Corona-News-Ticker: Disco-Modellprojekt in SH endet heute

Disco-Modellprojekt in Schleswig-Holstein endet heute

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 237 Fälle in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

5.644 neue Corona-Fälle bundesweit

Das Robert-Koch-Institut meldet heute 5.644 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Das sind gut 70 Prozent mehr als am Sonnabend vor einer Woche, als 3.206 neue Fälle registriert worden waren. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt von gestern 30,1 auf jetzt 32,7. Deutschlandweit wurden zudem innerhalb eines Tages 11 weitere Todesfälle registriert.

Impfaktion am Rande des Wolfsburg-Auftaktspiels

Auch die neue Saison in der Fußball-Bundesliga steht noch im Zeichen der Corona-Krise. Bei der Auftaktpartie des VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena sind heute gegen den Aufsteiger Bochum nur 12.755 Zuschauer erlaubt. Im Fanhaus vor dem Stadion veranstalten der VfL und das Impfzentrum der Stadt Wolfsburg zudem eine Impfaktion, bei der sich Menschen ab zwölf Jahren kostenlos impfen lassen können. Anders als der 1. FC Köln lassen die Wolfsburger aber weiterhin Zuschauer nach dem "3G-Prinzip" ins Stadion. Einlass erhält, wer entweder geimpft, genesen oder positiv getestet ist.

Disco-Modellprojekt in SH geht am Wochenende zu Ende

Heute endet das Modellprojekt für Diskotheken in Schleswig-Holstein. In drei Discos durfte in den vergangenen Wochen wieder gefeiert werden - ohne Abstand, ohne Maske, dafür mit mehreren Tests, vor und nach den Partys. Jeweils drei Mal pro Club sollte eine Veranstaltung stattfinden - im Dienste der Wissenschaft. Während die Disco in Oldenburg im Kreis Ostholstein bereits die erlaubten drei Veranstaltungen hinter sich hat und von einem vollen Erfolg spricht, wollten die Clubs in Flensburg und Henstedt-Ulzburg eigentlich am Wochenende ihre Abschiedspartys feiern. Doch in Flensburg hat die Stadt dem Vorhaben wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz einen Riegel vorgeschoben. In Henstedt-Ulzburg hofft Disco-Betreiber Joey Clausen noch, dass seine Party steigen kann. Denn die Inzidenz liegt knapp über 35. Bislang hat die Kreisverwaltung offenbar keine endgültige Entscheidung getroffen.

VIDEO: Disco-Modellprojekt: Betreiber hofft auf grünes Licht (1 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in SH minimal gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich kaum verändert. Sie liegt aktuell bei 47,7 - nach 47,8 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert bei 38,4 gelegen. In Kiel ist die Inzidenz jetzt deutlich gesunken - von 107 auf 100,1. Landesweit wurden zuletzt innerhalb eines Tages 237 Neuinfektionen gemeldet, also fast genauso viele wie eine Woche zuvor (239) - aber fünf weniger als am Vortag.

