Stand: 18.11.2022 14:19 Uhr Corona-News-Ticker: Debatte um weitere Finanzierung von Bürgertests

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 18. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Debatte um weitere Finanzierung von Corona-Tests

Ärzteverband: Mehr Geld für Long-Covid-Forschung

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 293,9 in Niedersachsen ; 223,4 in Schleswig-Holstein ; 191,3 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 194,3 - 27.587 Neuinfektionen

Bildungsforscher: Schulen hätten früher geöffnet werden müssen

Der Bildungsforscher Ludger Wößmann hat der Bundesregierung Versäumnisse im Umgang mit Schülerinnen und Schülern während der Corona-Pandemie vorgeworfen. "Sie hat die falschen Prioritäten gesetzt und statt den Schulen eher die Biergärten wieder geöffnet", sagte der Leiter des Zentrums für Bildungsökonomik am Münchner ifo Institut dem "Spiegel". Trotz aller nachvollziehbaren Vorsicht in der Frühphase der Pandemie hätte es früher wieder zum normalen Lernen kommen müssen. Die Schulschließungen und der Unterricht am Computer zu Hause hätten sich stark auf das Bildungsniveau der Kinder und Jugendlichen ausgewirkt, erklärte Wößmann. Zwar gebe es Aufholprogramme für die Kinder; eine größere Strategie vermisse er allerdings bislang, so Wößmann. "Es wurde noch nicht einmal erhoben und aufgearbeitet, welche Mängel genau in den Schulen während der Corona-Zeit aufgetreten sind." Dafür fehle es bislang an wissenschaftlicher Begleitung und politischem Willen, kritisierte der Forscher.

Biontech und Pfizer: Omikron-Impfstoff wirkt auch gegen BQ.1.1

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer für die Omikron-Variante des Coronavirus wirkt auch gegen die Untervariante BQ.1.1. Dies ergibt sich aus Testergebnissen, die die beiden Pharmafirmen veröffentlicht haben. Die Zahl der produzierten Antikörper bei älteren Erwachsenen liege höher als beim ursprünglichen Vakzin. BQ.1.1 wird für etwa ein Viertel der Infektionen in den USA verantwortlich gemacht. BioNTech und Pfizer teilten außerdem mit, dass der Booster auch gegen neuere Untervarianten wie BA.4.6, BA.2.75.2 und XBB.1 wirke. Die an Omikron angepassten Impfstoffe sind in den USA bereits zugelassen.

Debatte um weitere Finanzierung von Corona-Tests

In der Debatte um weitere Corona-Schutzvorkehrungen rückt auch die staatliche Finanzierung von Tests wieder in den Blick. Die aktuellen Regelungen des Bundes gelten noch bis 25. November. Über eine Anschlussverordnung laufen derzeit Abstimmungen in der Regierung, wie das Gesundheitsministerium in Berlin mitteilte. Nähere Angaben wurden vorerst nicht gemacht. Nach einem Bericht der "Welt" sieht ein Entwurf eine weitere Finanzierung von Corona-Bürgertests bis April 2023 vor. Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink verteidigte weitere Bürgertests. "Sie ausgerechnet vor dem Winter wegfallen zu lassen, wäre unklug", sagte sie der "Welt". Die SPD-Gesundheitspolitikerin Heike Baehrens sagte der Zeitung, man dürfe nicht nachlassen, alles dafür zu tun, dass vulnerable Gruppen weiter geschützt werden. Bürgertests seien hierfür "ein unverzichtbares Instrument". Kritik an dem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums kommt von der FDP sowie Unionspolitikern und dem Bund der Steuerzahler.

SH: Ärztliches und pflegerisches Personal überlastet

"Die Lage in den Krankenhäusern, insbesondere in den Notaufnahmen ist ernst" sagt Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). Die Lage sei insbesondere zu Beginn der Herbstferien akut gewesen - aber bleibe nach wie vor ernst. "Grundsätzlich stellen wir eine Überlastungs- und Übermüdungssituation des ärztlichen und pflegerischen Personals fest", so von der Decken. Fachkräftemangel, Personalausfälle, der zusätzliche Personenaufwand durch Corona-Isolierungen, aber auch die Ferienzeit seien die Gründe dafür, dass es vermehrt zu Abmeldungen einzelner Fachbereiche in den Krankenhäusern komme. "Aber auch die zentralen Notaufnahmen sind von diesen Abmeldungen zum Teil betroffen", so von der Decken.

