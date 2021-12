Stand: 17.12.2021 07:43 Uhr Corona-News-Ticker: EU bestellt an Omikron angepassten Impfstoff

Das Wichtigste in Kürze:



Pandemie erhöht offenbar Stresslevel vieler Menschen dauerhaft

Während der Corona-Pandemie hat sich das Stresslevel vieler Menschen offenbar dauerhaft erhöht. "Wir können nicht mehr richtig auftanken", sagte der Psychologe Bertolt Meyer der "Welt" (Freitagsausgabe). Dies trage auch dazu bei, dass etwa mehr Menschen unter hohem Blutdruck litten, wie eine Studie in den USA nachgewiesen hat. Dieser Stress entstehe nicht allein durch Belastungen wie die Angst vor einer Infektion oder die Sorge um den Job, erklärte Meyer. Hinzu kämen fehlende Entspannungsphasen: "Im Lockdown entfällt vieles von dem, was wir sonst zum Herunterkommen unternehmen: der Kinobesuch, der Sport, das Treffen mit Freunden." Wichtig sei eine "Pandemie-spezifische Selbstwirksamkeit", betonte der Psychologie: also das Gefühl, selbst etwas tun zu können, um möglichst gut durch die Krise zu kommen. Noch besser helfe "die gute alte Solidarität", etwa durch den Partner. "Dass man auf aufeinander achtgibt und sich gegenseitig unterstützt. Was ja schon allein deshalb gerade in Corona-Zeiten wichtig ist, weil durch das Homeoffice die Unterstützung durch die Kollegen wegbricht." Viele Menschen erlebten ihre Kollegen nicht als Belastung, sondern als "sozialen Support", so Meyer.

Auch Einzelhändler in MV bereiten 2G-Klage vor

Gestern hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel für unzulässig erklärt. Die Beschränkungen wurden somit mit sofortiger Wirkung gekippt. Nun bereiten auch Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald vor, wie der Handelsverband Nord mitteilte. Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz verweist auf ein Rechtsgutachten seines Verbandes. Demnach sei die 2G-Regel im Einzelhandel unverhältnismäßig und unzulässig - der Verband beklagt große Verluste im Weihnachtsgeschäft.

Hamburg: Prozess um Steuerhinterziehung bei Maskenlieferung beginnt

Eine Lieferung von mehr als 23 Millionen Corona-Schutzmasken ans Bundesgesundheitsministerium, bei der Steuern in Millionenhöhe hinterzogen worden sein sollen, wird ab heute und mutmaßlich bis Ende April am Landgericht Hamburg verhandelt: Fünf Männer müssen sich wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sie bei der Lieferung 5,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Das Geld hätten sie in teure Autos investiert. Die Beschuldigten sollen im Frühjahr vergangenen Jahres rund 23,3 Millionen Atemschutzmasken für rund 109 Millionen Euro ans Ministerium verkauft haben - die fällige Umsatzsteuer sollen sie dann jedoch nicht ordnungsgemäß ans Finanzamt abgeführt haben.

EU bestellt an Omikron-Variante angepassten Impfstoff

Angesichts der besorgniserregenden Omikron-Variante wollen sich die EU-Staaten eine erste Tranche von mehr als 180 Millionen Dosen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer liefern lassen. Ein bestehender Vertrag sehe vor, dass die Unternehmen die Impfstoffe - falls gewünscht - innerhalb von 100 Tagen an neue Varianten anpassen, twitterte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Nacht nach einem EU-Gipfel in Brüssel. Die EU-Staaten nutzen ihr zufolge nun diese Möglichkeit. Insgesamt sieht der Vertrag mit Biontech/Pfizer die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen bis Ende 2023 vor.

"Wir wissen, dass die Omikron-Variante uns wirklich bedroht", sagte von der Leyen. Sie verbreite sich mit einer extrem schnellen Geschwindigkeit und es bestehe möglicherweise das Risiko, dass sie zumindest teilweise den Impfschutz umgehe. Schon jetzt seien die Gesundheitssysteme überlastet. Dies sei auf die hohe Zahl Ungeimpfter zurückzuführen. Die Antwort darauf könne nur sein, das Impfen auszubauen, Kinder ab fünf zu impfen, Auffrischimpfungen zu verabreichen und Schutzmaßnahmen zu befolgen.

