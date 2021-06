Stand: 10.06.2021 14:17 Uhr Corona-News-Ticker: Digitaler Impfpass kommt "Schritt für Schritt"

Althusmann für Lockerungen auch im privaten Bereich

Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat stärkere Corona-Lockerungen auch im privaten Bereich gefordert. "Es ist nicht vermittelbar, wenn wir Großveranstaltungen ermöglichen, aber Großfamilien nicht zusammen feiern dürfen. Auch hier müssen wir vernünftige und nachvollziehbare Regelungen finden", sagte Althusmann heute. Anlässlich der Beratung der Ministerpräsidenten zu den Corona-Lockerungen forderte Althusmann einheitliche Regeln. "Vor allem in Hinblick auf den anstehenden Sommerurlaub und für Festivals oder Sportveranstaltungen sollten wir zügig eine einheitliche Linie schaffen." Ebenso benötigten die Tourismus- und Veranstaltungsbranche klare Vorgaben für Lockerungen, die sie unterstützen, ohne unnötig ins Risiko zu gehen.

Niedersachsen: Ab Montag Impfpass-Übertragung in Apotheken möglich

Die rund 1.800 Apotheken in Niedersachsen werden die erste Anlaufstelle sein, damit vollständig Geimpfte ihre Corona-Schutzimpfung in die digitale Form übertragen lassen können. Ab Montag können die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem gelben Impfpass oder den Bestätigungen aus den Impfzentren und ihrem Ausweis in eine Apotheke gehen, wie der stellvertretende Vorsitzende des Landesapothekerverbandes Matthias Grau sagte. Dann werde geprüft, ob seit der zweiten Impfung bereits 14 Tage vergangen sind. Trifft das zu, druckt die Apotheke den benötigten QR-Code aus. Dieser kann dann über die Corona-Warn-App oder die Covpass-App eingelesen und auf dem Handy hinterlegt werden. Für die Geimpften ist der Service kostenlos.

Maskenpflicht in Dänemark fällt weitgehend weg

Bei allen Corona-Lockerungen ist die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein bisher relativ unangetastet geblieben. Das Nachbarland Dänemark schafft sie - trotz höherer Inzidenzen als in Deutschland - nun jedoch weitgehend ab. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt sie bestehen. Darauf haben sich die Regierung und fast alle Oppositionsparteien geeinigt, mit Ausnahme der rechtsradikalen "Neuen Bürgerlichen". Auch das Nachtleben läuft wieder an: Restaurants und Bars dürfen zunächst bis Mitternacht öffnen, im nächsten Schritt bis 2 Uhr. Ab August entfällt die Pflicht, einen Corona-Pass im Theater, beim Hallensport und vielen anderen Aktivitäten vorzulegen.

Spahn: "CovPass" wird schrittweise eingeführt

Der neue digitale Corona-Impfnachweis soll in Deutschland nun "Schritt für Schritt" flächendeckend starten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute Mittag in Berlin. Nach einer Testphase würden sich nach und nach Impfzentren, Praxen und Apotheken anschließen. "Aber nicht alle sind heute oder morgen schon angeschlossen." Ziel sei, dass bis Ende Juni der "CovPass" für alle Interessenten zur Verfügung stehe. Für das nachträgliche Erstellen eines digitalen Nachweises hätten viele Bundesländer in diesen Tagen damit begonnen, per Post einen QR-Code nach Impfungen in Impfzentren zu verschicken. Den Code kann man dann mit dem Smartphone einscannen. Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Die App soll als Beleg bei gelockerten Corona-Beschränkungen eingesetzt werden können und zur Sommerferienzeit Reisen in Europa erleichtern.

