Corona-News-Ticker: EMA berät über AstraZeneca-Impfstoff

Stand: 18.03.2021 06:58 Uhr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 18. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle gestrigen Ereignisse finden sich in unserem Blog von Mittwoch.

EMA berät über AstraZeneca-Impfstoff

MV: Kabinett befasst sich mit Stufenplan

338 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Prien: "Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen"

Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Kulturbetriebs. "Ich erwarte einen offenen Austausch darüber, wie wir Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen können angesichts schwankender Inzidenzwerte", sagte die CDU-Politikerin im Blick auf die morgige Kultusministerkonferenz. Die Runde befasst sich online mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Kultur in Deutschland. "Uns geht es gleichermaßen um die sachgerechte Unterstützung der kulturellen Infrastruktur in Deutschland wie um eine möglichst unbürokratische Hilfe für Künstlerinnen und Künstler", erläuterte Prien. Die sogenannte Kultur-Milliarde der Bundesregierung sei ein wichtiges und positives Signal. "Jetzt kommt es darauf an, dass Bund und Länder gemeinsam die Hilfe dahin bringen, wo sie am meisten benötigt wird und wo sie nachhaltig Wirkung zeigt." Aus Sicht Schleswig-Holsteins wäre es auch wünschenswert, Programme für außerschulische Bildungseinrichtungen wie Musikschulen oder Volkshochschulen aufzulegen, sagte Prien.

EMA berät über AstraZeneca-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) berät heute in einer Sondersitzung über die Sicherheit des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Erwartet wird, dass die EMA im Anschluss eine abschließende Empfehlung abgibt. Nach Berichten über das Auftreten schwerer Blutgerinnsel bei einigen Impf-Patienten hatten Deutschland und mehrere weitere europäische Staaten die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers vorerst gestoppt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dies als reine Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. In der EU war der AstraZeneca-Impfstoff seit Ende Januar für Menschen zwischen 18 und 65 Jahren zugelassen. Es war der dritte Impfstoff, der eine EU-weite Zulassung erhielt.

Kabinett in MV befasst sich mit Stufenplan für Lockerungen

Die Landesregierung in Schwerin berät heute Abend in einer neuerlichen Sondersitzung über ihr weiteres Vorgehen. In der virtuellen Ministerrunde soll entschieden werden, in welcher Weise der Stufenplan zur Lockerung der Schutzvorschriften umgesetzt wird. Nach der schrittweisen Öffnung von Schulen, Kitas, Friseursalons, Gartenmärkten, Museen und Läden sollen vom kommenden Montag an auch Theater und die Gastronomie im Außenbereich wieder öffnen dürfen. Angesichts der jüngst wieder gestiegenen Infektionszahlen dürfte dies aber an eine Testpflicht geknüpft werden. Zudem wird sich das Kabinett mit dem Vorschlag befassen, dass Fußball-Drittligist Hansa Rostock schon am Sonnabend wieder vor Publikum spielen darf.

UKE: "Wir stellen uns auf steigende Patientenzahlen ein"

Die Corona-Fallzahlen steigen vielerorts in Norddeutschland wieder stark. Dennoch wollen sich nicht alle Kommunen an die vereinbarte "Notbremse" halten und Lockerungen zurücknehmen. Stefan Kluge, der Chef der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hält das für gefährlich.

338 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 338 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es 332, vor einer Woche 257. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Land liegt nun bei 56,2. Einen Tag zuvor war sie mit 53,8 angegeben worden. Es gibt große regionale Unterschiede: Im Landkreis Segeberg beträgt die Inzidenz 105,3. Insgesamt 218 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 51 von ihnen intensivmedizinisch und 35 davon beatmet.

Guten Morgen vom NDR.de Team! Auch am heutigen Donnerstag, 18. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 1.120 Neuinfektionen in Niedersachsen, 393 in Hamburg, 332 in Schleswig-Holstein, 212 in Mecklenburg-Vorpommern, 139 in Bremen, 13.435 bundesweit