Stand: 03.09.2021 08:05 Uhr Corona-News-Ticker: Koalition einigt sich auf Impfstatus-Abfrage

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 3. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten von gestern finden Sie im Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Impfstatus-Abfrage in sensiblen Bereichen soll kommen

Heute Impfungen in der Elphi und im HSV-Stadion

Rendsburg: Landesbauerntag zu Perspektiven nach der Corona-Pandemie

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.136 in Niedersachsen , 208 in Schleswig-Holstein

RKI registriert bundesweit 14.251 Neuinfektionen - Inzidenz bei 80,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Streit über Luftfilter an Schulen in Hannover beigelegt

Die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen haben ihren Streit über Luftfilter an Schulen beigelegt. Damit stehe der Anschaffung von zunächst 200 mobilen Luftfiltergeräten für schlecht belüftete Klassenräume nichts mehr entgegen, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Auch Infektionsschutzampeln könnten erprobt werden, ergänzte der Grünen-Politiker. "Die Vereinbarung und Klärung zwischen Kultusministerium und Landeshauptstadt gibt uns als Kommunen die notwendige Planungssicherheit."

Zuvor hatte das Ministerium das Vorgehen der Stadt kritisiert, Fenstersperren in Klassenräumen wieder zu installieren, um so Belüftungsmöglichkeiten zu verringern und die Förderung für Luftfilter zu erhalten. Ein Ministeriumssprecher meinte dagegen, es sei fraglich, ob eine Förderung für solche Räume überhaupt möglich wäre. Im vergangenen Jahr war in den betreffenden Räumen für Frischluft gesorgt worden, indem Kippsperren an den Fenstern entfernt wurden.

In Hannover werden nun für die Klassenräume vom ersten Obergeschoss an, in denen das vollständige Öffnen großer Fensterflügel den Unterricht stören würde, mobile Lüftungsgeräte angeschafft. Vor und nach dem Unterricht und in Pausen "kann und muss nach wie vor manuell gelüftet werden".

Impfstatus-Abfrage in sensiblen Bereichen soll kommen

Die große Koalition hat sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen wie Altenpflege, Schulen und Kinderbetreuung nach dem Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Gespräch mit dem "Spiegel". Koalitionsvertreter hatten gestern Abend stundenlang über die Regelung verhandelt. Spahn hob hervor, bei Krankenhäusern gelte seit vielen Jahren, dass ein Arbeitgeber seine Beschäftigten im Patientenkontakt fragen dürfe, ob sie gegen Infektionskrankheiten geimpft seien. "Wir wollen in dieser Pandemie dieses Auskunftsrecht auch auf andere Bereiche ausdehnen", sagte Spahn. Eine weiter gefasste Auskunftspflicht, etwa um auch das Arbeiten im Großraumbüro zu ermöglichen, soll es demnach jedoch nicht geben. Zudem soll die Regelung nur gelten, solange die "pandemische Lage von nationaler Tragweite" herrscht.

1.136 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz steigt

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 1.136 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen registriert worden (Vortag 1.106; Vorwoche 992). Wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von gestern 60,8 auf 64,6 neue Fälle pro 100.000 Einwohner (Vorwoche 50,9). Es gibt landesweit vier neue Corona-bedingte Todesfälle. Am stärksten betroffen sind derzeit die kreisfreien Städte Salzgitter (Inzidenz 136,7), Delmenhorst (129,0) und Wolfsburg (113,9).

Landesbauerntag zu Perspektiven nach der Corona-Pandemie

Die Perspektiven der Landwirtschaft nach der Corona-Pandemie stehen im Mittelpunkt des Landesbauerntags heute in Rendsburg. Nach dem digitalen Bauerntag im vergangenen Jahr sind dieses Mal auf der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla wieder bis zu 500 Teilnehmer zu der Eröffnung zugelassen. Verbandspräsident Werner Schwarz begrüßt dort auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU).

RKI registriert bundesweit 14.251 Neuinfektionen - Inzidenz bei 80,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen liegt sie jetzt bei 80,2 - am Vortag hatte der Wert bei 76,9 gelegen, vor einer Woche bei 70,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 14.251 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 12.029). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 45 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 14). Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.301.

Heute Impfungen in der Elphi und im HSV-Stadion

In der Elbphilharmonie und beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sind heute Corona-Schutzimpfungen möglich. Das Konzerthaus im Hafen öffnet dazu von 14 Uhr bis 22 Uhr seine Künstlerzimmer, der HSV von 17 Uhr bis 23 Uhr seinen VIP-Bereich im Volksparkstadion. In beiden Fällen stehen der Impfstoff von Biontech/Pfizer und der von Johnson & Johnson zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum Abklingen nach der Injektion geht es in der Elbphilharmonie "ins schönste Wartezimmer der Stadt, auf die Bühne des Großen Saals".

Der HSV stellt die Sitzplätze der Osttribüne inklusive einer besonderen Blue-Light-Atmosphäre zur Verfügung. Außerdem können Geimpfte eine Stadionführung mitmachen und erhalten einen Rabatt im Fanshop. Wer sich für eine Biontech-Impfung entscheidet, kann sich die notwendige Zweitimpfung beim HSV am 1. Oktober und in der Elbphilharmonie am 2. Oktober abholen. Johnson & Johnson-Einmal-Impfungen sind dann auch noch möglich.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter knapp unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiterhin bei knapp 50. Die Landesmeldestelle gab sie mit 49,4 an - tags zuvor waren es 49,6 und vor einer Woche 47,4. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 208 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 305; Vorwoche 207). In den Krankenhäusern werden derzeit 67 Covid-19-Patienten behandelt - das sind sieben weniger als am Tag zuvor. Es wurde ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Somit steigt die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein auf 1.655.

Unter den Kreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz wie schon tags zuvor in Kiel am höchsten, nun mit 88,0 (Vortag: 85,5). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet weiterhin der Kreis Schleswig-Flensburg mit 20,2 (Vortag: 19,4).

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 3. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.