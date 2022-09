Stand: 19.09.2022 07:04 Uhr Corona-News-Ticker: EU will sich gegen künftige Krisen rüsten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 19. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

EU-Kommission will Krisen besser vorbeugen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden:

RKI: Bundesweit Sieben-Tage-Inzidenz bei 243,3

Die EU-Kommission präsentiert heute Vormittag neue Maßnahmen zur Bewältigung von Krisen wie der Corona-Pandemie oder Russlands Krieg gegen die Ukraine. Einem bereits zuvor bekannt gewordenen Gesetzentwurf zufolge sollen künftig im Zweifel zum Beispiel Produktionsvorgaben für Firmen gemacht werden können. Auch könnte EU-Staaten vorgeschrieben werden, dass sie Reserven von wichtigen Gütern anlegen müssen. Mit dem Vorhaben sollen auch gestörte Lieferketten sowie kilometerlange Staus wegen geschlossener Grenzen verhindert werden.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden steigen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen pro100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind im Norden laut Robert Koch-Institut (RKI) überall gestiegen: auf 294,9 in Niedersachsen (Vorwoche: 283,9), auf 334,5 im Bundesland Bremen (Vorwoche: 281,6) und auf 329,8 in Mecklenburg-Vorpommern (Vorwoche: 286,8). In Hamburg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 135,2 (Vorwoche: 123,7) und auf 219,9 in Schleswig-Holstein (Vorwoche: 199,4). Bundesweit liegt sie bei 243,3. Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans RKI. Daher stehen keine Zahlen für Neuinfektionen zur Verfügung. Aufgrunddessen sind auch die am Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Corona-Liveticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, den 19. September 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich Ende letzter Woche ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

