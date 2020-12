Stand: 15.12.2020 07:42 Uhr Corona-News-Ticker: Diakonie fordert mehr Hilfskräfte für Heime

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie in unserem Montag-Blog nachlesen.

Diakonie fordert zusätzliche Hilfskräfte für Pflegeheime

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, hat zusätzliche Hilfe für Alten- und Pflegeheime angemahnt, um durch die Corona-Pandemie zu kommen. Benötigt würden vor allem Kräfte, die beispielsweise in den Einrichtungen fachgerechte Tests durchführen könnten, sagte Lilie am Morgen auf NDR Info. Die Personalsituation sei die Achillesferse der Pflegebranche. Viele Beschäftigte fielen derzeit aus, weil sie inzwischen selbst an Covid-19 erkrankt seien. Grundsätzlich gebe es an vielen Standorten aber gute Schutzkonzepte, die auch Besuche von Angehörigen zu Weihnachten ermöglichten. Die Heimleitungen müssten sich dafür aber eng mit den Gesundheitsbehörden vor Ort abstimmen.

Schwerin: Landtags-Finanzausschuss berät über MV-Werften

Der Finanzausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern berät heute in einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung über die schwierige Lage der MV-Werften. Laut Einladung soll nach einem Bericht der Landesregierung zur Situation der Werften "gegebenenfalls" eine Finanzvorlage beschlossen werden. Die MV-Werften haben wegen der Corona-Pandemie große finanzielle Probleme, sie streben den Gang unter den Schutzschirm des Bundes an. Für die Fortführung der Schiffbaubetriebe werden dem Vernehmen nach staatliche Darlehen von 570 Millionen Euro benötigt, von denen der Bund zwischenzeitlich 193 Millionen bewilligte. Um aber komplett unter den Rettungsschirm zu kommen, sind positive Gutachten zu den Zukunftschancen der Werften und vom Eigentümer Genting insgesamt nötig.

Pflegeberufekammer: Tests in Pflegeheimen schwer umzusetzen

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein hat die Einführung von verpflichtenden, regelmäßigen Corona-Tests für Mitarbeitende von Pflegeheimen begrüßt - sie sieht aber praktische Probleme bei der Umsetzung. Die personelle Situation sei "derzeit der entscheidende Engpass", sagte Kammerpräsidentin Patricia Drube der Deutschen Presse-Agentur. Die Einrichtungen seien für die Corona-Tests auf zusätzliches Personal angewiesen. Pro Test bekämen die Einrichtungen neun Euro für den Personalaufwand vergütet. Zu solchen Konditionen müsse aber Fachpersonal gefunden werden. Die Pflegeberufekammer rief Einrichtungen dazu auf, Personal auf der Internetplattform #pflegereserve zu suchen. Umgekehrt sollten sich auch Pflegekräfte, die Tests durchführen wollen, auf der Webseite registrieren.

MV-Landtag: Sondersitzung zu verschärften Corona-Maßnahmen

Der Landtag in Schwerin kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Notwendigkeit und die Umsetzung des ab morgen geltenden Corona-Shutdowns zu beraten. Dazu hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine Regierungserklärung angekündigt. Nach den Erfahrungen mit dem ersten Shutdown, der im Frühjahr das öffentliche Leben und weite Teile der Wirtschaft massiv eingeschränkt hatte, war eine stärkere Beteiligung der Parlamente vereinbart worden.

​Kliniken fordern Notfallzulassung von Impfstoff

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert eine Notfallzulassung für einen Covid-19-Impfstoff. DKG-Präsident Gerald Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dann könnten mobile Teams noch vor Weihnachten in die Pflegeheime gehen und die Bewohner dort impfen. Der Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech ist bereits in Großbritannien, Kanada und den USA mit einer Notfallzulassung auf dem Markt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte am Abend im ZDF, man habe sich von Anfang an für eine ordentliche Zulassung auf europäischer Ebene und gegen eine Notfallzulassung entschieden. Das sei aus seiner Sicht wichtig für das Vertrauen. Die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) hatte gestern deutlich gemacht, dass das Zulassungsverfahren kaum zu beschleunigen ist. Spätestens am 29. Dezember werde das Gutachten des Expertenausschusses vorliegen.

Corona-Zahlen bundesweit weiter auf hohem Niveau

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion und die Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bleiben bundesweit auf hohem Niveau: Die deutschen Gesundheitsämter haben 14.432 neue Fälle und 500 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt - das ist der dritthöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute früh mit. Am Dienstag vor einer Woche waren 14.054 Neuinfektionen und 423 Todesfälle gemeldet worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Die zur Lagebeurteilung herangezogene Sieben-Tage-Inzidenz - die gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - ging leicht von 176,4 am Montag auf jetzt 173,7 zurück. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut aktuellstem RKI-Lagebericht am Montag bei 1,06 (Vortag: 1,12). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Erst wenn er für längere Zeit unter 1 liegt, flaut dieses ab.

Neuinfektionen: Schleswig-Holstein meldet 241 positive Tests

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 241 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind gut 100 mehr als am Montag und 58 mehr als am Dienstag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun landesweit bei 81,8. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden 177 Covid-19-Patienten behandelt - 33 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 17 müssen beatmet werden.

Noch ein Tag bis zum bundesweiten Lockdown

Wie voll wird es in den Innenstädten? Viele Menschen werden heute sicherlich die letzte Chance nutzen, um vor Inkrafttreten des Shutdowns noch Weihnachtsgeschenke in den Geschäften zu besorgen. Dabei raten Politiker und Corona-Experten von solchen Last-Minute-Shopping-Touren dringend ab. Auch gestern war - für einen Montag - ungewöhnlich viel los in den Geschäften. Vor einem Einkaufszentrum in Hamburg warteten Kunden sogar mehr als eine Stunde, bis sie hereingelassen wurden. So groß war der Andrang.

"Coronavirus-Update": Neue Podcast-Folge wird veröffentlicht

Am späten Nachmittag geht heute die neue Folge des preisgekrönten Podcasts "Coronavirus-Update" von NDR Info online - dieses Mal wieder mit der Virologin Sandra Ciesek. Auch in diesem Live-Ticker Sie später den dazugehörigen Artikel mit den wesentlichen Aussagen sowie das Audio finden. Auch im Hörfunkprogramm von NDR Info wird der Podcast heute Nachmittag ausgestrahlt.

Verteilung von FFP2-Masken für Risikogruppen beginnt

Von heute an können rund 27 Millionen Deutsche aus Corona-Risikogruppen die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, sollen in einem ersten Schritt über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke bekommen können. Zum Abholen ist Zeit bis zum 6. Januar. Laut Informationen des Ministeriums genügt dazu die Vorlage des Personalausweises "oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen". Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden.

Im zweiten Schritt können diese Menschen ab 1. Januar weitere zwölf Masken erhalten. Dafür sollen sie von der Krankenkasse Coupons für zweimal je sechs FFP2-Masken bekommen. Vorgesehen ist dafür dann ein Eigenanteil von jeweils zwei Euro für je sechs Masken.

Los geht's mit dem NDR.de Ticker am Dienstag

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag wurden in Norddeutschland 1.141 neue Corona-Infektionen bestätigt: 597 in Niedersachsen, 303 in Hamburg, 140 in Schleswig-Holstein, 83 in Mecklenburg-Vorpommern sowie 18 im Bundesland Bremen.