internetseite. Die Ausgabe der Bändchen erfolgt am Domhof. Online können die Besucher vorab an einer Ampel sehen, wie groß der Besucherandrang gerade ist.

Auch in Hamburg öffnet ein Weihnachtsmarkt, und zwar "Santa Pauli" auf dem Spielbudenplatz. Auch hier gilt das 2G-Prinzip. Wie die Veranstalter mitteilen, entfällt durch diese Regelung auf dem Markt nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch das Abstandsgebot.

Bundesweit 23.607 Neuinfektionen bestätigt - Inzidenz bei 303

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 303 an (Vortag: 289; Vorwoche: 201,1; Vormonat: 68,7) Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23.607 Neuinfektionen. Am vergangenem Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 15.513 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 43 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 33 Todesfälle gewesen.

476 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden haben in Niedersachsen 476 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 1.827; Vorwoche: 452). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 132,8 (Vortag: 129,8; Vorwoche: 104,7). Es gibt zwei weitere bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

2G in Lübeck deutlich ausgeweitet

In der Hansestadt Lübeck gilt von heute an in vielen Bereichen die 2G-Regel. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) begründete diesen Schritt mit der aktuell hohen Inzidenz. Die Stadt beruft sich bei ihren Maßnahmen auf das Hausrecht. In viele Bereiche der Stadtverwaltung, in Bibliotheken, Museen, in die Volkshochschule, in Schwimmbäder, ins Theater und in die Musik- und Kongresshalle kommen dann nur noch Genesene und Geimpfte.

Lockdown für Ungeimpfte in Österreich

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle gilt in Österreich seit Mitternacht ein Lockdown für Ungeimpfte. "Wir müssen die Impfquote erhöhen, sie ist beschämend niedrig", hatte Bundeskanzler Alexander Schallenberg gestern nach dem Beschluss der Maßnahme gesagt. "Wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens, aber leider ist er notwendig." In Österreich sind etwa 65 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Wer keine Impfung hat, darf das Haus oder die Wohnung dann nur noch aus dringenden Gründen verlassen - etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit oder den Besuch beim Arzt. Die Maßnahme werde sehr konsequent kontrolliert, Verstöße würden entsprechend bestraft, sagte Schallenberg. Die Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet. Betroffen sind etwa zwei Millionen Menschen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 98,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gestiegen und beträgt jetzt 98,4 - nach 97,9 am Vortag. Vor einer Woche lag der Wert bei 75,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 142 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert; am Vortag waren es 325 und vor einer Woche 121.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Einen schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 15. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.