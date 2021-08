Stand: 12.08.2021 11:01 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg startet Einmalimpfung in Messehallen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 12. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Coronavirus-Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab heute Einmalimpfung in Hamburger Messehallen

"2G-Regel": Ethikratsvorsitzende mahnt zur Zurückhaltung

Hamburg bietet Sonder-Impfaktion in Fußball-Stadion

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 266 in Schleswig-Holstein, 437 in Niedersachsen; 5.638 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Corona bremst Start-ups aus

Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf die Start-up-Branche. Einer Untersuchung der Förderbank KfW zufolge gab es im vergangenen Jahr elf Prozent weniger Neugründungen in Deutschland. Insgesamt waren es 540.000. Eine Studie der Universität Hannover und einer gemeinnützigen Beratungsorganisation ergab: Knapp zwei Drittel der potenziellen Existenzgründerinnen und -gründer haben ihren Plan wegen der Pandemie vorerst verschoben.

AUDIO: Start-ups - Warum weniger gegründet wird (4 Min) Start-ups - Warum weniger gegründet wird (4 Min)

3G-Regelung stößt auf Kritik bei Schleswig-Holsteins Friseuren

Der Landesinnungsverband der Friseure in Schleswig-Holstein hat die Einführung der sogenannten 3G-Regelung ab einer Inzidenz von 35 scharf kritisiert. Landesinnungsmeister Klaus-Dieter Schäfer sagte NDR Schleswig-Holstein, dass die Regel auch in den Friseursalons eingeführt werden solle, habe die Branche "kalt erwischt". Er erwarte, dass die Umsätze erneut einbrechen, etwa da jüngere, ungeimpfte Kunden künftig auf Friseurtermine verzichten könnten.

Weitere Informationen Corona: Friseure kritisieren neue Testpflicht Der Landesinnungsmeister der Friseure, Klaus-Dieter Schäfer, erwartet, dass die Umsätze erneut einbrechen. mehr

Johnson & Johnson-Impfung in den Hamburger Messehallen

Im Impfzentrum in den Messehallen soll ein neues Angebot für mehr Tempo beim Impfen in Hamburg sorgen: Ab heute wird dort der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, bei dem eine einzige Spritze reicht. Das berichtete NDR 90,3. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Wirkstoff demnach nur für über 60-Jährige, nach gründlicher ärztlicher Aufklärung kann er aber auch bei jüngeren Menschen verwendet werden. Laut Sozialbehörde ist die Nachfrage nach Johnson & Johnson vor allem bei Vor-Ort-Terminen in Stadtteilen groß. Die Stadt hat nach eigenen Angaben noch mehrere Tausend Dosen auf Lager. Im Impfzentrum in den Messehallen hatte es am Dienstag die letzten Erstimpfungen gegeben. Da die Einrichtung Ende des Monats schließt, gibt es dort nur noch Zweitimpfungen - und jetzt die Möglichkeit zur Einmalimpfung. Dafür ist laut Behörde keine Anmeldung nötig.

Neue Vorwürfe gegen Krankenschwester

Die Ermittlungen gegen eine frühere Mitarbeiterin des Impfzentrums Friesland weiten sich aus. Neben möglichen Manipulationen von Corona-Impfungen wird ihr nun auch Urkundenfälschung vorgeworfen. Die 40-jährige Krankenschwester soll nach Informationen von NDR Niedersachsen ihren Impfpass gefälscht haben. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg will sich heute dazu äußern. Ihr Anwalt wies gegenüber dem NDR den Vorwurf zurück, dass die Beschuldigte eine Impfgegnerin sei. Es gehöre zur Meinungsfreiheit, in sozialen Medien kritische Kommentare zu Corona-Maßnahmen zu teilen. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen der Frau vor, im Impfzentrum in Schortens Kochsalzlösung statt des Biontech-Impfstoffs Comirnaty gespritzt zu haben. Die Behörden gehen von einer politisch motivierten Tat aus.

