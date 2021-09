Stand: 06.09.2021 10:20 Uhr Corona-News-Ticker: Einheitliche Regeln für Schüler gefordert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 6. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Einheitliche Corona-Regeln in Schulen? Gesundheitsminister tagen

Braun verteidigt geplante Auskunftspflicht zu Corona-Impfstatus

Niederlande: 3G-Regel für Einreise aus Deutschland

Universität Hannover will Corona-3G-Regel strikt kontrollieren

Bremen beginnt mit Corona-Drittimpfungen in Pflegeeinrichtungen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 54 in Schleswig-Holstein, 293 in Niedersachsen; bundesweit 4.749

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Braun verteidigt geplante Auskunftspflicht zu Corona-Impfstatus

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat die geplante Auskunftspflicht über den Corona-Impfstatus in bestimmten Branchen verteidigt. In Krankenhäusern werde dies schon seit längerem praktiziert, sagte Braun heute im ZDF-"Morgenmagazin". So könnte dafür gesorgt werden, dass etwa bei immungeschwächten Patienten bevorzugt geimpftes Personal eingesetzt werde. Die große Koalition hat sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen dürfen. Dazu zählen dem Antrag zufolge Kindertagesstätten, Schulen, teil- und vollstationäre Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte und auch Gefängnisse. Das Auskunftsrecht soll am Dienstag vom Bundestag verabschiedet werden.

Die Bundesregierung blicke mit Sorge auf die Pandemielage im Herbst in Schulen und Kindergärten, so Braun. "Deshalb ist es auch da wichtig, dass man weiß, sind die Erzieher, sind die Lehrer geimpft." Damit sei keine Art von Arbeitsverbot verbunden, betonte der CDU-Politiker. Die Maßnahme solle lediglich gewährleisten, dass Arbeitgeber die Arbeit anders organisieren könnten, um "die Arbeitswelt sicherer zu machen".

Einheitliche Quarantäne-Regeln in Schulen gefordert

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat sich für einheitliche Quarantäne-Regeln in den Schulen ausgesprochen. Die Regelung solle sich eng an dem Beschluss der Ministerpräsidenten orientieren, der eine fünftägige Quarantäne "plus dann Freitestmöglichkeit" vorsehe, sagte Braun heute im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich glaube, dass wir auch so am besten die Ausbreitung in den Schulen verhindern können." Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) warb ebenfalls für eine einheitliche Linie. Angesichts der großen Diskussionsbreite sei dies wichtig, sagte sie heute im Deutschlandfunk. Trotzdem sollten aber den Gesundheitsämtern Spielräume gelassen werden für den Einzelfall. Eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht sei oft zu lang.

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, forderte umsichtige Quarantäneregeln für den Schulbetrieb. "Wenn eine gute Lüftung im Klassenzimmer gewährleistet ist, wenn vielleicht sogar eine Raumluftfilteranlage drin ist, dann muss man nicht die Kinder einer ganzen Klasse in Quarantäne schicken", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Dann kann man sich auch auf die unmittelbaren Banknachbarn konzentrieren." Geimpfte Kinder müssten nicht in Quarantäne geschickt werden. Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute über Quarantäne-Maßnahmen im Fall von Corona-Infektionen an Schulen beraten. Bislang gibt es dazu in den Ländern unterschiedliche Vorgaben.

AUDIO: Quarantäne-Regeln für Schüler in Europa (4 Min) Quarantäne-Regeln für Schüler in Europa (4 Min)

"Verunsicherung groß": Amtsärzte für einheitliche Regeln an Schulen

Amtsärzte fordern bundesweit einheitliche Quarantäneregeln bei Corona-Infektionsfällen in Schulen. "Die Verunsicherung bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern durch die vielen unterschiedlichen Quarantäneregeln ist groß", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zum Teil gebe es nicht nur unterschiedliche Verfahren in den Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute darüber beraten, ob es eigene Quarantäneregeln für Kinder geben soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt darauf gedrungen, die Regeln zu vereinheitlichen.

Universität Hannover will 3G-Regel strikt kontrollieren

Die Universität Hannover will den Zugang zum Lehrbetrieb im Wintersemester für gegen das Coronavirus Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) strikt kontrollieren. "3G bedeutet 3G. Wenn Beschäftigte oder Studierende sich nicht daran halten, ist das eine Verletzung des Hausrechts, die wir zur Anzeige bringen", sagte Uni-Sprecherin Mechtild von Münchhausen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die mehr als 30.000 Studenten und Studentinnen an der größten Hochschule in Niedersachsen kehren nach drei Semestern Fernlernens in die Uni zurück. Vor jeder Lehrveranstaltung will die Uni überprüfen, ob die Teilnehmer geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet seien. Dafür sollen nach Angaben der Unileitung eigene Mitarbeiter eingesetzt werden. Notfalls wolle man zusätzliche Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes anfordern. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) berichtete, dass es in Sozialen Netzwerken Kritik am Vorgehen der Uni gebe, es werde als autoritär bezeichnet.

