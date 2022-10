Stand: 20.10.2022 14:19 Uhr Corona-News-Ticker: EMA empfiehlt Zulassung von neuem Impfstoff

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 20. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



EMA empfiehlt Zulassung von neuem Omikron-Impfstoff

Sachsen, Bayern und Thüringen für Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Bundesweit 116.806 Neuinfektionen registriert, Inzidenz bei 661,3

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 699,6 in Niedersachsen; 523,6 in Schleswig-Holstein; 340,8 in Hamburg

EMA empfiehlt Zulassung von angepasstem Impfstoff

Die Arzneimittelbehörde der EU, die EMA, hat die Zulassung eines neuen angepassten Corona-Impfstoffs empfohlen. Das Präparat Spikevax der Firma Moderna wirke gegen das originale Coronavirus sowie die beiden Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. Seit September ist bereits ein an die Variante BA.1 angepasster Impfstoff von Moderna zugelassen. Bisher sind in der EU insgesamt drei Corona-Impfstoffe zugelassen, die an Varianten des Virus angepasst wurden. Die EMA-Experten empfehlen den neuen Impfstoff als Auffrischung des Schutzes für Menschen ab 12 Jahre. Die EU-Kommission muss nun der Zulassung noch offiziell zustimmen. Das aber gilt als Formsache. Da nicht vorherzusagen sei, welche Corona-Variante im Winter vornehmlich zirkulieren wird, will die EU mit einem breiten Spektrum an zugelassenen Impfstoffen vorbereitet sein.

WHO: Nur 24 Prozent der Menschen in Afrika vollständig geimpft

70 Prozent Impfquote weltweit: Das ist das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für dieses Jahr. Doch in Afrika sind die Bemühungen ins Stocken geraten. Nur 24 Prozent der Menschen dort seien vollständig gegen das Virus geimpft, teilte die WHO bei einer Online-Pressekonferenz in der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville mit. Weltweit betrage die Impfquote hingegen 64 Prozent. In Afrika sind bislang nur in Liberia und in den Inselstaaten Mauritius und Seychellen mehr als 70 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner vollständig geimpft. Ruanda steht den Angaben zufolge kurz davor. Die Zahl der Corona-Impfungen in Afrika ging laut WHO zuletzt zurück. Die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, sagte, zwar sei das Ende der Corona-Pandemie in Sicht. Das Virus könne aber mit Macht zurückkommen, solange Afrika bei der Impfquote dem Rest der Welt hinterherhinke. Die Probleme bei der Versorgung afrikanischer Länder mit Corona-Impfstoff, die es im vergangenen Jahr gegeben habe, seien aber mittlerweile "weitgehend gelöst". Gestern hatte die WHO erklärt, dass aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin ein weltweiter Gesundheitsnotstand herrsche.

DAK: Ungewöhnlich hoher Krankenstand - aber nicht wegen Corona

Zwischen Juli und September haben offenbar ungewöhnlich viele Menschen krankheitsbedingt bei der Arbeit gefehlt. Laut DAK waren im Durchschnitt 4,7 Prozent der Beschäftigten krankgeschrieben - das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 1,2 Punkte. Den Angaben zufolge hat eine Erkältungswelle zu der Entwicklung beigetragen. Hauptgründe für eine Krankschreibung waren aber Muskel-Skelett-Probleme wie Rückenschmerzen und psychische Erkrankungen. Der Anteil von Corona am Krankenstand ging demnach um die Hälfte auf 3,1 Prozent zurück. Die Kaufmännische Krankenkasse KKH in Hannover meldete einen noch höheren Krankenstand als die DAK. Unter ihren erwerbstätigen Mitgliedern sei der Krankenstand im dritten Quartal auf 6,1 Prozent gestiegen. Das sei ein Rekordwert, so die Kasse, bei der bundesweit rund 1,6 Millionen Versicherte sind.

KfW: Mittelstand erholt sich von Corona - und leidet unter Energiekosten

Im vergangenen Jahr haben die kleineren und mittleren Firmen die Einbußen aus dem Corona-Krisenjahr 2020 weitgehend wettgemacht. Das geht aus dem heute veröffentlichten Mittelstandspanel der staatlichen Förderbank KfW hervor. Die Umsätze stiegen 2021 demnach in der Summe um 242 Milliarden Euro auf 4.580 Milliarden Euro. Der Erlöse näherten sich damit deutlich dem Vorkrisenniveau 2019 von 4.615 Milliarden Euro an. "Umsätze, Beschäftigung und Profitabilität stiegen, auch die Eigenkapitalquoten erholten sich im Vorjahr deutlich", schreibt die KfW. Nach der kräftigen Erholung 2021 setzt inzwischen die Energiekrise mittelständischen Unternehmen in Deutschland zu. Die stark gestiegenen Energiepreise sind für die Firmen der größte Unsicherheitsfaktor.

Drei Länder für Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Sachsen, Bayern und Thüringen fordern Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu auf, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht nicht zu verlängern. In einem gemeinsamen Brief dringen die Gesundheitsminister der drei Länder darauf, die Regelung zum 1. Januar 2023 auslaufen zu lassen. "Wir können es uns nicht erlauben, mit einer mittlerweile völlig überholten Maßnahme diesen Bereich weiter zu strapazieren, indem wir dringend benötigtes Fachpersonal, aber auch Auszubildende in andere Berufe oder ins benachbarte Ausland verdrängen", argumentiert der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Rettungsdienste beklagen Personalausfälle wegen Corona

Die Rettungsdienste in Deutschland befürchten angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen erneut eine Überlastung. "Derzeit sind weniger Rettungswagen auf der Straße, weil es durch die steigenden Covid-Zahlen zu immer mehr Personalausfällen kommt. Und wir sind erst am Beginn der Welle", sagte der Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst, Marco König, der "Welt" (heutige Ausgabe). Damit die Rettungsdienste durch künftige Corona-Wellen nicht wieder an ihre Kapazitätsgrenzen oder darüber hinaus gelangen, forderte König umfassende Reformen. "Es werden zu viele Krankenwagen und Notarztwagen ausgeschickt, auch wenn dies überhaupt nicht notwendig ist. Lediglich zehn bis 15 Prozent der Notarzt-Einsätze sind wirklich gerechtfertigt", sagte er.

Niedersachsen hat Sieben-Tage-Inzidenz von 699,6

Für Niedersachsen meldet das RKI heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 699,6 (Vortag: 717,1 / Vorwoche: 871,2. Demnach wurden 11.013 neue Corona-Infektionen registriert (Vortag: 13.793 / Vorwoche: 23.785). 28 Menschen starben mit einer erkannten Infektion.

Hamburg: 2.708 Neuinfektionen - Inzidenz bei 340,8

In Hamburg sind 2.708 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 1.100 / Vorwoche: 504). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 340,8 (Vortag: 253,9 / Vorwoche: 302,5).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 523,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich gesunken. Sie liegt aktuell bei 523,6, wie die Landesmeldestelle mitteilte. Vor einer Woche betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche 620,1. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag den aktuellen Angaben zufolge bei 3.176 - eine Woche zuvor bei 3.711. Die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, lag bei 730. Vor einer Woche waren es 737. Auf Intensivstationen wurden zuletzt 58 Corona-Patienten behandelt. Das sind sechs mehr als eine Woche zuvor. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 13,62 und damit unter dem Wert eine Woche zuvor (12,63). Der Wert gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden.

RKI: Bundesweit Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 661,3

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute bei 661,3. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 670,5 gelegen (Vorwoche: 793,8; Vormonat: 258,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 116.806 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 145.213) und 223 Todesfälle (Vorwoche: 176) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

