Corona-News-Ticker: Ende von Maskenpflicht im Gesundheitswesen gefordert

Infektiologen plädieren für Aufhebung von Maskenpflicht im medizinischen Bereich

2021 wegen Corona deutlich mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen

Hamburger Flughafen erholt sich langsamer als andere

Holetschek: Corona hat Schwachstellen im Gesundheitssystem gezeigt

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 121,2 in Niedersachsen , 49,5 in Schleswig-Holstein, 41,0 in Hamburg, 75,1 in Mecklenburg-Vorpommern

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 74,4 - 13.807 neue Fälle registriert

186 neue Fälle in Mecklenburg-Vorpommern - Inzidenz sinkt weiter

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Mittwoch 186 neue Corona-Infektionen registriert (Vortag: 251 / Vorwoche: 220). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt landesweit bei 75,1 (Vortag: 77,1 / Vorwoche: 82,2).

Zwölf Millionen Euro mit falschen Anträgen auf Corona-Hilfen: Anklage

Mit gefälschten Anträgen auf Schnellkredite aus dem Corona-Hilfsprogramm sollen fünf Männer zwischen Februar 2021 und April 2022 rund zwölf Millionen Euro erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin erhob nun Anklage wegen banden- und gewerbsmäßigen Subventionsbetruges in elf Fällen, wie heute mitgeteilt wurde. Ein 40-Jähriger soll die jeweiligen Firmen als Antragsteller akquiriert und die Anträge koordiniert haben. Neben einem 38-Jährigen soll auch ein 55 Jahre alter Steuerberater geholfen haben. Er soll die Bilanzen und Jahresabschlüsse der Unternehmen passend zu den Kreditsummen gefälscht haben. Bei der Bank soll ein 37-jähriger Mann die Anträge gesteuert haben. Ein ehemaliger Bankmitarbeiter soll dabei assistiert haben. So soll die Bande sichergestellt haben, dass es von den Banken keine Probleme gab. Insgesamt erhielten die fünf Männer Kreditsummen in Höhe von 11.960 000 Euro. Drei Millionen Euro wurden bereits zurückgezahlt.

Infektiologen: Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen aufheben

Den jüngsten Forderungen nach einem Ende der Maskenpflicht im Gesundheitswesen schließen sich auch Fachleute aus der Infektiologie an. Man plädiere für ein "sofortiges Ende" der Testpflicht beim Zugang zu Krankenhäusern sowie für die Aufhebung der FFP2-Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, teilte die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie heute mit. Es sei nun nicht mehr nötig, diese Maßnahmen flächendeckend im Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. "Sars-CoV-2 ist hierzulande jetzt ein Gesundheitsrisiko unter vielen", sagte der Präsident der Fachgesellschaft, Bernd Salzberger, laut Mitteilung.

Ausnahmen seien einzelne Versorgungsbereiche wie etwa in der Krebsmedizin oder in Transplantationszentren sowie besonders vulnerable Patientengruppen. In solchen Fällen können aus Sicht der Organisation jedoch Einzelregelungen greifen. Zudem trügen viele Menschen weiterhin freiwillig und eigenverantwortlich Masken. Mehrere Organisationen hatten zuletzt ein Ende der Maskenpflicht im Gesundheitswesen gefordert, darunter die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Deutsche Hausärzteverband.

Spanien schafft Maskenpflicht in Bus und Bahn ebenfalls im Februar ab

In Spanien darf man ab dem 8. Februar wieder ohne Maske in Bussen, Bahnen und Taxen unterwegs sein. Das Land werde die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr ab diesem Tag abschaffen, kündigte Gesundheitsministerin Carolina Darias an. Nur in Gesundheitseinrichtungen, wozu auch Apotheken gehören, bleibe die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

In Deutschland soll die Maskenpflicht in Fernzügen am 2. Februar fallen, im öffentlichen Nahverkehr gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Termine.

Trotz hohen Umsatzes Millionenverlust bei Hamburg Messe

Nach zwei Corona-Jahren hat die Messe Hamburg im vergangenen Jahr den zweithöchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte verbucht, aber trotzdem einen Millionenverlust eingefahren. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 108,7 Millionen Euro umgesetzt worden, sagte Geschäftsführer Uwe Fischer. Wegen steigender Kosten für Dienstleistungen und Hygienemaßnahmen, aber auch Investitionen und Modernisierungen sei dennoch ein Minus in Höhe von 15,2 Millionen Euro aufgelaufen. Auch für 2023 gehe man von einem negativen Jahresergebnis aus.

Krankenkasse: Pandemie hat Sprachtherapie-Bedarf wenig beeinflusst

Der Krankenkasse AOK zufolge hat die Corona-Pandemie den Bedarf von Sprachtherapie bei Kindern nur verschoben. Ihrer Statistik zufolge hat sich der Anteil der fünf- bis siebenjährigen AOK-Versicherten, denen eine Sprachtherapie verordnet wurde, zu Beginn der Pandemie zunächst von 5,2 auf 4,5 Prozent verringert, um dann sukzessive auf aktuell 5,9 Prozent anzusteigen. Die Krankenkasse vermutet eine Verschiebung von Arztterminen aufgrund von Lockdowns. Auch die Dauer der von Ärztinnen und Ärzten verordneten logopädischen Behandlung habe sich nicht verändert, im Durchschnitt seien dies zehn Termine.