Niedersachsen: Finanzminister stimmt auf Sparkurs ein

Nach den Milliarden-Ausgaben für Corona-Hilfen richtet sich Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) auf einen strengen Sparkurs ein. "Wir haben aufgrund der Corona-Krise gut acht Milliarden Euro an neuen Schulden machen müssen", sagte er in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Notlagenkredite werden wir ab dem Jahr 2024 über 25 Jahre Stück für Stück zurückzahlen, und natürlich muss der Gürtel da enger geschnallt werden." Die Einsparungen sollten sich über alle Ressorts erstrecken, kündigte der Finanzminister an, ohne Einzelheiten zu nennen. "Stellen, die in den vergangenen Jahren nicht besetzt waren, bleiben das auch künftig. Und Ressorts, die nicht so personalintensiv sind, werden Sachkostenkürzungen erbringen müssen", sagte Hilbers. Zugleich setze die Regierung auf Wachstum. Die Ausgaben aber dürften aber nie so stark steigen wie die Einnahmen.

Verschärfte Corona-Regeln im Kreis Nordwestmecklenburg

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gelten seit dem Wochenende wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Grund dafür ist die risikogewichtete Corona-Warnkarte von Mecklenburg-Vorpommern, auf der der Landkreis seit mehr als drei Tagen auf "gelb" steht. Vor allem Menschen ohne den kompletten Corona-Schutz trifft die Risiko-Bewertung. Wer zum Beispiel im Restaurant drinnen sitzen möchte, der muss einen negativen Corona-Test vorzeigen. Gleiches gilt für Schwimmbäder, Fitnessstudios und zum Beispiel den Friseur- oder Museumsbesuch. Für den Club- oder den Disco-Besuch sind sogar PCR-Tests vorgeschrieben.

Weitere Informationen Landkreis "gelb" eingestuft: Die Corona-Regeln für Nordwestmecklenburg Im Landkreis Nordwestmecklenburg gelten erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte sowie für Schüler eine Maskenpflicht im Unterricht. mehr

Neuauflage von Förderprogramm für Kulturschaffende gefordert

Eine Neuauflage und Ausweitung der Förderung für solo-selbstständige Kulturschaffende in der Corona-Pandemie fordern die Grünen im niedersächsischen Landtag. Mitte Juli hatte die Landesregierung ein Stipendienprogramm gestartet. Antragssteller können bis zu 7.200 Euro für die Entwicklung und Produktion künstlerischer Projekte beantragen, die in einem Zeitraum von einem Monat bis sechs Monaten umgesetzt werden. Die nur einmonatige Ausschreibungsfrist sei dabei - zumal in der Sommerzeit - deutlich zu knapp geraten und der Etat von zwei Millionen Euro falle im Ländervergleich sehr niedrig aus, monieren die Grünen. Der Arbeitskreis niedersächsischer Kulturverbände hatte das Stipendienprogramm massiv kritisiert. Trotz Fristverlängerung bis Ende August sei offenbar nur die Hälfte der zwei Millionen Euro abgeschöpft wurden. Der Grund seien eklatante Mängel bei den Antragsbedingungen.

Einheitliche Corona-Regeln in Schulen? Gesundheitsminister tagen

Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder wollen heute über einheitliche Corona-Regeln etwa bei Quarantäne an Schulen sprechen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte genau das gefordert: Wenn die Schüler im Unterricht Masken trügen, müsse man nicht die ganze Klasse in Quarantäne schicken, wenn ein positiver Fall auftrete, sagte er dem "Spiegel". "Pragmatisch wäre, dass nur die Sitznachbarn für fünf Tage in Quarantäne gehen und sich dann frei-testen können." Eine ganze Klasse in Quarantäne zu schicken führe dazu, dass wider Hunderttausende Schüler nicht am Unterricht teilnehmen könnten.



Bundesweit einheitliche Quarantäneregeln bei Infektionsfällen in Schulen fordern auch die deutschen Amtsärzte: "Die Verunsicherung bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern durch die vielen unterschiedlichen Quarantäneregeln ist groß", sagt die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Umfrage: Mehrheit für strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte

Mögliche striktere Beschränkungen für Ungeimpfte als für Geimpfte etwa beim Zugang zu Veranstaltungen in Innenräumen treffen laut einer Umfrage mehrheitlich auf Zustimmung. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworteten es 58 Prozent, wenn für Ungeimpfte strengere Regeln gelten würden. 28 Prozent halten dagegen gleiche Regeln wie für Geimpfte und Genesene für richtig. Weitere 9 Prozent der Befragten gaben an, alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie abzulehnen. Mit Blick auf Herbst und Winter gilt für bestimmte Innenräume wie Veranstaltungen und die Gastronomie bundesweit die so genannte 3G-Regel: Zugang nur mit Nachweis als Geimpfter, Genesener oder negativ Getesteter. Im Gespräch ist aber auch die teils schon angewandte 2G-Regel, also Zugang nur für Geimpfte oder Genesene. Die Zustimmung hierzu steigt laut der Umfrage mit dem Alter. Demnach befürworten 71 Prozent der Befragten ab 60 Jahre strengere Regeln für Ungeimpfte - bei 18- bis 29-Jährigen sind es 36 Prozent.

"Spiegel": Deutlich mehr Impfungen als gemeldet

Die Zahl der Impfungen in Deutschland ist laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" deutlich höher als gedacht. Das gehe aus Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigungen in mehreren Bundesländern hervor. Im zweiten Quartal sind demnach mindestens 350.000 verabreichte Dosen dem Robert Koch-Institut (RKI) nicht gemeldet worden und tauchen nicht in der bundesweiten Impfquote auf. Laut RKI sind derzeit mehr als 61 Prozent aller Einwohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Eine solche Lücke war zunächst in Hamburg bekannt geworden, wo bis Ende Juni rund 71.000 Impfungen nicht erfasst waren. Die Praxen erfassen die Impfungen doppelt: einmal über ein Portal des RKI, zum anderen über ihre Abrechnungssoftware. Bei einem Vergleich dieser Zahlen seien die Differenzen zu Tage getreten.

Niederlande: 3G-Regel für Einreise aus Deutschland

Angesichts der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland verschärfen die Niederlande von heute an die Einreiseregeln. Erforderlich ist ab dann der Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder der Genesung, hatte das Außenministerium in Den Haag mitgeteilt. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren. Flugreisende müssen eine Gesundheitserklärung ausfüllen.

Weitere Informationen Niederlande: Strengere Einreiseregeln für Deutschland Ab Montag gilt die 3G-Regel. Grund sei die verschlechterte Corona-Lage in Deutschland, teilte das Außenministerium mit. mehr

Bremen beginnt mit Corona-Drittimpfungen in Pflegeeinrichtungen

Die Stadt Bremen beginnt heute mit Corona-Drittimpfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Als erstes würden "Hochrisikogruppen" in Pflegeeinrichtungen von mobilen Teams geimpft, heißt es aus dem Gesundheitsressort. Senatorin Claudia Bernhard (Die Linke) teilte mit, man rechne mit etwa 10.000 Auffrisch-Impfungen. Die Gesundheitsminister der Länder hatten Anfang August beschlossen, ab September Älteren und Pflegebedürftigen Auffrisch-Impfungen anzubieten. Studienergebnisse deuteten auf einen verminderten oder schnell nachlassenden Schutz nach einer Impfung bei diesen Gruppen hin.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 84,3 gestiegen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist auf 84,3 gestiegen (Vortag: 83,1; Vorwoche: 75,8) Binnen 24 Stunden wurden 4.749 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 10.453; Vorwoche: 4.559). Acht weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit beträgt die Zahl der Todesopfer in Deutschland seit Beginn der Pandemie nun 92.354, insgesamt wurden laut RKI 4.010.390 Ansteckungen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. Die Zahl der Genesenen beträgt laut RKI rund 3.775.500. Die Inzidenz steigt seit Wochen kontinuierlich an.

293 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Die Behörden haben in Niedersachsen 293 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 1.562; Vorwoche: 308). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 72,5 (Vortag: 71,2; Vorwoche: 59,9). Ein weiterer Todesfall würde im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

54 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 54 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 80. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gibt die Landesmeldestelle aktuell mit 50,5 an (Vortag: 51,4). Die Lage in den Krankenhäusern hat sich im Vergleich zu den Vortagen nicht verändert: 20 Menschen liegen den Angaben zufolge in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Montag, 6. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.