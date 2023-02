Stand: 20.02.2023 07:28 Uhr Corona-News-Ticker: Ende der Maßnahmen an Schulen und Kitas in MV

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 20. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Keine Corona-Regeln mehr an Schulen und Kitas in MV

Abschlusstreffen der Corona-Expertenrunde in Kiel

Rosenmontagsumzug kehrt nach Marne zurück

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 108,5 in Niedersachsen, 59,7 in Schleswig-Holstein, 56,7 in Mecklenburg-Vorpommern, 46,3 in Hamburg und 95,5 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 103,5

Die Corona-Beschränkungen an Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern sind ab sofort aufgehoben. Nach drei Jahren Ausnahmezustand sei die Pandemie für Schulen und in der Kindertagesförderung als beendet anzusehen, hatte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) bereits am Donnerstag vergangener Woche mitgeteilt. Covid-19 werde fortan als Alltagskrankheit behandelt. Nach den zweiwöchigen Winterferien im Bundesland gebe es für die Schülerinnen und Schüler nun keine Vorschriften mehr zu Masken und Tests. Laut Oldenburg gelte aber weiter der Grundsatz: "Wer krank ist, bleibt zu Hause". Schüler und Lehrkräfte, die als Risikopatienten für schwere Covid-19-Erkrankungen gelten oder mit solchen zusammenleben, können weiterhin vom Präsenzunterricht befreit werden. Für Schwangere gilt das nicht mehr. Für sie bleiben die üblichen Regelungen zum Mutterschutz.

Erster Schultag für 160.000 Schüler in MV nach Winterferien Es gelten keine besonderen Corona-Regeln mehr an den Schulen. Der Lehrermangel in MV bleibt ein großes Problem.

Abschlusstreffen der Corona-Expertenrunde in Kiel

Die Corona-Expertenrunde des Landes Schleswig-Holstein tagt zum Auslaufen der letzten Corona-Maßnahmen heute noch einmal im regelmäßigen Modus in Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther hatte das mit Fachleuten unterschiedlicher Fachrichtungen besetzte Gremium im April 2020 ernannt. Es hat nach Angaben der Staatskanzlei seitdem in fast 50 Sitzungen die Landesregierung über Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus beraten. Zur Expertenrunde gehören unter anderem Helmut Fickenscher vom Institut für Infektionsmedizin des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sowie weitere UKSH-Professoren, Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft und Klaus Rabe von der Lungenklinik Großhansdorf.

Rosenmontagsumzug kehrt nach Marne zurück

Nach der Pandemie-bedingten Pause 2021 und 2022 sind in Schleswig-Holsteins Karnevalshochburg Marne heute wieder die Narren los: Nach der Rathauserstürmung (14 Uhr) startet am Nachmittag (14.30 Uhr) der traditionelle Rosenmontagsumzug. Rund 1.200 Karnevalisten wollen zu Fuß oder auf Karnevalswagen durch die Straßen der Kleinstadt in Dithmarschen ziehen. An "Wurfmaterial" soll dieses Jahr trotz gestiegener Preise nicht gespart werden: Etwa 2,2 Tonnen Bonbons, 75.000 kleine Gummibärchentüten und 55.0000 Tütchen mit Hamburger Speck haben die Organisatoren eigenen Angaben zufolge besorgt. Es werden je nach Wetter bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

RKI meldet eine bundesweit Sieben-Tage-Inzidenz von 103,5

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 108,5 (Freitag vergangener Woche: 111,3)

Schleswig-Holstein: 59,7 (Freitag: 52,6)

Mecklenburg-Vorpommern: 56,7 (Freitag: 58,8)

Hamburg: 46,3 (Freitag: 44,6)

Bremen: 95,5 (Freitag: 96,7)

Bundesweit: 103,5 (Freitag: 105,5)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Montag, 20. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich Ende letzter Woche ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

