Stand: 08.02.2022 05:51 Uhr Corona-News-Ticker: Erste Apotheken im Norden bieten Impfungen an

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 8. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Erste Apotheken im Norden bieten Impfungen an

Landesregierungen in SH und MV beraten über 2G im Einzelhandel

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.017 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Corona-Impfungen in norddeutschen Apotheken beginnen

In ausgewählten Apotheken in norddeutschen Bundesländern sind von heute an Corona-Impfungen möglich. Für Niedersachsen erklärte die Apothekerkammer, dass rund 250 Apothekerinnen und Apotheker die erforderliche Schulung absolviert hätten. Das heiße aber nicht, dass sie alle auch heute schon mit den Impfungen beginnen. Denn der Impfstoff müsse immer eine Woche vorher bestellt werden. In Hamburg haben bislang neun Apotheken die Zulassung zum Impfen. In knapp 20 weiteren Hamburger Apotheken laufen die Vorbereitungen für eine Zulassung. In ganz Mecklenburg-Vorpommern haben bislang acht Apotheken die notwendigen Bescheinigungen erhalten. "Die Apotheker sehen sich beim Impfen nicht in Konkurrenz zu den Ärzten, stehen aber bereit, wenn Bedarf besteht", teilte die Landesapothekerkammer in Schwerin mit.

Welche Apotheken die Corona-Impfungen anbieten, sollen Interessierte von heute an über die Webseite mein-apothekenmanager.de des Deutsches Apothekerverbands abfragen können. Auf Bundesebene war im Dezember 2021 der Weg dafür geebnet worden, dass neben Ärzten befristet auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte gegen Corona impfen dürfen.

SH: Landesregierung berät über Lockerung der Corona-Regeln

In Schleswig-Holstein will das Landeskabinett heute über die Lockerung einiger Vorschriften der Corona-Landesverordnung entscheiden. Im Einzelhandel soll von Mittwoch an die 2G-Regelung entfallen und künftig nur noch Maskenpflicht gelten, drinnen und draußen sollen wieder Veranstaltungen vor mehreren Tausend Zuschauern möglich sein. Darüber hinaus ist geplant, dass die Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr entfällt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Pläne von einem ersten Schritt in Richtung Normalität gesprochen und weitere Öffnungsschritte ab 3. März in Aussicht gestellt.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern berät die Landesregierung heute über eine Abschaffung von 2G im Einzelhandel.

Mecklenburgische Seenplatte: Verschärfte Regeln ab heute

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten von heute an wieder verschärfte Corona-Regeln. Grund ist die Einstufung des Kreises in die höchste Corona-Warnstufe "rot." Indoor-Spielplätze sowie Schwimm- und Spaßbäder müssen also erneut schließen. Schulischer Schwimmunterricht und Angebote von Vereinen könnten aber weiterhin durchgeführt werden. Kinos, Theater und Museen können unter Berücksichtigung der 2G-Plus-Regelung weiterhin öffnen.

Schleswig-Holstein: Seit Pandemie-Beginn mehr als 2.000 Corona-Tote

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren sind in Schleswig-Holstein mehr als 2.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl stieg zuletzt auf 2.005 - nachdem zwölf weitere Todesfälle gemeldet worden waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 868,9 und damit etwas höher als am Vortag. (856,6). Vor einer Woche hatte die Zahl bei 918,9 gelegen. Landesweit wurden 4.017 bestätigte Neuinfektionen gemeldet.

