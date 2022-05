Stand: 16.05.2022 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Ende der Testpflicht für Hamburger Schüler

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 16. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg: Ende der Testpflicht für alle Schüler

EU lockert Regeln für Maskenpflicht an Flughäfen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 82 in Schleswig-Holstein, 849 in Hamburg, keine Zahlen aus Niedersachsen gemeldet

RKI: Bundesweit 2.305

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Ende der Testpflicht für alle Schüler

An Hamburgs Schulen werden die Corona-Regeln nochmal gelockert. Heute fallen die Schnelltests weg - und zwar auch für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder nicht genesen sind. Damit folgt Hamburg den anderen Bundesländern. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer können sich laut Schulsenator Ties Rabe (SPD) aber weiterhin freiwillig zwei Mal pro Woche testen lassen. Der Senator forderte die Schulen auf, dafür weiterhin ein Testangebot vorzuhalten.

EU lockert Regeln für Maskenpflicht an Flughäfen

Von heute an muss in der EU das Tragen einer Maske im Flugzeug und in Flughäfen keine Pflicht mehr sein. Das geht auf einen Beschluss der Europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA und der EU-Gesundheitsbehörde ECDC aus der vergangenen Woche zurück. Trotzdem sei eine Maske weiterhin ein guter Schutz gegen die Übertragung des Coronavirus. Die EU-Empfehlung an die 27 Mitgliedsländer bedeutet nicht den automatischen Wegfall der Flugverkehr-Maskenpflicht in ganz Europa. Sie besteht vielmehr weiterhin dort, wo die nationalen Corona-Regeln das Tragen der Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln vorsehen. Das ist etwa in Deutschland der Fall. Zuletzt hatten aber beispielsweise die Pilotenvereinigung Cockpit sowie Bundesverkehrsminister Volker Wissing auch in Deutschland für den Wegfall der Maskenpflicht im Flugverkehr plädiert.

Niedersachsen: Inzidenz bei 596,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen für Niedersachsen keine Neuinfektionen gemeldet, weil das Land am Wochenende keine Zahlen ans RKI meldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 596,1.

RKI meldet 2.305 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 439,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 2.305 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 1.045 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 3.350 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 439,2 von 452,4 am Vortag. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Damit verharrt die Zahl der gemeldeten Todesfälle bei 137.499. Jedoch melden viele Bundesländer am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans RKI. Deshalb sind die am Sonntag und Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Hamburg: Inzidenz bei 478,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 849 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 478,2. .

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein: Nur Kreis Schleswig-Flensburg meldet

In Schleswig-Holstein hat am Wochenende nur der Kreis Schleswig-Flensburg Daten an die Landesmeldestelle geliefert. Danach wurden mit Stand Samstagabend 123 Neuinfektionen registriert, 24 Stunden später nur 82. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wird nun mit 638,9 Fällen angegeben - ist aufgrund der Datenlage aber wenig aussagekräftig. Am Freitag hatte der Wert noch bei 700,1 gelegen.

Live-Ticker zur Corona-Lage am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 16. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

