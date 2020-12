Stand: 31.12.2020 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Dieser Jahreswechsel wird anders

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die gestrigen Nachrichten im Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Zu Silvester gelten in Norddeutschland strenge Regeln

528 neue Infektionen in Schleswig-Holstein registriert; bundesweit 32.552 neue Fälle

Wieder mehr als 32.000 Neuinfektionen bundesweit

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 32.552 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Außerdem wurden 964 neue Todesfälle verzeichnet, wie das RKI heute Morgen bekanntgab. Die Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI hatte über die Weihnachtstage mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern gerechnet. Die aktuell hohen Zahlen sind deshalb aus seiner Sicht wohl auch durch Nachmeldungen bedingt. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt heute bei 139,8.

Silvester in Corona-Zeiten: Die Regeln im Norden

Um die Krankenhäuser zu entlasten und Corona-Ansteckungen einzudämmen, haben Bund und Länder für die heutige Silvesternacht strenge Auflagen erlassen. Der Verkauf von Böllern und Raketen ist bundesweit verboten, Restbestände aus dem letzten Jahr dürfen an belebten Orten oft nicht abgefeuert werden. In Hamburg gilt das Verbot auch auf privaten Grundstücken. Auch Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. Große Partys sind ebenfalls nicht erlaubt, maximal fünf Erwachsene aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. NDR.de fasst die Silvester-Regeln für Norddeutschland zusammen.

VIDEO: Wie feiert der Norden Silvester? (2 Min)

528 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind bis gestern Abend 528 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl Der Todesfälle stieg um 14 auf 425, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000.Einwohner binnen einer Woche sank weiter leicht - auf 77,2 (Dienstag: 81,7). In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden demnach aktuell 322 Covid-19-Patienten behandelt (Dienstag: 318). 63 der Corona-Patienten liegen auf einer Intensivstation (Dienstag: 61).

NDR.de Ticker an Silvester startet

Auch am letzten Tag dieses Krisenjahres hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Mittwoch wurden 1.502 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 483 in Schleswig-Holstein, 470 in Hamburg, 383 in Mecklenburg-Vorpommern und 152 im Bundesland Bremen.