Hamburg-Airport noch bei weniger als 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus

Nach dem Wegfall von Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie sind die Passagierzahlen am Hamburger Flughafen wieder deutlich gestiegen. Allerdings rechnet Flughafenchef Michael Eggenschwiler nach eigenen Worten damit, dass es in Hamburg wesentlich länger dauert als an anderen deutschen Airports, bis wieder das Vorkrisenniveau erreicht ist. Das liege vor allem daran, dass Hamburg vor Corona stark von innerdeutschen Flügen abhängig gewesen sei, so Eggenschwiler. Die Zahl der Geschäftsreisenden sei noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Bislang kommt der Hamburg-Airport erst auf weniger als 70 Prozent des alten Niveaus.

Roth: Nach Corona stehen Kultur-Einrichtungen vor existenziellen Herausforderungen

Der neue Kulturfonds Energie kann aus Sicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) "Kulturangebote gerade in Krisenzeiten sicherstellen". Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab zunächst 375 Millionen Euro für das mit Bundesfinanzministerium und Bundesländern erarbeitete Konzept frei. Der Kulturfonds soll Anfang Februar starten. Mit insgesamt bis zu einer Milliarde Euro soll der Kulturbereich in der Energiekrise unterstützt werden. "Nach der Corona-Pandemie stehen Kultureinrichtungen und Kulturveranstaltende oftmals vor existenziellen Herausforderungen, selbst die gedeckelten Energiekosten können sie aus eigener Kraft häufig nicht bewältigen", sagte Roth. Trotz bereits erheblicher Anstrengungen für Einsparungen sei die Situation für viele Kultureinrichtungen und Kulturveranstalter existenzbedrohend.

Holetschek: Corona hat Schwachstellen im Gesundheitssystem gezeigt

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert einen "Marshallplan" für das deutsche Gesundheitssystem. "Die Corona-Pandemie war die schwerste Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, sie war überhaupt eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen seit Jahrzehnten", sagte der CSU-Politiker. Die Pandemie habe schonungslos Schwachstellen des Gesundheitswesens aufgezeigt und auch finanziell Löcher gerissen. Jetzt sei nicht die Zeit für "Kleinklein", so der Minister. "Die Ampel-Koalition in Berlin muss Gesundheit ganzheitlich und ressortübergreifend denken." Corona habe gezeigt, dass man beim Personal aktiv werden müsse - vor allem bei den Pflegekräften. Mehr Menschen für Pflege- und Gesundheitsberufe zu begeistern, sei eine Schlüsselaufgabe für die kommenden Jahre, so Holetschek.

2021 wegen Corona deutlich mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen

Die Zahl der Beschäftigten im deutschen Gesundheitswesen ist im Jahr 2021 deutlich stärker gestiegen als im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren zum Jahresende 2021 gut sechs Millionen Menschen im Gesundheitswesen beschäftigt. Das waren 169.000 mehr als Ende 2020. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Jahr 2021 um 2,9 Prozent - im Jahr 2020 waren es 1,4 Prozent mehr. Allerdings hätten vor allem in der Kontaktnachverfolgung von Infizierten sowie in Corona-Teststellen und Impfzentren Menschen Jobs bekommen - die meisten davon dürften ihre Arbeit inzwischen also wieder verloren haben. Von den 169.000 zusätzlichen Beschäftigten im Gesundheitswesen im Jahr 2021 waren ohnehin lediglich 24.000 vollzeitbeschäftigt - 80.000 waren teilzeit- und 65.000 geringfügig beschäftigt. Die Zahl der Pflegefachkräfte in Krankenhäusern, ambulanten und (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen veränderte sich kaum. Ende 2021 waren in der ambulanten Pflege 185.000 Pflegefachkräfte beschäftigt. Das waren sogar 0,5 Prozent weniger als Ende 2019. In (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen waren Ende 2021 genauso viele Pflegefachkräfte beschäftigt wie Ende 2019 (jeweils 244.000).

RKI betrachtet Grippewelle als beendet

Nach außergewöhnlich frühem Beginn im Herbst 2022 sieht das Robert Koch-Institut (RKI) die Grippewelle in Deutschland inzwischen als beendet an. Nach Definition der Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI endete sie nach elf Wochen mit der ersten Woche dieses Jahres, wie aus deren Grippe-Bericht hervorgeht. Die Phase erhöhter Grippe-Aktivität ist demnach erst einmal vorüber. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte die Grippewelle meist erst nach dem Jahreswechsel begonnen. Andere Atemwegserkrankungen treten dem Bericht zufolge derzeit auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau auf, verglichen mit Jahren vor der Pandemie.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 74,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 74,4 an. In der Vorwoche hatte der Wert bei 74,8 gelegen. Den aktuellen Zahlen zufolge gab es 13.807 Neuinfektionen in Deutschland.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 41,0

In Hamburg sind laut RKI 141 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 164 / Vorwoche: 179). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 41,0 (Vorwoche: 49,4).

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 121,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen liegt heute bei 121,2. Vor einer Woche lag der Wert bei 116,0. Das RKI meldete 2,244 Neuinfektionen (Vortag: 2.864 / Vorwoche: 1.816).

274 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 49,5, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche betrug sie 52,0. Es wurden 274 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 293 / Vorwoche: 257).