Weitere Informationen Notaufnahmen in SH sind überlaufen: "Lage ist ernst" Die Notaufnahmen sind am Limit. Wie aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD hervorgeht, hat das Land deshalb einen Krisenstab eingerichtet. mehr

Gemeinde in Stuhr feiert erneut "Trecker-Weihnacht"

In der Gemeinde Stuhr bei Bremen wird ein weihnachtlich geschmückter Anhänger, gezogen von einem Trecker, Pastor Robert Vetter im dritten Jahr in Folge als Kanzel dienen. 2020 und 2021 hatte der Pastor seine Heiligabend-Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie kurzerhand nach draußen verlegt und damit viel Aufmerksamkeit erregt. Die unklare Corona-Lage auch in diesem Jahr sei nur ein Grund für die Fortsetzung, sagte Vetter. Der Plan sei vielmehr auch eine Reaktion auf die Energiekrise. Die mittelalterliche Kirche werde ohnehin nur auf maximal 13 Grad geheizt.

Ärzteverband: Mehr Geld für Long-Covid-Forschung

In die Erforschung von Long Covid und die Behandlung Erkrankter muss in Deutschland nach Einschätzung von Medizinern deutlich mehr investiert werden. "Bisher ist das viel zu wenig", sagte der Vizevorsitzende des Ärzte- und Ärztinnenverbands Long Covid, Daniel Vilser. Nötig seien der Aufbau von weiteren Forschungskapazitäten und von mehr Behandlungs- und Versorgungszentren, in die Ärzte Erkrankte überweisen könnten. Diese Einrichtungen müssten finanziell auch besser ausgestattet werden. Zudem müsse die Aus- und Weiterbildung von Medizinern zu Long Covid verbessert werden. Nach Angaben des Mediziners, der am Universitätsklinikum Jena eine Long-Covid-Ambulanz für Kinder leitet, leiden etwa zehn Prozent der Corona-infizierten Erwachsenen und ein bis zwei Prozent der infizierten Kinder unter den Spätfolgen der Infektion - wie Kopfschmerzen, chronischen Husten oder Konzentrationsstörungen. "Angesichts der hohen Infektionszahlen sprechen wir da von Hunderttausenden." Einige Tausend seien über Monate schwer krank, arbeitsunfähig, bettlägerig, können mitunter gar nicht mehr am Alltag teilnehmen.

Bereits gestern hatte der Initiator der Long-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Marburg, Professor Bernd Schieffer, ein nationales Institut für Long Covid gefordert.

Weitere Informationen Long Covid: Symptome, Ursachen und Behandlung Nach einer Omikron-Infektion können Covid-Symptome wie Husten oder Atemnot noch Wochen später auftreten - trotz Impfung. mehr

"Die Lage in den Krankenhäusern, insbesondere in den Notaufnahmen ist ernst" sagt Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). Im Sozialausschuss berichtete sie gestern, dass die Lage insbesondere zu Beginn der Herbstferien akut gewesen sei - aber nach wie vor ernst bleibe. "Grundsätzlich stellen wir eine Überlastungs- und Übermüdungssituation des ärztlichen und pflegerischen Personals fest", so von der Decken.

Fachkräftemangel, Personalausfälle, der zusätzliche Personenaufwand durch Corona-Isolierungen, aber auch die Ferienzeit seien die Gründe dafür, dass es vermehrt zu Abmeldungen einzelner Fachbereiche in den Krankenhäusern komme. "Aber auch die zentralen Notaufnahmen sind von diesen Abmeldungen zum Teil betroffen", so von der Decken. Grundsätzlich sei die Notfallversorgung im Land aber sichergestellt.

Corona-Regeln: Chaos zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es seit gestern keine Isolationspflicht mehr und auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen könnte zum Jahreswechsel entfallen. Vor allem für Pendler, die in Schleswig-Holstein wohnen und in Hamburg arbeiten - oder andersherum, könnte durch den Alleingang der Landesregierung von Daniel Günther (CDU) Chaos entstehen. Bei den Bürgern in der Metropolregion stößt das unabgestimmte Vorgehen in SH bereits jetzt auf Unverständnis.

VIDEO: Corona-Regeln: Chaos zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein (3 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 223,4

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt nun bei 223,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 234,8 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 280,3. Es wurden 914 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 1.390; Vorwoche: 1.346). Außerdem wurden zwei weitere Todesfälle verzeichnet.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 293,9

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen aktuell 293,9. Am Vortag hatte der Wert 296,6 betragen (Vorwoche: 334,1). Es wurden 4.136 Neuinfektionen verzeichnet (Vortag: 5.131; Vorwoche: 4.975). Zudem wurden 29 weitere Todesfälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg fast unverändert

In Hamburg liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche nun bei 191,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts von heute Morgen hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 191,1 gelegen, in der Vorwoche betrug sie 207,7. Es wurden 599 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 624; Vorwoche: 474). Es gab sieben weitere Todesfälle.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 194,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 194,3 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 199,2 und vor einer Woche bei 243,5 gelegen (Vormonat: 687,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 27.587 Corona-Neuinfektionen (gestern: 33.306; Vorwoche: 33.703) und 218 Todesfälle (Vorwoche: 216) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 18. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus