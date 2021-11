Stand: 28.11.2021 08:55 Uhr Corona-News-Ticker: Drei Viertel der Kliniken müssen OPs verschieben

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 28. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Krankenhausgesellschaft: Drei Viertel der Kliniken müssen OPs verschieben

Bundespräsident Steinmeier ruft zu Kontaktreduzierung auf

Bundesregierung verhängt Einreisebeschränkungen wegen Omikron

Bundesweite Inzidenz steigt auf 446,7 - erneuter Höchstwert

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 2.151 in Niedersachsen, 443 in Schleswig-Holstein; bundesweit 44.401

Steinmeier fordert freiwillige Kontaktreduzierung und ruft zum Impfen auf

Angesichts der weiter steigenden Corona-Fallzahlen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu aufgerufen, freiwillig die Kontakte zu reduzieren, um einen erneuten Lockdown zu verhindern. "Wichtig ist, dass wir jetzt alle gemeinsam handeln", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". "Halten wir uns an die Regeln, reduzieren wir noch einmal unsere Kontakte. Tun wir es, damit Schulen und Kitas nicht wieder schließen, damit wir das öffentliche Leben nicht wieder vollständig herunterfahren müssen." Steinmeier appellierte zudem erneut an die Menschen, sich impfen zu lassen: "Das Mittel, sich vor einem schweren, gar tödlichen Verlauf der Krankheit zu schützen, haben wir in der Hand. Aber immer noch haben es bisher zu wenige in Anspruch genommen. Deshalb bitte ich Sie heute noch einmal: Lassen Sie sich impfen, und erneuern Sie Ihren Impfschutz rechtzeitig!"

Volle Intensivstationen: Drei Viertel der Kliniken muss OP-Termine verschieben

Aufgrund der vielen Covid-Patienten auf Intensivstationen müssen immer mehr Kliniken in Deutschland planbare Operationen verschieben. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft kann der Normalbetrieb in mehr als drei Viertel aller Krankenhäuser mittlerweile nicht mehr aufrechterhalten werden, und diese Häuser müssen planbare Operationen verschieben. Der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß sagte, die Lage sei zunehmend dramatisch und führe teilweise auch zu körperlichen und psychischen Belastungen bei den von OP-Absetzungen betroffenen Patienten. Zu den typischen planbaren Operationen gehören den Angaben zufolge vor allem orthopädische OPs. Doch auch bei Krebsbehandlungen müssten Einschränkungen gemacht werden. Wegen der neu aufgetretenen und nun auch in Deutschland bestätigten Omikron-Virusvariante hatte sich Gaß besorgt gezeigt. Gefordert sei eine weltweit verstärkte Impfkampagne.

Derweil sind vier Covid-Patienten aus Bayern nach Hamburg verlegt worden. Im Rahmen des "Kleeblatt"-Systems können Kranke im Notfall unkompliziert in weniger belastete Regionen und Krankenhäuser verlegt werden. Der Auslöser für die erstmals in der vierten Corona-Welle erfolgten Verlegungen ist, dass Kliniken im Osten Deutschlands und in Bayern eine Überlastung droht.

VIDEO: Hamburg nimmt Corona-Intensivpatienten aus Bayern auf (2 Min)

2.151 Neuinfektionen in Niedersachsen - Erneuter Höchstwert bei der Inzidenz

In Niedersachsen sind 2.151 neue Corona-Infektionen bestätigt worden. Vor einer Woche waren es 1.385. Die Inzidenz stieg erneut - auf 212,2 (Vortag: 209,8; Vorwoche 159,6). Damit erreicht der Wert erneut einen Höchststand in der Pandemie.

Nach Einführung von 2G in NDS und Bremen: Mehr gefälschte Impfpässe entdeckt

In Niedersachsen und Bremen haben die bekannt gewordenen Fälle von gefälschten Impfpässen in den vergangenen Wochen stark zugenommen. In beiden Bundesländern laufen deswegen insgesamt mehrere hundert Ermittlungsverfahren. "Es ist zu vermuten, dass die Fallzahlen durch die verschärften 2G-Regeln erneut ansteigen könnten", teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover mit. Seit einigen Tagen gelten in Niedersachsen und Bremen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Zugelassen sind nur noch Geimpfte und Genesene. Durch das Vorzeigen von gefälschten Impfpässen wollen Ungeimpfte die Maßnahmen umgehen, hieß es. Die niedersächsischen Sicherheitsbehörden registrierten laut LKA in den vergangenen Monaten einen kontinuierlichen Anstieg von Fällen gefälschter Impfpässe - wobei die Fallzahl zuletzt "stark" gestiegen sei. Laut Polizei Bremen liegen derzeit 56 Strafanzeigen zu gefälschten Impfausweisen vor. Auch dort sei zuletzt ein deutlicher Anstieg beobachtet worden. "Vor einem Monat um diese Zeit ermittelten wir in elf Fällen", teilte eine Polizeisprecherin mit. Meist sind es Apothekerinnen und Apotheker, die die gefälschten Pässe erkennen - etwa wenn Personen dort mit den Dokumenten einen digitalen Impfnachweis beantragen. Aber auch Sicherheitsdiensten, etwa auf dem Bremer Freimarkt, seien die gefälschten Dokumente aufgefallen.

Schleswig-Holstein: Kein Sonderhilfsprogramm für Gastronomie

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsministerium sieht trotz verschärfter Corona-Lage und ausfallender Weihnachtsfeiern keine Notwendigkeit für ein Sonder-Hilfsprogramm für Gastronomen. Aktuell seien Gastwirte im Norden nur mittelbar von der Pandemie betroffen. Sie müssten ihre Betriebe nicht schließen, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs. Aber sie hätten auch ohne unmittelbare Betroffenheit durch Schließungsverfügungen Anspruch auf Hilfsprogramme. Dafür reiche ein Corona-bedingter, 30-prozentiger Umsatzrückgang zum Referenzzeitraum 2019. Denkbar sei auch, dass ähnlich wie Schausteller Gastronomen in den Genuss von Eigenkapitalzuschüssen kommen könnten. Eine entsprechende Änderung sei aber nur auf Bundesebene möglich. Nach Schätzung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) sind rund 75 Prozent der Weihnachtsfeiern im Norden schon abgesagt.

44.401 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt auf 446,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gestiegen und hat einen Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 446,7 an. Gestern hatte der Wert bei 444,3 gelegen, vor einer Woche bei 372,7 (Vormonat: 130,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 44.401 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 42.727). Bundesweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 104 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 75 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,97 an. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet. Er spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Bundesregierung erklärt acht Länder zu Virusvariantengebieten

Wegen der Verbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron im südlichen Afrika hat die Bundesregierung die Einreise aus insgesamt acht Ländern der Region drastisch eingeschränkt. Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho werden von heute an als Virusvariantengebiete eingestuft. Von dort dürfen nur noch deutsche Staatsbürger oder hier lebende Personen in die Bundesrepublik befördert werden. Zudem gilt auch für Geimpfte und Genesene eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die nicht durch negative Tests verkürzt werden kann.

443 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 443 neue Corona-Fälle registriert worden, am Vortag waren es 711. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg minimal - von 150,2 auf 150,8 (Vorwoche: 134,5). Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut weiterhin die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken kamen - ist mit 4,36 gleich geblieben. 42 Menschen werden in SH auf einer Intensivstation behandelt. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

