Stand: 28.12.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Droht dem Norden ein Maßnahmen-Flickenteppich?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 28. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Droht dem Norden ein Maskenpflicht-Flickenteppich?

Maskenpflicht: Droht dem Norden ein Flickenteppich?

Isolationspflicht teils passé, Maskengebot nur in manchen Zügen, aber auf der Fernstrecke immer: Nach drei Jahren Pandemie herrscht bei den Corona-Regeln auf Bundesebene ein wahrer Flickenteppich. Auch im Norden gibt es in dieser Hinsicht keine Einheitlichkeit: Schleswig-Holstein beendet die Corona-Auflagen im Nahverkehr zum Jahresende. In den anderen norddeutschen Bundesländern ist dies (noch) nicht geplant.

VIDEO: Maskenpflicht: Im Norden droht ein Flickenteppich (2 Min)