Gestern 897.000 Zweitimpfungen: Bisheriger Rekord

In Deutschland sind gestern laut Robert Koch-Institut (RKI) 1,28 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus vorgenommen worden. Das ist der zweithöchste Tageswert bisher, am meisten Impfungen wurden mit 1,4 Millionen am 12. Mai vorgenommen. Gestern war der Anteil an Zweitimpfungen jedoch mit Abstand der höchste bisher: 897.000 Menschen wurden vollständig immunisiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb auf Twitter, damit hätten an einem Tag 1,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine Erst- oder Zweitimpfung erhalten. 47,0 Prozent (39,1 Millionen Menschen) sind nun laut RKI mindestens einmal gegen Corona geimpft, 23,9 Prozent (19,9 Millionen Menschen) bereits vollständig geimpft. Insgesamt wurden laut RKI bislang 57,9 Millionen Impfdosen verabreicht. Die höchste Quote an Menschen, die mindestens einmal geimpft sind, verzeichnet Bremen mit 51,2 Prozent. Sachsen bleibt mit 42,1 Prozent etwas hinter den anderen Bundesländern zurück. Das Saarland liegt bei der Berücksichtigung aller verabreichten Impfdosen beim Tempo an der Spitze, während die Kampagne dem RKI zufolge in Hamburg am langsamsten läuft. Hamburg gehört aber auch zu den Ländern, die bislang die wenigsten Impfdosen erhalten haben.

58 neue Corona-Fälle in Hamburg

Seit gestern sind in Hamburg 58 neue bestätigte Corona-Infektionen registriert worden. Am Vortag waren es 61, vor einer Woche 78. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder - auf 17,4. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gemeldet.

Digitaler Impfpass in Hamburg frühestens kommende Woche

Hamburg führt den digitalen Impfpass zum Beleg einer Corona-Schutzimpfung frühestens kommende Woche ein. "Die technische Infrastruktur besteht derzeit noch nicht, weshalb in Hamburg derzeit noch keine digitalen Zertifikate ausgestellt werden können", teilte die Sozialbehörde heute mit. Die Anwendung namens "CovPass" soll als Beleg bei gelockerten Corona-Beschränkungen eingesetzt werden können und zur Sommerferienzeit Reisen in Europa erleichtern. Wer im Impfzentrum in den Messehallen der Stadt geimpft werde, müsse sich um nichts kümmern. Dort sei eine technische Lösung in Vorbereitung. Wer seine Schutzimpfung in einer Arztpraxis erhalten habe oder erhalte, könne entweder in der Praxis selbst um ein Zertifikat bitten oder sich wohl ab Mitte kommender Woche in einer Apotheke die Impfung digital bestätigen lassen.

Niedersachsens Kultusminister: Schüler jetzt nicht überfrachten

Die Kultusminister der Länder beraten von heute an, wie es an den Schulen nach den Sommerferien weitergeht. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) warnt davor, Schüler nach langer Zeit im Homeschooling nun mit zu viel Lernstoff zu überfrachten. Es sei der falsche Ansatz, jetzt in wenigen Wochen mit viel Tempo und Druck Verlorenes aus dem vergangenen Schuljahr nachholen zu wollen. Tonne sagte dem NDR in Niedersachsen, den Schülern solle vielmehr das klare Signal mitgegeben werden, dass sie ohne Angst und Sorge in das neue Schuljahr gehen können.

Neue Regeln für Corona-Testzentren

Das Bundesgesundheitsministerium hat wegen Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Corona-Schnelltests eine Neufassung der Testverordnung vorgelegt. Vorgesehen ist, dass die Vergütung für die Durchführung der Tests gesenkt und dem Marktniveau gepasst wird. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen zudem die Abrechnungen stärker überprüfen. In mehreren Bundesländern laufen Ermittlungen gegen Betreiber von Corona-Testzentren wegen Abrechnungsbetrugs. Bislang werden den Betreibern 18 Euro pro Test erstattet, künftig sollen es nur noch 12,50 Euro sein - davon acht Euro für die Durchführung des Tests und 4,50 Euro für Sachmittel.

Schwesig und Weil werben für bundeseinheitliche Regeln für Großveranstaltungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert bundeseinheitliche Corona-Regeln für Großveranstaltungen mit Publikum. Die SPD-Politikerin sagte vor den heutigen Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der "Rheinischen Post", sie werbe für ein möglichst einheitliches Vorgehen. Zudem seien gemeinsame Regeln für Regionen erforderlich, in denen die Corona-Zahlen wieder steigen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich für eine bundesweite Regelung für Großveranstaltungen aus. "Das wäre auf jeden Fall von Vorteil", sagte Weil im ARD-Morgenmagazin. Denn es gehe häufig um Veranstaltungen mit einem ähnlichen Format. "Deswegen wäre es gut, wenn wir einheitliche Maßstäbe hätten." Dabei gehe es um Kapazitätsbegrenzungen, Impfungen und Testungen sowie klare Hygienekonzepte. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprach sich dafür aus, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. Durch die Impfungen sei das Risiko tragbar.

