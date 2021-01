Stand: 25.01.2021 06:30 Uhr Corona-News-Ticker: Drei Nordländer verschärfen Regelwerk

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 25. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Sonntag können Sie hier im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Corona-Maßnahmen in Niedersachsen , Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in Kraft

Landkreis Ludwigslust-Parchim ab heute mit stärkeren Maßnahmen

Auch Flensburg und Kreis Pinneberg verschärfen Regeln

Ab heute erweiterter Notbetrieb in Hamburger Kitas

139 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Bundesweit 6.729 Neuinfektionen und 217 Todesfälle gemeldet

Ab heute gilt ein erweiterter Notbetrieb in Hamburger Kitas

Von heute an schränkt Hamburg den Betrieb seiner Kitas weiter ein. Aus dem derzeit eingeschränkten Regelbetrieb wird eine erweiterte Notbetreuung. Wann immer möglich, sollten die Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen, hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) betont. Die Notbetreuung sei auf dringende Fälle begrenzt. Dazu zählen Berufstätigkeiten der Eltern in wichtigen Bereichen oder individuelle Notfälle. Einen Katalog von Berufen, die die Eltern für die Inanspruchnahme ausüben müssen, gibt es jedoch nicht. Trotz der geltenden Kontaktbeschränkung auf eine Person außerhalb des eigenen Haushalts sei auch eine privat organisierte Kinderbetreuung in kleinen Gruppen weiterhin zulässig. Bislang waren die Hamburger Kitas auch im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder geöffnet. An die Eltern wurde lediglich appelliert, wann immer möglich, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Nach Angaben der Sozialbehörde wurde noch rund die Hälfte der Kinder in die Kitas gebracht.

Bundesweit 6.729 Neuinfektionen und 217 Todesfälle gemeldet

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht bundesweit offenbar zurück. Wie das Robert-Koch-Institut heute mitteilte, meldeten die Gesundheitsämter gestern 6.729 Fälle. Das sind rund 400 Neuinfektionen weniger als vor einer Woche, obwohl damals mehrere Bundesländer keine vollständigen Zahlen gemeldet hatten. Zugleich handelt es sich um den niedrigsten Wert für einen Montag seit Mitte Oktober. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt bei 217 Fällen. Pro 100.000 Einwohner verzeichnete das RKI in den vergangenen sieben Tagen etwa 111 Infektionen. Die Politik strebt einen Inzidenz-Wert von unter 50 an.

Drei Nordländer gehen in strengeren Lockdown

In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein treten heute die auf dem Bund-Länder-Gipfel vereinbarten härteren Corona-Maßnahmen in Kraft. Dazu zählt etwa eine verschärfte Maskenpflicht. Im Nahverkehr und in Geschäften sind nun sogenannte medizinische Masken notwendig, also etwa OP-Masken, FFP2-Masken oder auch KN95-Masken. Die Regeln gelten vorerst bis zum 14. Februar. Details können Sie unserer Seite zu den aktuellen Corona-Bestimmungen in Norddeutschland entnehmen.

Schärfere Auflagen in Flensburg und Pinneberg

In der Stadt Flensburg und im Kreis Pinneberg gelten von heute an strengere Corona-Regeln. Am Wochenende war dort der Schwellenwert von 200 überschritten worden. Alle Änderungen in den beiden Gebieten im Überblick:

Neue Corona-Regeln auch für Landkreis Ludwigslust-Parchim

Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen in Landkreis Ludwigslust-Parchim unter 150 liegt, gelten dort von heute an stärkere Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Demnach ist der Besuch von Kitas und Kinderpflegestellen sowie der Schulbesuch bis einschließlich 14. Februar grundsätzlich untersagt. In Ausnahmefällen finde eine Notfallbetreuung statt. Wie das Bildungsministerium mitteilte, können Kinder in den Jahrgangsstufen 1 bis 6, deren Eltern in Bereichen mit wichtiger Bedeutung für das Gemeinwesen tätig sind, die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Eine Ausnahme bildeten Schüler der Abschlussklassen. Sie erhielten unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften die Möglichkeit des Präsenzunterrichts zur Vorbereitung ihrer Prüfungen. Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald gelten die schärferen Bedingungen von Mittwoch an, Montag und Dienstag seien sogenannte Übergangstage. Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten diese Regelungen bereits und bleiben bestehen.

139 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 139 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 215 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 96,2 auf 94,1. Das teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Die Zahl der Todesfälle stieg um 11 auf 755. Bislang gibt es in Schleswig-Holstein 33.846 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Wie Corona Menschen mit Behinderung die berufliche Zukunft erschwert

Für Menschen mit Behinderung schafft die Corona-Krise neue Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Jürgen Fränzel hatte Glück. Der 51-Jährige ist promovierter Biologe, von Geburt an fast gehörlos und fand 2020 eine neue Stelle.

VIDEO: Corona erschwert Menschen mit Behinderung die Jobsuche (3 Min)

NDR.de-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 25. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: Schleswig-Holstein meldet 477 Fälle, Niedersachsen 938, Hamburg 265, Mecklenburg-Vorpommern 113, Bremen 39; bundesweit 12.257.