Corona-News-Ticker: "Durchseuchung hat für die meisten stattgefunden"

Stand: 12.07.2022 12:33 Uhr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 12. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Schmidt-Chanasit: "Durchseuchung hat für die meisten stattgefunden"

Hamburg ermöglicht Booster ab 60 Jahren

Niedersachsens Gesundheitsministerin: Auffrischungs-Impfkampagne im Herbst

Aktuelle Inzidenzen im Norden: 737,3 in Schleswig-Holstein , 919,6 in Niedersachsen , 657,8 in Hamburg

Bundesweit 154.729 neue Fälle - Inzidenz steigt auf 702,4

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Der überwiegende Teil der Bevölkerung in Deutschland hat nach Einschätzung des Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Chanasit bereits Kontakt mit dem Coronavirus gehabt. "Die 'Durchseuchung', wenn man den Begriff verwenden will, hat für die meisten Bürgerinnen und Bürger längst stattgefunden", sagte der Forscher der "Hamburger Morgenpost". Durchseuchung sei aber keine Strategie, sondern beschreibe nur den Verbreitungsgrad einer Infektionskrankheit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden in Deutschland bislang mehr als 29 Millionen Infektionen nachgewiesen. "Die Zahl kann man wegen der Dunkelziffer locker verdoppeln", sagte Schmidt-Chanasit. In Hamburg, das etwa 1,9 Millionen Einwohner zählt, wurden laut RKI mindestens 659.561 Infektionen nachgewiesen.

Die Impfung schütze zuverlässig von schweren Verläufen, Tod und Long Covid, aber nicht dauerhaft vor einer Ansteckung, erklärte Schmidt-Chanasit. Solange es keinen Impfstoff gebe, der eine Infektion dauerhaft verhindere, werde sich jeder irgendwann infizieren. "Es stimmt also nicht, zu sagen, es fände eine 'Durchseuchung durch die Hintertür' statt, weil die Infektionen ja immer stattgefunden haben und auch weiterhin stattfinden werden", sagte der Virologe.

Lehrkräfte-Verband mahnt "konsequente Strategie" an

Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) hat vor erneutem Corona-bedingten Unterrichtsausfall in der Zeit nach den Sommerferien gewarnt. Es bedürfe einer konsequenten Strategie, um den jetzt schon ansteigenden Pandemiezahlen wirkungsvoll zu begegnen, forderte der VNL in Hannover. Für den Winter werde eine weitere Corona-Welle erwartet, die nicht wieder zu Schulschließungen mit all den bekannten Nachteilen für die Schülerinnen und Schüler führen dürfe. Unabhängig davon sorgt sich der Verband um die Unterrichtsversorgung. Viele Schulen besonders des Sekundarbereichs I wüssten noch immer nicht, wie sie die Unterrichtsversorgung sicherstellen könnten. Zahlreiche ausgeschriebene Lehrerstellen seien noch unbesetzt.

Italien macht Weg für zweiten Booster ab 60 Jahren frei

Im Nachgang zur EU-Empfehlung hat Italiens Regierung grünes Licht für die zweite Corona-Auffrischungsimpfung gegeben. Sie sei für Menschen älter als 60 Jahre und Vorerkrankte ab zwölf Jahren vorgesehen, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Entscheidung folge damit auf die Empfehlung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Eine Impfung mit dem zweiten Booster sei 120 Tage nach dem ersten Booster oder nach einer so lange zurückliegenden Corona-Infektion möglich. In Italien sind die meisten Corona-Restriktionen aus dem Alltag verschwunden. Zuletzt stiegen die Infektionszahlen wieder.

Inzidenz in Hamburg sinkt im Wochenvergleich

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg im Wochenvergleich weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 751,9 an. Vergangene Woche hatte der Wert noch 825,3 betragen, in der Woche davor 887,7. Den Angaben zufolge kamen in der zurückliegenden Woche 14.319 Neuinfektionen hinzu, in der Woche davor 15.717. Aufgrund verschiedener Berechnungsgrundlagen liegt die von der Hamburger Behörde angegebene Inzidenz über der des Robert Koch-Instituts. Das Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz für die Hansestadt mit 657,8 an. Bundesweit lag der Wert demnach bei 702,4.