Viele Fragen an Hamburgs Gesundheitssenatorin Leonhard

Sehr viele Fragen rund um das Thema Corona-Pandemie gingen gestern Abend in einem Video-Chat des NDR an Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard. Die meisten davon drehten sich rund um das Thema Impfen. "Wir haben viel, viel mehr Anfragen von Menschen, die sich gerne impfen lassen wollen, als wir im Moment bedienen können, was uns sehr betrübt", sagte die SPD-Politikerin zur Impfbereitschaft in der Bevölkerung.

AstraZeneca-Sonderimpfaktionen in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein plant zusätzliche Sonder-Impfaktionen mit AstraZeneca in den Impfzentren. Sie sollen in Husum, Neumünster und Lübeck stattfinden und am kommenden Sonnabend starten. Täglich wird dann von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geimpft. Impfwillige brauchen keinen Termin - müssen aber ihren Ausweis und wenn möglich ihren Impfausweis mitbringen sowie die Formulare von der Homepage des Gesundheitsministeriums für die Impfung mit einem Vektor-Impfstoff. Die Zweitimpfung findet dann fünf Wochen später statt. Laut Ministerium kann es Wartezeiten geben - je nachdem, wie stark die Sonderaktionen in Anspruch genommen werden und wie viel Impfstoff verfügbar ist.

Hamburg: Vorschullehrer wollen gleichen Corona-Schutz wie Lehrer

Immer mehr Kinder in Hamburg werden in Vorschulen unterrichtet - über 10.000 sind es inzwischen. Ihre Lehrkräfte schlagen jetzt Alarm und protestieren in einem offenen Brief gegen zahlreiche Benachteiligungen. Unter anderem fordern die Vorschullehrkräfte beispielsweise den gleichen Schutz vor Corona wie ihn ihre Kolleginnen und Kollegen in den Grundschulen erhalten. Dort sind Selbsttests der Kinder verpflichtend. In den Vorschulklassen bei den Fünf- und Sechsjährigen sind sie jedoch freiwillig. SPD, Grüne und AfD haben kürzlich in der Bürgerschaft sogar einen CDU-Antrag zur Testpflicht abgelehnt.

Polizei löst Feier in Hamburg-Winterhude auf

Im Hamburger Stadtteil Winterhude haben in der Nacht zu heute rund 200 Jugendliche lautstark gefeiert. Laut Polizei hatten sich Anwohnerinnen und Anwohner im Winterhuder Kai nach Mitternacht über den Lärm beschwert. Gegen 1.20 Uhr löste die Polizei die Feier auf. Bereits in der vergangenen Woche war es zu Polizeieinsätzen wegen zu großer Massen an Feiernden am Ottenser Alma-Wartenberg-Platz und im Stadtpark gekommen.

Öffnungen: Wie fällt die erste Bilanz aus?

Deutschland macht wieder auf: Geschäfte öffnen, Restaurants, Hotels, vielerorts sogar Konzerthäuser, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Wie gut läuft der Neustart für die Unternehmen? Und wie viele werden nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie Insolvenz anmelden müssen?

Schleswig-Holstein: SSW und SPD fordern Schüler-Förderprogramm

Schülerinnen und Schüler haben in der Corona-Zeit wohl besonders gelitten unter Wechsel- und Distanzunterricht. SPD und SSW im Schleswig-Holsteinischen Landtag fordern nun ein besonderes Förderprogramm - nicht nur zum Ausgleich von Lerndefiziten, sondern auch, um die sozialen und psychischen Folgen der Pandemie aufzufangen. Die bildungspolitische Sprecherin des SSW, Jette Waldinger-Thiering, ist überzeugt, dass Fördermaßnahmen nur dann motivierend wirkten, wenn auch Lehrer dabei sind. "Es reicht nicht, Gutscheine für private Nachhilfe zu verteilen", sagte Waldinger-Thiering.

