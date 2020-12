Stand: 16.12.2020 06:17 Uhr Corona-News-Ticker: Deutschland fährt öffentliches Leben runter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



​ Bundesweiter Lockdown startet

Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher gibt Regierungserklärung zum Lockdown ab

Schleswig-Holstein meldet 486 neue Coronavirus-Infektionen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Hamburg: Tschentscher gibt Regierungserklärung zum Corona-Lockdown

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird heute zu Beginn der letzten Sitzung der Bürgerschaft in diesem Jahr eine Regierungserklärung zur Corona-Krise abgeben. Es ist bereits die fünfte seit Ausbruch der Pandemie und sie dürfte den Lockdown zum Thema haben, der von heute an mit verschärften Einschränkungen im öffentlichen Leben auch die Kontakte der Hamburgerinnen und Hamburger zunächst bis zum 10. Januar auf das Notwendigste reduzieren soll. Im Anschluss an die Regierungserklärung werden sich die Abgeordneten mit einer stärkeren Beteiligung des Parlaments an den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung befassen.

Corona-Prämien: Viele Intensiv-Pflegekräfte gehen leer aus

Viele Intensiv-Pflegekräfte fühlen sich in der Corona-Pandemie stark überlastet: Zu viele schwer kranke Patienten müssen von zu wenig Personal betreut werden. Die Gewerkschaft ver.di hat errechnet, dass allein in Niedersachsen etwa 8.000 Pflegekräfte fehlen. Überstunden und spontanes Einspringen sind auf den Intensivstationen mittlerweile die Norm. Anerkennung für ihre Leistungen im Kampf gegen die Pandemie sehen die Wenigsten.

VIDEO: Corona-Prämien erreichen offenbar nicht alle Pflegekräfte (4 Min)

Neuinfektionen: Schleswig-Holstein meldet 486 positive Tests

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 486 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren gut doppelt so viele Neuinfektionen wie am Vortag (241) und über 100 mehr als in der Vorwoche (314). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit nun bei 86,3. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 181 Covid-19-Patienten behandelt; 28 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 17 müssen beatmet werden.

Deutschland geht in den Lockdown

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie beginnt heute ein harter Lockdown in Deutschland. Einzelhandelsgeschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, müssen schließen. Ziel ist es, die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich zu senken. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen aus zwei Haushalten gelten weiterhin. Nur vom 24. bis 26. Dezember gelten in den Ländern Sonderregelungen. Die verschärften Maßnahmen sollen zunächst bis zum 10. Januar gelten. Alle Details finden Sie hier noch einmal in der Übersicht:

Weitere Informationen Corona-Lockdown: Diese Regeln gelten mindestens bis 10. Januar Von heute an wird das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren. Diese Regeln gelten dann im Norden. mehr

Los geht's mit dem NDR.de Ticker am Mittwoch

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Dienstag wurden in Norddeutschland 1.821 neue Corona-Infektionen bestätigt: In Niedersachsen 851 Neuinfektionen, in Mecklenburg-Vorpommern 323 in Hamburg 279 und Schleswig-Holstein 241 sowie 127 im Bundesland Bremen.