Weitere Informationen Impfskandal in Friesland: Fälschte Beschuldigte Impfausweis? Die Krankenschwester soll zudem Impfwilligen Kochsalzlösung gespritzt haben. 3.600 Personen haben neue Impftermine. mehr

TUI reduziert Erwartungen ans Sommergeschäft

Der weltgrößte Reisekonzern TUI mit Sitz in Hannover rechnet nach einem weiteren Verlustquartal mit einem schwächeren Sommergeschäft als bislang. Das Reiseangebot in den wichtigsten Urlaubsmonaten soll nun nur noch 60 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 erreichen, wie der Konzern mitteilte. Im Mai hatte TUI-Chef Fritz Joussen noch 75 Prozent angepeilt. Insgesamt zählt das Unternehmen bisher rund 4,2 Millionen Buchungen für den Sommer. Die Preise lägen dabei im Schnitt neun Prozent höher als 2019. Im abgelaufenen Quartal konnte der Konzern den Verlust zwar deutlich eindämmen. Mit 935 Millionen Euro lag das Minus aber nur gut ein Drittel niedriger als im ersten Corona-Lockdown ein Jahr zuvor. Damals war das Geschäft wegen der Reisebeschränkungen fast komplett zusammengebrochen.

"2G-Regel": Ethikratsvorsitzende mahnt zur Zurückhaltung

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, mahnt einen zurückhaltenden Umgang des Staates mit der sogenannten 2G-Regel an, mit der ungeimpfte Getestete anders als Geimpfte und Genesene etwa von Veranstaltungen ausgeschlossen werden können. „Aus ethischer Perspektive ist es wichtig, in der Pandemie so viel Teilhabe wie möglich am gesellschaftlichen Leben für alle zu gewährleisten und individuelle Wahlmöglichkeiten zu erhalten - auch wenn nicht alle Kosten dafür vom Staat übernommen werden müssen“, sagte Buyx der „Rheinischen Post“. Private Anbieter seien frei darin, die 2G-Regel einzuführen, erklärte sie. Aber der Staat solle damit „sehr maßvoll und situationsangepasst“ umgehen - etwa wenn bestimmte Tests keine vergleichbar ausreichende Sicherheit mehr gewährleisteten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz im RTL/ntv-Interview betont, er sehe auf Dauer eine Entwicklung zu einer "2G-Strategie".

Gastgewerbe im Nordosten beklagt fehlendes Personal

Hotels und Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern klagen über Personalmangel. Wegen des langen Lockdowns fehlen dem Hotel- und Gaststättengewerbe im Nordosten Mitarbeiter. Vor allem auf dem Ausbildungsmarkt ist die Lage kritisch.

Weitere Informationen Hotels und Gaststätten in MV klagen über Personalmangel Infolge der Pandemie fehlen vielerorts Arbeitskräfte. Unternehmerverbände fordern die Politik nun zum Handeln auf. mehr

Bundesbildungsministerin drängt auf Rückkehr an Unis

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) drängt nach anderthalb Jahren Pandemie auf die Rückkehr der Studierenden an die Hochschulen. Das nächste Semester müsse ein Präsenzsemester werden, sagte sie der "Rheinischen Post". Darüber sei sie sich mit den Wissenschaftsministerien der Länder einig. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe das nicht in ihren jüngsten Beschlüssen aufgegriffen, weil es dafür unterschiedliche Konzepte brauche. Die Richtung sei aber klar, so Karliczek.

Impfstoff-Vernichtung hält sich in Grenzen

Trotz nachlassender Impfbereitschaft in Deutschland musste die Hälfte der Bundesländer bislang keine ungenutzten oder abgelaufenen Impfdosen in nennenswertem Umfang vernichten. Bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur gaben 7 der 16 Landesregierungen an, dass eine Entsorgung von Corona-Impfstoff weitgehend vermieden werden konnte. "Zu keinem Zeitpunkt musste Impfstoff vernichtet werden, weil er wegen ablaufender Haltbarkeit nicht genutzt werden konnte", versicherte etwa die Hamburger Gesundheitsbehörde. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Nachrücklisten, um Dosen, die am Ende des Tages übrig bleiben, per SMS an Impfwillige zu vermitteln. Schleswig-Holstein berechnet den Bedarf der Impfzentren möglichst kurzfristig, um diese dann passgenau zu beliefern. Der Anteil der Impfdosen, die - etwa wegen defekter Kühlung - vernichtet werden mussten, liege daher "im Promillebereich", heißt es aus dem Kieler Ministerium. Auch in Niedersachsen, Thüringen und dem Saarland wurde Impfstoff den Angaben zufolge bislang allenfalls in Einzelfällen weggeworfen. Überzählige Dosen sollen an den Bund zurückgehen. Im Gegensatz dazu haben die Impfzentren in Bayern bereits rund 53.000 ungenutzte Impfdosen entsorgt - deutlich mehr als die anderen Bundesländer. So meldet Brandenburg lediglich rund 5.500 verfallene Impfdosen, Baden-Württemberg hat bislang 4.000 Dosen AstraZeneca entsorgt. In anderen Ländern war allenfalls von einigen hundert Fällen die Rede.