Sommerdom mit Hygienekonzept: Vorbereitungen laufen

Erstmals seit anderthalb Jahren wird in Hamburg der Dom wieder stattfinden. Damit auf dem Sommerdom vom 30. Juli bis 29. August alles den Corona-Regeln entsprechend ablaufen kann, dürfen weniger Betriebe auf dem Heiligengeistfeld aufbauen. Schausteller Sascha Belli sagte NDR 90,3, dass nicht bei den Fahrgeschäften gespart werde, sondern eher bei Angeboten wie Mandelbuden. Wenn in einer Attraktion das Hygienekonzept mit regelmäßiger Desinfektion nicht praktikabel sei, dürfe sie nicht kommen. Beispielsweise gebe es keinen Glasirrgarten. Wer in die Achterbahn steige, könne sich darauf einstellen, dass für den nötigen Abstand jede zweite Sitzreihe frei bleibt.

Kieler Schrevenpark: Neue Regelung fürs Feiern

Der Kieler Schrevenpark war am vergangenen Wochenende von der Polizei zweimal geräumt worden, weil sich Anwohner über Lärm beschwert hatten. Nun möchte die Stadt die Lage durch konkrete Regelungen beruhigen. "Wir wollen den jungen Menschen nicht nach all diesen Entbehrungen das Feiern verbieten", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Diese sollen sich in den Parks, Grünanlagen und am Strand weiter eingeladen fühlen, aber mehr Rücksicht nehmen. "Ab 22 Uhr haben die Anwohner ein Recht auf Nachtruhe und dafür müssen wir sorgen." Die Stadt will nun eine rechtssichere Übergangsregelung auf den Weg bringen. Laut Kämpfer müsse diese möglicherweise nur bis Ende Juni befristet werden. Er begründete dies mit der derzeit aufgrund sinkender Infektionszahlen herrschenden Feierstimmung der Menschen.

Forderung nach weiteren Lockerungen bei Inzidenz unter 10

Aus niedersächsischen Tourismusregionen wird der Ruf nach weiteren Lockerungen für Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 lauter. "Die Anregung an das Land finde ich richtig. Wenn sich die Lage im einstelligen Bereich stabilisiert, müssen die jetzigen Regelungen überdacht werden", sagte der Lüneburger Landrat Jens Böther (CDU). Aus Friesland und Goslar hatte es Forderungen für weitere Lockerungen gegeben, nachdem die Inzidenz in beiden Landkreisen auf null gesunken war. Der Landrat des Kreises Friesland, Sven Ambrosy (SPD), forderte die Landesregierung auf, die anstehenden Novelle der Corona-Landesverordnung für weitere Lockerungen in Niedriginzidenzkommunen zu nutzen. Dem Goslarer Landrat Thomas Brych (SPD) geht es vor allem um Lockerungen im Bereich der Kontaktbeschränkungen. "Es ist den Menschen nicht vermittelbar, dass trotz der niedrigen Werte weiterhin nur Treffen von zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt sind, während beispielsweise im Breitensport auch durchaus größere Gruppen zusammenkommen dürfen", sagte ein Landkreis-Sprecher.

Spontane Impfangebote per App oder SMS

Die Impf-Priorisierung ist zwar auch in Niedersachsen aufgehoben, aber noch herrscht ein Mangel an Impfstoff. Damit die Menschen trotzdem schnell geimpft werden, gibt es im Land mehrere Ansätze, um trotzdem so viele Menschen wie möglich impfen zu können. In den Impfzentren im Landkreis Emsland können etwa übrig gebliebene Impfdosen kurzfristig per App an Interessierte vergeben werden. In der Region Hannover können sich Impfwillige ab sofort mit ihrer Handynummer für die sogenannte Impfbrücke registrieren. So können sie spontane Impfangebote via SMS erhalten. Und in Wilhelmshaven richtet das dortige Impfzentrum eine Spontan-Warteliste ein.

Stiko: Etliche Menschen trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Schutz

Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass manche Menschen trotz vollständiger Impfung gegen das Coronavirus keinen wirksamen Immunschutz aufbauen. Studien hätten gezeigt, dass Corona-Impfungen bei Menschen, deren Immunsystem medikamentös gebremst wird, weniger gut wirken, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Demnach müsse davon ausgegangen werden, dass dies keine Einzelfälle sind. Betroffen seien etwa Menschen nach einer Organtransplantation oder zum Teil auch Krebspatienten.

