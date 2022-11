Stand: 23.11.2022 13:49 Uhr Corona-News-Ticker: Drosten sieht baldiges Pandemie-Ende

Virologe Drosten sieht Zeichen für baldiges Ende der Pandemie

Niedersachsen: Im Frühjahr keine Einschränkungen mehr ?

Schwesig mit dem Tod bedroht: Geldstrafe für "Querdenker "

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 213,2 in Niedersachsen; 183,2 in Schleswig-Holstein ; 188 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 177,9 - 33.290 Neuinfektionen registriert

Virologe Drosten sieht Zeichen für baldiges Ende der Pandemie

Der Virologe Christian Drosten sieht einem Medienbericht zufolge in der raschen Abfolge der jüngsten Corona-Wellen ein Anzeichen für ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Ob der nächste Winter jedoch noch einmal hart werde, hänge davon ab, welche Omikron-Variante des Virus sich durchsetze, zitiert "Die Zeit" Drosten: "Gerade nehmen gleich zwei Omikron-Varianten Anlauf: BF.7 und BQ.1.1. BF.7 wäre der bessere Fall, diese Variante ist BA.5 sehr ähnlich, gegen das ein Großteil der Bevölkerung bereits immun ist. Es käme dann eine sanfte Winterwelle." Mit BF.7 wäre man "im endemischen Zustand angekommen". Bei BQ.1.1 wäre das aber "noch nicht so klar festzustellen, denn hier gibt es zusätzliche Immunflucht". Das Virus könne dem Immunsystem von bereits Infizierten oder Geimpften besser entkommen. Und tatsächlich hole BQ.1.1 gerade in mehreren europäischen Ländern auf. "Wenn es dominant wird, könnte der Winter noch einmal schwierig werden."

Kurzfristig glaubt der Virologe von der Berliner Charité nicht, das eine deutlich gefährlichere Variante von Sars-CoV-2 auftreten werde. "Das Virus kann an vielen Stellen in seiner Evolution nicht mehr ohne Weiteres zurück." Ein mögliches Szenario will aber auch der Virologe nicht ganz ausschließen: "Es bräuchte eine Art Revolution, durch erneute massive Verbreitung irgendwo auf der Welt." Insbesondere sieht Drosten eine solche Gefahr in China, wo die Immunität in der Bevölkerung relativ schwach ausgeprägt sei.

Corona- und Energiekrise: Flensburger Diako Klinikum insolvent

Das Diako Klinikum Flensburg hat infolge von Corona-Pandemie und Energiekrise einen Insolvenzantrag gestellt. Das zuständige Amtsgericht Flensburg gab dem Antrag bereits statt, wie die Klinik heute mitteilte. "Das ist nicht das Ende unseres Krankenhauses, sondern ein wichtiger Schritt in eine sichere Zukunft", sagte Geschäftsführer Ingo Tüchsen. Der Betrieb in dem 400-Betten-Krankenhaus laufe in vollem Umfang weiter, die Patientenversorgung und auch die Gehälter der Mitarbeitenden seien gesichert.

Wie alle Krankenhäuser in Deutschland stehe man vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen und habe bereits frühzeitig Restrukturierungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Doch die noch immer andauernden Folgen der Corona-Pandemie, Inflation und die explodierenden Energiekosten hätten dazu geführt, dass die Effekte nicht ausreichend seien, sagte Tüchsen. Laut Krankenhaus werden eingeleitete Sanierungsmaßnahmen weiter umgesetzt und ein Sanierungsplan aufgestellt. Die Verantwortung für das Unternehmen bleibt vollständig bei der Geschäftsführung.

Göttinger Forscher: Omikron-Variante BQ.1.1 Antikörper-resistent

Die neue Omikron-Untervariante BQ.1.1 des Coronavirus ist Wissenschaftlern zufolge resistent gegen alle zugelassenen Antikörpertherapien. Deshalb sei die Entwicklung neuer Therapien notwendig, teilte das Deutsche Primatenzentrum mit Sitz in Göttingen heute mit. Die Forscher hatten in einer Studie untersucht, wie effizient die Therapien die aktuell zirkulierenden Omikron-Untervarianten hemmen.

Die Untervariante BQ.1.1 ist zurzeit weltweit auf dem Vormarsch und kann der Studie zufolge weder durch einzelne Antikörper noch durch Antikörpercocktails neutralisiert werden - anders als die noch vorherrschende Variante BA.5. Das sei mit Blick auf Risikopatienten besorgniserregend, sagte Studienleiter Markus Hoffmann. Insbesondere in Regionen, in denen BQ.1.1 stark verbreitet ist, sollten Ärzte bei der Behandlung von infizierten Risikopatienten daher nicht allein auf Antikörpertherapien setzen, sondern zusätzlich gegebenenfalls Paxlovid oder Molnupiravir geben.