Intensivmediziner fordern Umfrage zum Stand der Impfkampagne

Angesichts der Unsicherheit über die Zahl der verabreichten Corona-Impfungen in Deutschland fordern Intensivmediziner eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zur bundesweiten Impfquote. "Das Impfen ist der entscheidende Erfolgsfaktor der Pandemie. Wir müssen alles dafür tun, das Vertrauen in die Impfkampagne zu stärken", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei deswegen wichtig, die vom Robert Koch-Institut (RKI) berichtete Differenz zwischen offiziellen Meldezahlen und Umfrageangaben bei der Impfquote der unter 60-Jährigen schnell durch eine unabhängige und repräsentative Umfrage zu prüfen. Sollte die Impfquote in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen tatsächlich viel höher liegen als gemeldet, "hätten wir gerade mit Blick auf den Herbst eine viel entspanntere Lage", sagte Marx.



Eine aktuelle Befragung des RKI hatte ergeben, dass womöglich mehr Erwachsene in Deutschland mindestens einmal geimpft sind als bislang offiziell erfasst. Der Unterschied ist demnach in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen besonders auffällig. Während bei der Umfrage 79 Prozent der Erwachsenen unter 60 Jahren angaben, mindestens einmal geimpft zu sein, waren es laut dem offiziellen Meldesystem nur 59 Prozent. Nach Einschätzung des RKI liegt die tatsächliche Impfquote vermutlich zwischen den beiden Werten.

Hamburg bietet Impfaktion in Fußball-Stadion

Hamburg setzt auf ein ungewöhnliches Angebot, um die Impfquote in der Stadt zu erhöhen: Zwei Tage nach dem Stadtderby des FC St. Pauli mit dem Hamburger SV können sich Menschen ab 16 Jahren am Sonntag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr im Millerntor-Stadion impfen lassen. Impf-Willige gelangen dort über den Business-Zugang der Haupttribüne zum Logen-Bereich, können hinterher auf den Rasen schauen und erhalten einen Rabatt-Gutschein für den Fanshop. Einen Termin braucht man nicht. Die Zweitimpfung erfolgt dann drei Wochen später.

Und auch in den Hamburger Messehallen soll ein neues Angebot für mehr Tempo beim Impfen sorgen. Von heute an wird dort der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, bei dem eine Spritze reicht.

Weitere Informationen Hamburg bietet Sonder-Impfaktionen an - auch im Stadion In Hamburg gibt es weitere zusätzliche Corona-Impfaktionen: Im Millerntor-Stadion, aber auch noch mal in den Messehallen. mehr

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 20,7

Die Behörden haben in Niedersachsen 437 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 340; Vorwoche: 289). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 20,7 (Vortag: 18,8; Vorwoche: 17,5). Die höchste Inzidenz hat nach wie vor die kreisfreie Stadt Wolfsburg mit 58,7. Vier weitere Menschen sind in Niedersachsen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Bundesweite Corona-Inzidenz steigt auf 27,6

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt weiter an. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, erhöhte sie sich von 25,1 auf 27,6. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 19,4 gelegen. Wie das RKI unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 5.638 Neuinfektionen sowie 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 91.834.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt auf 48,5

In Schleswig-Holstein hält der Trend hoher Infektionszahlen an. Binnen 24 Stunden sind 266 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 48,5 - nach 46,4 am Vortag. Vor einer Woche lag sie noch bei 30,4. 46 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden.

Die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat aktuell Kiel mit 98,5. Danach folgen die Städte Flensburg mit 90,9 und Neumünster mit 79,8. Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Ostholstein mit 16,5.

Trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert: Wie kann das sein?

Auch wer vollständig gegen Covid-19 geimpft ist, kann sich unter Umständen mit der Delta-Variante infizieren. Vor einem schweren Verlauf der Krankheit sind diese Menschen dennoch sehr gut geschützt. Visite erklärt, warum das so ist.

VIDEO: Dritte Corona-Impfung: Für wen ist der Booster sinnvoll? (6 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 12. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.