Stand: 01.07.2021 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Digitaler Impfnachweis nun EU-weit gültig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 1. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Digitales Covid-Zertifikat ab heute EU-weit einsetzbar

Deutschland hebt generelle Reisewarnung für Risikogebiete auf

Neue Testverordnung tritt in Kraft

Gemeldete Neuinfektionen: 53 in Niedersachsen , 18 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 892 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz sinkt auf 5,1

Digitaler Corona-Impfnachweis ab heute EU-weit gültig

Das digitale Covid-Zertifikat ist ab heute EU-weit einsetzbar. Es dient als Nachweis dafür, von Corona genesen, vollständig dagegen geimpft oder negativ darauf getestet worden zu sein. Die EU-Kommission hatte die nationalen Behörden der Mitgliedsstaaten verpflichtet, zuvor die Umsetzung auf Landesebene zu gewährleisten. Für Inhaber dieses Nachweises dürfen keine zusätzlichen Reisebeschränkungen wie Quarantäne oder Tests vorgeschrieben werden. Es sei denn, diese sind zum Schutz der öffentlichen Gesundheit notwendig und verhältnismäßig, so die Europäische Kommission.

Die digitale Version des Covid-Zertifikats kann auf einem mobilen Gerät gespeichert werden. In Deutschland ist dies zum Beispiel in der Corona-Warn-App oder der CovPass-App möglich. Das Zertifikat kann aber auch in Papierform genutzt werden. Beide Versionen weisen einen QR-Code mit zentralen Informationen sowie eine digitale Unterschrift auf, um die Echtheit des Zertifikats zu bestätigen.

53 neue Fälle in Niedersachsen, Inzidenz sinkt leicht

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen haben binnen 24 Stunden 53 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Heute vor einer Woche waren es 48, gestern 63. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums von 3,0 gestern auf 2,9 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Eine weitere infizierte Person starb, seit Pandemiebeginn sind es landesweit damit 5.764 Todesfälle. Die Kommunen mit der höchsten Inzidenz sind der Landkreis Celle (14,0) und die Stadt Wolfsburg (11,3).

RKI: Bundesweit 892 Neuinfektionen registriert - Inzidenz sinkt auf 5,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 892 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI-Dashboards von heute früh hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.008 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,1 an (Vortag: 5,2; Vorwoche: 6,6). Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben seit gestern 63 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 93 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 90.938 Todesfälle und 3.729.033 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland zuletzt stetig gesunken.

Schleswig-Holstein registriert 18 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 18 neue Corona-Fälle registriert worden. Das gaben die Behörden in Kiel bekannt. Am Vortag waren zwölf, am Donnerstag der Vorwoche 21 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag von 3,2 auf 3,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gestiegen (Vorwoche: 4,0).

Generelle Reisewarnung für Risikogebiete aufgehoben

Ab heute gibt es keine generelle Reisewarnung der Bundesregierung für touristische Reisen in Risikogebiete mehr. Damit entfallen die damit verbundenen strengen Test- und Quarantänepflichten bei der Rückreise. Reisewarnungen gelten nur noch für Regionen, die als Hochinzidenzgebiet (Inzidenz ab 200) oder als Virusvariantengebiet eingestuft sind. Das ist derzeit etwa für Portugal und Großbritannien der Fall.

Nach Abrechnungs-Skandal: Neue Testverordnung tritt in Kraft

Seit Anfang März haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich regelmäßig kostenlos testen zu lassen. Mehr als 15.000 Teststellen sind bundesweit seitdem entstanden. Einzelne Betreiber haben nach Recherchen von NDR, WDR und "SZ" bei der Abrechnung betrogen. Nach Bekanntwerden der Missstände wurde die Testverordnung vom Bund geändert, damit künftig besser kontrolliert werden kann, ob die Testungen ordnungsgemäß durchgeführt und abgerechnet werden. Diese neue Verordnung tritt heute in Kraft.

Der NDR.de Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch am heutigen Donnerstag, 1. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.