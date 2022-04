Stand: 15.04.2022 07:00 Uhr Corona-News-Ticker: Diese Regeln gelten zu Ostern im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Karfreitag, 15. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Kirche, Osterfeuer, Gastronomie: Diese Corona-Regeln gelten zu Ostern im Norden

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 19.749 in Niedersachsen , 7.020 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 156.864 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.001,5

Die Corona-Regeln zu Ostern im Norden

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt es kaum noch gesetzliche Corona-Beschränkungen, deshalb können Osterfeuer, Gottesdienste und Familienfeiern wieder wie gewohnt stattfinden. Kirchen können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und etwa das Tragen einer Maske beim Singen anordnen. Über die Schutzmaßnahmen entscheidet jede Gemeinde selbst. In Niedersachsen gibt es Kirchen mit Open-Air-Veranstaltungen, Online-Angeboten und Gottesdienste mit Anmeldepflicht. "Viele sind noch vorsichtig", so Benjamin Simon-Hinkelmann, Sprecher der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Auch in der Gastronomie gibt es keine Beschränkungen mehr, es können aber ebenfalls eigene Hausregeln aufgestellt werden.

Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden als Hotspots eingestuft, deshalb gilt hier bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und bei Gottesdiensten FFP2-Maskenpflicht. In der Gastronomie darf die Maske am Platz abgenommen werden. Draußen, wie beim Osterfeuer, und bei privaten Treffen herrscht keine Maskenpflicht.

Zugangsbeschränkungen gibt es in den norddeutschen Bundesländern nur noch in Clubs und Diskotheken in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo nur mit dem 2G-Plus-Modell ohne Maske getanzt werden darf.

RKI: Bundesweit 156.864 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.001,5

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.001,5 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.015,7 gelegen, vor einer Woche bei 1.181,2 (Vormonat: 1.585,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 156.864 Corona-Neuinfektionen - gestern waren es 165.368, am vergangenen Freitag 175.263 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge zudem 212 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Pandemie-Beginn an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 132.900.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden. Auch an Feiertagen sind weniger Meldungen zu erwarten. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz verharrt auf Wert von über 1.100

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein verharrt seit rund einer Woche auf ähnlichem Niveau. Die Zahl liegt aktuell bei 1.154,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Genau eine Woche zuvor hatte der Wert bei 1.168,7 gelegen, vor zwei Wochen noch bei 1.468,3. Zuletzt wurden landesweit 7.020 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 7.182.

