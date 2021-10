Stand: 03.10.2021 08:25 Uhr Corona-News-Ticker: Erneut Testpflicht für Ungeimpfte in Schwerin

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 3. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Innenraum-Testpflicht für Ungeimpfte in Schwerin

Rumänien und Litauen gelten als Corona-Hochrisikogebiete

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 65 in Schleswig-Holstein; bundesweit 6.164

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Garg ruft zum Impfen auf - nicht nur gegen Corona

Unmittelbar vor Beginn der Herbstferien in Schleswig-Holstein hat Gesundheitsminister Heiner Garg Ungeimpfte aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Das Sars-CoV-2-Virus ist weiterhin präsent und im Laufe der nächsten Monate besteht weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit dem Virus in Kontakt zu kommen", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Alle Erwachsenen sollten ein eigenes Interesse an einem Impfschutz haben. "Jeder, der sich impfen lässt, trägt dazu bei, dass wir unsere Freiheiten zurückgewinnen und behalten", sagte Garg.

Bei den besonders im Fokus stehenden 12- bis 17-Jährigen und bei den Auffrischimpfungen für Menschen, die vor mindestens sechs Monaten den originären Impfschutz erhielten, hat Schleswig-Holstein bundesweit jeweils die höchste Quote."Wir müssen uns im Herbst darauf einstellen, dass sich auch andere übertragbare Erreger wieder mehr als zu Zeiten eines Lockdowns verbreitet werden", sagte Garg. Laut Ständiger Impfkommission kann zum gleichen Termin gegen Corona und gegen Grippe geimpft werden. Auch die für bestimmte Gruppen wie ältere Menschen empfohlene Pneumokokken-Impfung sollte in Anspruch genommen werden, um schwere Erkrankungsverläufe zu verhindern, sagte Garg.

Innenraum-Testpflicht für Ungeimpfte in Schwerin

In Schwerin gilt für Ungeimpfte seit heute zum wiederholen Mal eine Testpflicht in Innenräumen - etwa in Gaststätten, Fitnessstudios oder beim Friseur. Kinder, die in den jetzt beginnenden Herbstferien in einem Hort betreut werden, müssen dort Masken tragen. Schwerin war am Freitag den dritten Tag in Folge auf der risikogewichteten Stufenkarte "gelb" eingestuft. Die Hospitalisierungsinzidenz ist zwar weiter sehr gering, allerdings ist die Inzidenz der Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen.

Weitere Informationen Ab Sonntag in Schwerin: Testpflicht für Ungeimpfte in Innenbereichen Wer in Schwerin in Gaststätten, Fitnessstudios oder zum Friseur will und nicht geimpft ist, muss vorher einen Schnelltest machen. mehr

Deutschlandweit 6.164 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute früh mit 64,2 an. Gestern hatte die Inzidenz bei 64,4 gelegen, vor einer Woche bei 61,4. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 6.164 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte es 7.774 Ansteckungen gegeben. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,65 an. Der Vergleichswert der Vorwoche ist geringfügig niedriger. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 9 auf 93.786.

Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter rückläufig. Die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt 28,1 - nach 28,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 65 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden hervorgeht. Tags zuvor waren es 146, vor einer Woche 77. In den Krankenhäusern lagen am Sonnabend 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen - die gleiche Anzahl wie am Freitag. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug 26 - genau wie am Vortag. Es wurden dort 15 Patienten beatmet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt nach wie vor bei 1.687. Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin Neumünster mit einem Wert von 53,8. Den niedrigsten Wert verzeichnete weiterhin Nordfriesland mit 3,6.

Rumänien und Litauen jetzt Corona-Hochrisikogebiete

Die EU-Länder Rumänien und Litauen gelten von heute an als Corona-Hochrisikogebiete. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und von dort einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Bisher ist Slowenien der einzige Mitgliedstaat der Europäischen Union, der vollständig als Hochrisikogebiet eingestuft ist. Weltweit stehen rund 70 Länder ganz oder teilweise auf der Risikoliste. Neben Rumänien und Litauen kommen auch Belarus und El Salvador in Lateinamerika hinzu, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mitgeteilt hatte. Gestrichen wird lediglich Mosambik in Südostafrika. Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

Niedersachsen: Behrens gegen Impfpflicht bei Pflegekräften

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will die Impfquote bei Pflegekräften verbessern. Von einer Impfflicht halte sie aber nichts, sagte Behrens der "Neuen Presse". Sie glaube nicht, dass mit einer Impfpflicht die Impfquote wesentlich erhöht werden könne. Jetzt gelte es, weiter aufzuklären und das Gespräch zu suchen. "Personen, die sich absolut nicht impfen lassen wollen, erreichen wir nicht mit Androhungen von Gefängnisstrafen oder Bußgeld. Ich halte das rechtlich und moralisch für ausgesprochen fragwürdig."

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Mit dem Live-Ticker von NDR.de durch den Sonntag

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonntag, 3. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.