Bundesrechnungshof attestiert Spahn Geldverschwendung

Der Bundesrechnungshof kritisiert massive Corona-bedingte Ausgaben des Bundesgesundheitsministeriums unter Leitung von Minister Jens Spahn (CDU). In einem noch nicht veröffentlichten Bericht hat der Rechnungshof folgende Aspekte untersucht: die Abgabe von Schutzmasken an vulnerable Gruppen, Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser und den Aufbau von Intensivbetten. NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" liegt der Bericht des Bundesrechnungshofs exklusiv vor. Darin bemängelt er etwa, dass Apotheker von der Masken-Abgabe übermäßig profitiert hätten, dass hohe Ausfallpauschalen den Kliniken Fehlanreize gesetzt hätten, weniger freie Intensivbetten zu melden, und dass teuer finanzierte Intensivbetten nicht auffindbar seien.

Inzidenz in Niedersachsen nähert sich dem Wert 10

Das Robert Koch-Institut hat auch die aktuellen Corona-Zahlen für das Bundesland Niedersachsen veröffentlicht: In 24 Stunden sind 155 Neuinfektionen registriert worden - gestern waren es 201, vor einer Woche 320. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dementsprechend weiter: Aktuell liegt der Wert bei 12,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 13,9 / Vorwoche: 24,4). In Niedersachsen liegen aktuell alle 45 kreisfreien Städte beziehungsweise Landkreise unter dem Inzidenz-Wert 35.

RKI registriert 3.187 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 19,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3.187 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4.640 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI heute früh mit bundesweit 19,3 an (Vortag: 20,8 / Vorwoche: 34,1). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 94 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.585 angegeben.

Testkonzert der NDR Radiophilharmonie mit Dummys

Im Großen Sendesaal des NDR in Hannover gibt es heute Abend wieder ein Konzert. Allerdings hat die Veranstaltung einen wissenschaftlichen Hintergrund. Forscher wollen herausfinden, wie sicher solche Veranstaltungen in der Corona-Pandemie sind. Weil der Versuch unter realistischen Bedingungen durchgeführt werden soll, sind vollständig geimpfte Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Impfkommission will sich zu Impfungen von Jugendlichen äußern

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will heute ihre Empfehlung für die Impfungen der Altersgruppe von zwölf bis 17 Jahren abgeben. Erwartet wird, dass die Stiko die Impfung nur für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen empfehlen wird. Das Gremium nennt laut einem als vertraulich gekennzeichneten Papier rund ein Dutzend Krankheitsbilder, die mit anzunehmendem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf einhergingen. Eine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe wird in dem Entwurf nicht ausgesprochen. Der Deutsche Hausärzteverband plädiert für eine Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren vor allem in Arztpraxen. Dort könne am besten beurteilt werden, wer dazu zähle, so Verbandschef Ulrich Weigeldt. In den Praxen sei die Krankheitsgeschichte von Patienten bekannt. Ärztinnen und Ärzte könnten deshalb zusammen mit den Patienten gemeinsam Risiken und Nutzen einer Impfung abwägen.

Müller: Regierungschefs beraten über Regelungen für Großveranstaltungen

Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute laut ihrem Vorsitzenden Michael Müller (SPD) über Corona-Regelungen für Großveranstaltungen. "Neben den allgemeinen Themen der regulären MPK wird es - auch im Interesse aller Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten - um mögliche Zulassungen von Großveranstaltungen mit Publikum gehen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem gehe er davon aus, dass über die kommenden Impfstoff-Lieferungen und über Impfangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche gesprochen werde. Davon abgesehen sollen Corona-Themen bei ihrem Treffen aber nicht im Mittelpunkt stehen, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte.

65 neue Corona-Fälle in SH bestätigt - Inzidenz sinkt unter 10

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen weiter gefallen und liegt nun bei 9,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Vortag: 10,5 / Vorwoche: 16,9). Innerhalb eines Tages kamen 65 neu gemeldete Infektionen hinzu, das sind 20 mehr als am Vortag, aber neun weniger als eine Woche zuvor. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind die Kreise Pinneberg (20,9) und Stormarn (20,1). Am niedrigsten sind die Zahlen in Ostholstein (0,5) und Steinburg (1,5).

