Stand: 07.10.2022 09:37 Uhr Corona-News-Ticker: Deutlich mehr Infizierte auf Intensivstationen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 7. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse des gestrigen Tages können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mehr Corona-Infizierte auf Intensivstationen: Zahl steigt von 860 auf über 1.300

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 490,7 in Schleswig-Holstein | 609,6 in Niedersachsen | 236,4 in Hamburg

RKI registriert bundesweit 174.112 Neuinfektionen - Inzidenz bei 577,5

Mehr Corona-Infizierte auf Intensivstationen

Deutschlandweit liegen wieder deutlich mehr Menschen mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Demnach sind in dieser Woche 1.310 Menschen mit Covid-19 dort registriert, vor einer Woche waren es 860. Ob die Patienten wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen oder wegen anderer Erkrankungen, geht aus der Statistik nicht hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist ebenfalls deutlich gestiegen - auf 577,5. Dieser Wert gilt aber nicht mehr als aussagekräftig, weil sich viele Infizierte nicht mehr offiziell testen lassen und so gar nicht in die Statistik eingehen.

Angepasster Impfstoff in MV zunehmend nachgefragt

Die Impfungen mit dem an die Corona-Varianten Omikron BA4 und BA5 angepassten Impfstoff haben in Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Woche zugenommen. "Sehr positiv ist, dass der neue Impfstoff in MV bereits seit 14 Tagen flächendeckend im Einsatz ist und zunehmend nachgefragt wird", sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Mit 659 Impfungen hatte der Impfstoff zwischen dem 26. September und dem 2. Oktober demnach einen Anteil von zehn Prozent an allen Corona-Impfungen im Land, in der Start-Woche waren es hingegen nur 56. Drese zufolge wird jedoch aktuell vergleichsweise wenig verimpft. Mit 6.591 und 5.500 Impfungen in den letzten beiden Wochen liegt die Impfkampagne deutlich unter dem Niveau der Vorjahre.

Hamburg: RKI meldet 1.813 Neuinfektionen

Für Hamburg hat das Robert Koch-Institut (RKI) heute 1.813 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, vor einer Woche waren es 1.418. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach aktuell bei 236,4 (Vorwoche: 225,1).

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz bei 609,6

Das Robert Koch-Institut meldet für Niedersachsen heute 16.265 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, vor einer Woche waren es 15.183. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 609,6. Gestern lag der Wert bei 501,3, vor einer Woche bei 471,3.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 577,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 577,5 angegeben. Gestern lag der Wert bei 462,4, in der Vorwoche bei 466,0 (Vormonat: 217,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 174.112 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 96.367) und 117 Todesfälle (Vorwoche: 140) innerhalb eines Tages.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 490,7

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Sie liegt aktuell bei 490,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das teilte die Landesmeldestelle mit. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 386,5 gelegen. Es wurden 4.347 Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 2.470.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 7. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 07.10.2022 | 10:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus