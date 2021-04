Stand: 08.04.2021 09:56 Uhr Corona-News-Ticker: Eine Million Impfdosen Sputnik V für MV?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 8. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten und Ereignisse von gestern stehen im Blog von Mittwoch.

Eine Million Impfdosen Sputnik V für MV?

Der Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V in Norddeutschland rückt näher: Mecklenburg-Vorpommern verhandelt mit Russland über den Ankauf des Vakzins, das hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) NDR 1 Radio MV bestätigt. Noch heute will Glawe einen Vertrag nach Moskau schicken - es geht um eine Million Impfdosen für Mecklenburg-Vorpommern - die Verhandlungen seien mit der Staatskanzlei abgestimmt. Glawe rechnet Ende Mai/Anfang Juni mit einem Einsatz des Impfstoffs. Die Kosten übernimmt der Bund, die Tranche für Mecklenburg-Vorpommern soll rund zehn Millionen Euro kosten. Bisher liegt aber noch keine Zulassung der EU für Sputnik V vor.

Pro und Contra: Mehr Freiheiten für Geimpfte?

Nach und nach werden jetzt immer mehr Menschen in Deutschland geimpft. Nach den sogenannten vulnerablen Gruppen sind jetzt vielerorts schon die über 60-Jährigen dran oder auch Angehörige von Kranken, Kontaktpersonen von Schwangeren - aber auch Pflegepersonal oder Mitarbeitende in systemrelevanten Berufen. Wie gehts jetzt weiter? Derzeit wird darüber diskutiert, ob Geimpfte wieder mehr Freiheiten bekommen sollen. NDR Info hat dazu ein Pro-und-Contra-Interview mit Grünen-Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche und Stephan Thomae, FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, geführt.

Vor Gipfel mit Altmaier: Wirtschaft fordert klare Perspektive

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) berät heute erneut mit Vertretern von mehr als 40 Wirtschaftsverbänden. Bei der Videokonferenz geht es in erster Linie um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Gespräch sind ein harter Lockdown sowie die Ausweitung von Tests in Unternehmen. Verschiedene Wirtschaftsvertreter haben mehrfach das uneinheitliche Vorgehen von Bund und Ländern in der Pandemie kritisiert. Die Unternehmer fordern eine klare Perspektive für die Betriebe.

Lehrerverband für einheitliche Corona-Regeln

Lehrerverbände und Schülervertreter fordern bundesweit einheitliche Regeln bei Schulöffnungen und Corona-Tests. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es könne nicht angehen, dass jedes Bundesland mache, was es wolle. Er spricht sich dafür aus, dass Schulen geschlossen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Die Kultusminister der Länder beraten heute über das weitere Vorgehen.

AstraZeneca: Deutschland weicht von EMA-Rat ab

In Deutschland sollen weiter nur Menschen über 60 Jahren mit dem Präparat von AstraZeneca geimpft werden. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entschieden. Über die Frage, wie es mit denjenigen weitergeht, die schon eine Erstimpfung mit dem Präparat erhalten haben, will die Ministerrunde am kommenden Dienstag mit der Ständigen Impfkommission beraten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte gestern ihre grundsätzlich positive Bewertung des AstraZeneca-Impfstoffs erneuert. Es gebe zwar einen möglichen Zusammenhang mit Fällen von Hirnthrombosen. Allerdings überwiege der Nutzen das Risiko.

Niedersachsen: Weil sieht bundesweiten Lockdown kritisch

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich kritisch über einen weiteren bundesweiten Lockdown geäußert. "Für Niedersachsen habe ich da große Zweifel, unsere Zahlen sinken", sagte Weil heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Für weitere Belastungen, besonders für Familien, sehe er "schlichtweg die Umstände nicht". Trotz der Osterfeiertage sei derzeit kein exponentieller Anstieg bei der Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen zu erkennen. "Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen ihr Verhalten geändert haben, und das ist entscheidend", sagte Weil. Das wolle er unterstützen, nicht aber erneut "die Familien so stark belasten, wie wir das in großen Teilen der letzten Monate schon hatten". Die Forderung von CDU-Chef Armin Laschet nach einem "Brücken-Lockdown" kritisierte er als zu unbestimmt. "Ich sehe mit großer Sorge, dass hier einfach ein Begriff in die Runde geworfen wird und kein Mensch weiß, was damit gemeint ist", sagte Weil.

Kultusminister beraten über Schule nach den Osterferien

Die Kultusminister der Länder beraten heute über das weitere Vorgehen an den Schulen. In 9 der 16 Bundesländer gehen am Sonntag die Osterferien zu Ende. In Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Unterricht heute, Hamburg hatte keine Osterferien und in Schleswig-Holstein dauern die Ferien noch bis Ende kommender Woche. Das Gespräch der Kultusministerinnen und -minister diene auch der Vorbereitung des nächsten Corona-Krisengipfels der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag, hieß es vorab.

Europaministerin Honé kritisiert Großbritannien

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé hat Großbritannien aufgefordert, seine Corona-Impfstoffe nicht nur für die eigene Bevölkerung zu nutzen. "Boris Johnson versucht, die Pandemie für innenpolitische Erfolge zu nutzen, um von den wirtschaftlichen Folgen des Brexits abzulenken", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur über den britischen Premierminister. Die Pandemie könne aber nur international bekämpft werden. Honé erklärte, die EU habe bereits 77 Millionen Impfdosen exportiert, davon 21 Millionen nach Großbritannien. Die Briten hätten ihrerseits hingegen einen Wettbewerb zugelassen, der laut EU-Kommission dazu geführt habe, dass der Hersteller AstraZeneca seine Verträge mit der EU nicht erfüllt, weil erst Großbritannien beliefert wurde. Niedersachsens Landesregierung führt einen Mangel an Impfstoff immer wieder als Grund für den schleppenden Impffortschritt an.

RKI registriert 20.407 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 20.407 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 306 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von Donnerstagmorgen (Stand: 4.55 Uhr) hervor. Das RKI geht davon aus, dass sich rund um die Osterfeiertage weniger Menschen testen ließen, was zu einer geringeren Meldezahl an die Gesundheitsämter führe. Zudem könne es sein, dass nicht alle Ämter an allen Tagen Daten übermittelten. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Am Donnerstag vor einer Woche hatte das Institut 24.300 Neuinfektionen und 201 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 105,7 (Mittwoch: 110,1).

MV: So wird der erste Schultag nach den Osterferien

Die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern starten nach dem Ende der Osterferien wieder in den Schulalltag unter Corona-Bedingungen. Heute und morgen wird der Unterricht laut Bildungsministerium grundsätzlich wie an den Tagen vor den Ferien stattfinden: Für die Klassen eins bis sechs sowie für die Abschlussklassen gibt es Präsenzunterricht, ab Klasse sieben Wechselunterricht. Laut dem Zwei-Stufen-Plan, den das Bildungsministerium gestern vorgestellt hat, kann es so auch ab Montag weitergehen. Eine Ausnahme bildet vorerst der Landkreis Ludwigslust-Parchim: Wegen der dort bis zuletzt hohen Corona-Infektionszahlen bleibt den Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen - mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge - der Besuch der Schulen in dieser Woche grundsätzlich noch untersagt sein. Wie es dort in der kommenden Woche weitergeht, soll morgen entschieden werden. Eine Testpflicht gibt es an den Schulen im Nordosten nicht, wohl aber eine Empfehlung: Laut Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) können die Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche freiwillig einen Test machen.

428 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Gesundheitsbehörden in Schleswig-Holstein haben binnen eines Tages 428 neue Corona-Fälle registriert. Das sind etwas mehr als vor einer Woche (406) und knapp 200 mehr als am Vortag (237). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht von 62,3 auf 63,3. Der einzige Landkreis mit einem Inzidenz-Wert über 100 ist zurzeit Segeberg (114,0). Die Zahl der seit Pandemie-Beginn in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen stieg um einen auf jetzt 1.448.

"Modellregion"-Projekt ist mit großen Hoffnungen verbunden

Für die einen ist es in der tristen Corona-Zeit ein Lichtstreifen am dunklen Horizont, für die anderen in der jetzigen Zeit mit angespannter Infektionslage der falsche Weg: Am Thema "Modellregionen für Lockerungen der Schutzmaßnahmen" scheiden sich die Geister. Im schleswig-holsteinischen Büsum jedenfalls hoffen Hotelgewerbe und Gastronomie sowie der Bürgermeister, dass man als Modellregion Vorbild für ganz Deutschland sein kann.

Hamburg: Bürgerschaft befasst sich mit Corona-Ausgangsbeschränkung

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute Nachmittag mit der jüngsten Corona-Eindämmungsverordnung des Senats. Sie war an Karfreitag in Kraft getreten und sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr vor. Die rot-grüne Regierungskoalition war damit bei der Opposition auf Kritik gestoßen. Den Abgeordneten liegen mehrere Anträge zum Thema vor - unter anderem zu Schnelltests in Betrieben oder in Kitas und Schulen sowie zur Nutzung des Abwassermonitorings als Corona-Frühwarnsystem.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Schönen guten Morgen! Auch am heutigen Donnerstag, 8. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Mittwoch: 800 in Niedersachsen, 237 in Schleswig-Holstein, 306 in Hamburg, 436 in Mecklenburg-Vorpommern und 135 im Bundesland Bremen; 9.677 bundesweit