Singen in Gemeinschaft: Es bleibt schwierig

Aktuell ist in Sachen Singen wieder vieles erlaubt. Doch Chöre müssen weiterhin mit dem Mitgliederschwund umgehen. NDR Kultur hat bei Chören in Oldenburg nachgefragt, wie sich die Situation bei ihnen darstellt.

AUDIO: Mühselige Zeiten für Chöre in der Pandemie (3 Min) Mühselige Zeiten für Chöre in der Pandemie (3 Min)

Erste "Tarmstedter Ausstellung" seit Pandemiebeginn

Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause hat die landwirtschaftliche "Tarmstedter Ausstellung" im Landkreis Rotenburg offenbar nichts von ihrer Anziehungskraft verloren: Zu Norddeutschlands größter Freilandmesse seien beim Neustart in diesem Jahr an vier Tagen vom 8. bis 11. Juli rund 106.000 Besucher gekommen, bilanzierten die Organisatoren. Rund 750 Aussteller hatten auf dem 18 Hektar großen Ausstellungsgelände ihre Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Schwerpunktthema war die Digitalisierung der Landwirtschaft.

Niedersachsens Gesundheitsministerin rechnet mit neuer Impfkampagne

Nach Ansicht von Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens muss sich die Bevölkerung auf eine weitere Impfung gegen Corona einstellen. "Bund und Länder sind sich einig, dass zu Beginn des Herbstes mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Auffrischungs-Impfkampagne für alle Bürgerinnen und Bürger ansteht", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Der Bund werde dafür einen auf die Omikron-Varianten des Virus angepassten Impfstoff zur Verfügung stellen. Über 70-Jährige sowie Menschen mit Immunschwäche sollten jedoch ebenso wie Pflegekräfte und Pflegebedürftige keinesfalls abwarten, sondern "unbedingt den Sommer nutzen, um ihre Impfung jetzt schon ein zweites Mal auffrischen zu lassen", mahnte die Ministerin.

2.303 neue Corona-Fälle in Hamburg

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 2.303 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Inzidenz liegt demnach bei 657,8, neue Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Für heute werden zudem noch die wöchentlichen Corona-Zahlen der Hamburger Sozialbehörde erwartet.

Hamburg ermöglicht zweiten Booster ab 60

Hamburgerinnen und Hamburger können auf ausdrücklichen Wunsch jetzt schon ab 60 Jahren den zweiten Booster, also die vierte Impfung gegen das Coronavirus, bekommen. Das teilte die Sozialbehörde auf Anfrage von NDR 90,3 mit. Allerdings gelte das nur für Menschen, die noch keine Corona-Infektion durchgemacht haben. Denn die Infektion zähle gewissermaßen als natürlicher Booster. Laut Ständiger Impfkomission (Stiko) ist der zweite Booster grundsätzlich erst ab 70 Jahren sinnvoll. Der Stiko-Vorsitzende der Thomas Mertens hatte aber am Montag mitgeteilt, die Stiko werde sich "relativ bald" zu einer möglichen Erweiterung der Empfehlung äußern.

Weltärztebund-Chef wirbt für zweiten Booster für Menschen ab 60

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat sich hinter die EU-Empfehlung gestellt, Menschen ab 60 Jahren eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung zu verabreichen. "Das Virus ist clever, es verändert sich - und der Impfschutz lässt nach", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb sei es "richtig, jetzt diejenigen nachzuimpfen, deren Impfung oder Genesung schon länger zurückliegt", so Montgomery. "Und natürlich die besonders Gefährdeten zuerst." Die Europäische Union hatte am Montag eine zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte die Empfehlung "sinnvoll und überfällig".

RKI verzeichnet 19.369 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut hat 19.369 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche, ist demzufolge gestiegen und liegt nun bei 919,6. Am Montag betrug der Inzidenz-Wert noch 858,7. Das RKI registrierte 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 737,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 737,3 (Vorwoche: 1.048,1). Neu gemeldet wurden 5.763 Fälle. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle acht neue Todesfälle gemeldet. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, ist im Vergleich zum Freitag (9,62) auf 8,55 gesunken (Vorwoche: 6,12).

Bundesweiter Inzidenzwert steigt über 700

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 702,4 angegeben. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 661,4 gelegen (Vorwoche: 687,7; Vormonat: 333,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 154.729 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 147.489) und 165 Todesfälle (Vorwoche: 102). Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Dienstag, 12. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