2.631 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen wurden 2.631 neue Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 3.308 und am Freitag vergangener Woche 2.845. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gefallen, von gestern 179,2 auf nun 176,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 197,6). Es sind 26 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet worden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf insgesamt 6.659.

Lauterbach und Weil tauschen sich über Corona-Lage aus

Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) tauschen sich heute in Hannover über die Corona-Pandemie aus. Im Anschluss geben die Politiker ein Pressestatement im Gästehaus der Landesregierung - NDR.de überträgt ab 12.30 Uhr live. Zuvor ist noch ein Besuch von Lauterbach im Impfzentrum am Zoo geplant.

In ganz Niedersachsen gilt ab heute Warnstufe 2

Weil die Schwellenwerte bei Hospitalisierung und Intensivbettenauslastung in Niedersachsen an fünf Werktagen in Folge überschritten worden sind, gilt landesweit ab heute die Corona-Warnstufe 2. Der Hospitalisierungs-Wert war am Mittwoch mit 6,4 (Schwelle: 6,0) angegeben worden, die Intensivbettenauslastung mit 10,5 Prozent (Schwelle: 10,0 Prozent). In den meisten Landkreisen ändert sich aber nichts, weil dort diese Warnstufe wegen Überschreitung der Schwellenwerte beim Leitindikator Hospitalisierung und der regionalen Inzidenzen bereits in Kraft ist.

Verschärft werden die Regeln laut Gesundheitsministerium nur im Heidekreis und in der Stadt Wilhelmshaven. Wegen vergleichsweise niedriger Inzidenzwerte galt dort bisher Warnstufe 1. Damit haben Ungeimpfte zu vielen Bereichen keinen Zutritt mehr. In Restaurants beispielsweise gilt 2G oder 2G-Plus.

MV: Letzter Schultag in Präsenz in diesem Jahr

Die rund 155.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern gehen heute zum letzten Mal in diesem Jahr in die Schule, um Lehrer und Gesundheitsämter zu entlasten. Die Weihnachtsferien beginnen zwar erst am kommenden Mittwoch. Die Kinder und Jugendlichen sollen aber am Montag und Dienstag selbstständig zu Hause lernen und Aufgaben machen. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) erklärte, in der derzeitigen Situation müsse alles getan werden, um das Infektionsgeschehen in den Schulen gering zu halten und so auch den Präsenzbetrieb nach den Weihnachtsferien zu gewährleisten. Für Kinder der Klassen 1 bis 6, die nicht zu Hause betreut werden können, gibt es eine Notbetreuung in der Schule.

Bundesweite Inzidenz weiter gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 331,8 an. Gestern hatte der Wert bei 340,1 gelegen, vor einer Woche bei 413,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 50.968 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 61.288 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 437 Todesfälle verzeichnet, in der Vorwoche 484. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 5,17 (Vortag: 5,27) an.

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz steigt auf 164,9

Der Trend hält an: In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter gestiegen. Die Zahl der registrierten neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen wird nach Angaben der Landesmeldestelle mit 164,9 angegeben - nach 163,2 am Vortag und 156,9 in der Vorwoche. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 859 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert (Vortag: 953 / Vorwoche: 837). Mit einem weiteren Todesfall stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie erfassten Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf landesweit 1.851.

Der für Corona-Maßnahmen wichtige Wert der Hospitalisierungsinzidenz - wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind - stieg von 3,02 am Vortag auf aktuell 3,44.

Wolgaster Krankenhaus bietet Antikörper-Therapie gegen Corona

Bei manchen Risikopatienten wirkt die Corona-Impfung nicht - deswegen sind sie auf eine Therapie mit Antikörpern angewiesen. So können sie ebenfalls prophylaktisch gegen das Virus geschützt werden. Die Möglichkeit einer solchen ambulanten Infusion künstlich hergestellter Immunglobuline besteht zum Beispiel in den Krankenhäusern in Wolgast und in Greifswald. Mit dieser Methode behandeln dort die Medizinerinnen und Mediziner auch - meist ungeimpfte - Corona-Patienten im Frühstadium, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.

VIDEO: Wolgaster Krankenhaus bietet Antikörpertherapie gegen Corona (3 Min)