Insbesondere hoch betagte Personen sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem bilden selbst nach vollständiger Impfung oft keine ausreichende Immunantwort, um vor einem schweren Covid-19-Verlauf geschützt zu sein. Deshalb werden entsprechenden Patienten biotechnologisch hergestellte Antikörper vorbeugend oder als frühe Therapie bei einer diagnostizierten Corona-Infektion verabreicht.

NRW: Künftig nur noch fünf Tage Isolation nach Positiv-Test

Nordrhein-Westfalen verkürzt die Isolierungspflicht nach einem positiven Corona-Test von zehn auf fünf Tage. Das "Freitesten" nach fünf Tagen mit einem offiziellen negativen Schnelltest oder PCR-Test entfällt vom 30. November an, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mitteilte. Ausgenommen seien Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen: Für sie gilt weiterhin ein Tätigkeitsverbot bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses.

Einer kompletten Aufhebung der Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test erteilte Laumann erneut eine Absage: "Nach wie vor halte ich die Isolierung von infizierten Personen zum gegenwärtigen Zeitpunkt für erforderlich" Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben die Isolationspflicht bereits aufgehoben, Rheinland-Pfalz folgt am Sonnabend.

Niedersachsen: Im Frühjahr keine Einschränkungen mehr?

Die Corona-Einschränkungen könnten nach Einschätzung von Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) möglicherweise im Februar oder März 2023 enden. Die Situation sei durch eine gute Immunisierung in der Gesellschaft deutlich anders als vor einem Jahr, sagte Behrens der "Nordwest-Zeitung". Die Ministerin sagte, in diesem Winter würden die Basisschutzmaßnahmen aber noch aufrechterhalten, um vorbereitet zu sein, falls doch noch eine Variante auftrete, die gefährlicher sei als die derzeit zirkulierenden. Viele Maßnahmen sind mittlerweile abgeschafft oder reduziert worden. Andere gelten allerdings weiterhin - etwa die Maskenpflicht in Bus und Bahn.

Schwesig mit dem Tod bedroht: Geldstrafe für "Querdenker"

Nach einer Todesdrohung gegen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das Amtsgericht Rostock Strafbefehl gegen einen 57-Jährigen erlassen. Er muss eine Geldstrafe zahlen. Die Bedrohung war Anfang des Jahres im Messengerdienst Telegram veröffentlicht worden. Schwesig werde abgeholt, entweder von der Polizei oder von einem Leichenwagen, soll der Mann sinngemäß in einer Telegram-Gruppe geschrieben haben. Er wird der "Querdenker"-Szene zugerechnet, die Corona-Maßnahmen kritisiert hatte.

Verliert Chinas Null-Covid-Kurs seine Wirkung?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in China steigt seit Wochen wieder. Millionen Chinesinnen und Chinesen sind im Lockdown. Auch in der Hauptstadt Peking sollen die Einwohner zu Hause bleiben, Geschäfte und Schulen sind geschlossen. Es ist der größte Ausbruch seit dem Frühjahr - und das trotz der rigorosen Null-Covid-Politik der Regierung. Bislang hat es China immer wieder geschafft, die Zahlen zu drücken. Diesmal aber zweifeln Epidemiologen ernsthaft daran, ob dies noch einmal möglich sein wird.

AUDIO: China in der Corona-Falle - wie raus aus Null-Covid? (6 Min) China in der Corona-Falle - wie raus aus Null-Covid? (6 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 183,2

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 183,2, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Gestern hatte die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 190,8 gelegen, vor einer Woche betrug sie 237,2. Es wurden 1.152 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden drei weitere Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz Niedersachsen sinkt auf 213,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen liegt nun bei 213,2, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 279,2 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 299,8. Es wurden 586 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden ein weiterer Todesfall gemeldet.

Update 10.12 Uhr: Dem Landesgesundheitsamt liegen anders als dem RKI aus technischen Gründen derzeit keine Zahlen vor.

Sieben-Tage-Inzidenz Hamburg liegt bei 188

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 188, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 178,9 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 192,7. Es wurden 920 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 177,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 177,9 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 183,2 gelegen (Vorwoche: 203,4; Vormonat: 528,0). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI seit gestern 33.290 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 38.610). Es wurden 139 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert (Vorwoche: 223).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

