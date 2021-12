Stand: 14.12.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Erste Kinder-Impfaktionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 14. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Erste Corona-Impfaktionen für Kinder in Schleswig-Holstein

SH-Landesregierung will neue Corona-Regeln beschließen

Schärfere Regeln in Vorpommern-Rügen, Weihnachtsmarkt untersagt

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 3.748 in Niedersachsen , 610 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 30.823 Corona-Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 375,0

Erste Corona-Impfaktionen für Kinder in Schleswig-Holstein

Eltern in Schleswig-Holstein können ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren von heute an bei offenen Aktionen gegen das Coronavirus impfen lassen. Um 8.30 Uhr geht es im Citti-Park Lübeck los, eine Stunde später in Schenefeld im dortigen Einkaufszentrum. Die Kinder erhalten den Impfstoff von Biontech/Pfizer in einer geringeren Dosierung. Am Mittwoch geht es mit Aktionen im Citti-Park Flensburg und in Kaltenkirchen im Einkaufszentrum Ohlandpark weiter. Außerdem können Eltern von Donnerstag an Termine für Kinderimpfungen buchen. Eltern dürfen sich ohne Termin ebenfalls impfen lassen, wenn sie ihre Kinder begleiten.

Von heute an können online Termine auch für das neue Corona-Impfzentrum für Kinder in Hamburg gebucht werden. Es soll am Donnerstag seinen Betrieb aufnehmen. In Mecklenburg-Vorpommern sollen Kinder ab Mittwoch vorrangig bei Kinderärzten geimpft werden. Die Region Hannover plant den Start der Impfungen von Kindern ebenfalls für Mittwoch. Spätestens ab dem 15. Dezember können Eltern unter www.impfportal-niedersachsen.de Termine für ihre Kinder reservieren.

Landesregierung in Schleswig-Holstein will neue Corona-Regeln beschließen

Schleswig-Holsteins Landesregierung will heute verschärfte Corona-Regeln auf den Weg bringen. Bereits angekündigt ist eine Einschränkung privater Zusammenkünfte von ungeimpften Personen. Für sie gilt künftig die Regel Hausstand plus zwei. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Die neue Corona-Landesverordnung soll am Mittwoch in Kraft treten. Zudem plant die Jamaika-Koalition eine verschärfte 2G-Regel in Clubs, Diskotheken und Beherbergungsbetrieben. Bei größeren Sportveranstaltungen darf höchstens die Hälfte aller Plätze besetzt werden.

Hamburger Senat berät über schärfere Corona-Regeln bei Demonstrationen

Der rot-grüne Hamburger Senat will am Mittag über eine Verschärfung der Corona-Regeln bei Demonstrationen beraten. Hintergrund sind seit Wochen andauernde Demonstrationen von Corona-Skeptikern und Impfgegnern, zu denen sich zuletzt samstags Tausende meist ohne Maske in der Innenstadt versammelt hatten. Die Innenbehörde hatte am Montag eine Maskenpflicht für Demonstrationen ab 500 Teilnehmern in Aussicht gestellt. Außerdem werde über eine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Versammlungen nachgedacht, hieß es.

Vorpommern-Rügen: Rot plus ab heute, Weihnachtsmarkt untersagt

Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten ab heute die nochmals schärferen Corona-Regeln innerhalb der Warnstufe Rot. Damit muss auch der Stralsunder Weihnachtsmarkt vorzeitig schließen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlichte der Landkreis am Montag. Schärfere Regeln gelten bereits in der Hansestadt Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. So müssen etwa Museen, Theater und Kinos, aber auch Indoor-Spielplätze geschlossen bleiben. Öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Dazu gehören auch Sportveranstaltungen oder der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern. Ausnahmen gelten für Vereinssport oder Schwimmunterricht.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz geht leicht auf 160,3 zurück

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist geringfügig auf 160,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zurückgegangen. Am Vortag hatte der Wert 162,4 und eine Woche zuvor 146,7 betragen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorging, wurden binnen 24 Stunden 610 neue Fälle gemeldet (Vortag: 220, Vorwoche: 651). Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten kletterte von 187 an den Vortagen auf 199; 50 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, von denen 35 beatmet werden mussten. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 3,37 auf 2,95. Zu den im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen kamen bis Montag 8 hinzu, so dass ihre Gesamtzahl auf 1.840 stieg.

Neuer Corona-Expertenrat tritt erstmals zusammen

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung soll am Mittag erstmals tagen. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, die Sitzung des Gremiums werde virtuell stattfinden. Dem Rat gehören unter anderem der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, der Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn, Hendrik Streeck, und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, an. Die Auftaktsitzung des Expertenrats solle den Mitgliedern dazu dienen, eine "Arbeitsstruktur" zu finden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich gewünscht, dass in dem Gremium über die aktuelle Forschungslage diskutiert werde und es so zu einer "möglichst einhelligen Empfehlung kommen" könne.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 14. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.