Corona-News-Ticker: Debatte um Gottesdienste an Weihnachten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Umfrage: 50 Prozent für Verbot der Weihnachtsgottesdienste

Jeder zweite in Deutschland ist angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen für ein Verbot öffentlicher Weihnachtsgottesdienste. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Präsenzgottesdienste zu untersagen. Nur 35 Prozent sind für die Gottesdienste, 15 Prozent machten keine Angaben.

Ärzte rechnen mit Impfstart in den Praxen im Sommer

Die Kassenärzte rechnen im Sommer mit ersten Impfungen in ihren Praxen. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, sagte, Patienten bekämen dort den Schutz voraussichtlich einige Monate nach dem geplanten Start in den regionalen Impfzentren. Ein Problem sei, dass der bis jetzt bekannte Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden müsse. Das sei in den Praxen kaum machbar. Wenn es ein weniger empfindliches Präparat gebe, könne man starten. Bund und Länder stellen sich auf den Beginn von Corona-Impfungen am 27. Dezember ein. In den ersten Monaten sollen sie gebündelt über mehr als 400 Impfzentren laufen. Diese werden von den Ländern eingerichtet.

Niederlande stoppen vorerst Flugverkehr aus Großbritannien

Als Reaktion auf eine neue Variante des Coronavirus in Großbritannien lassen die Niederlande Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr einreisen. Wie die Regierung in Den Haag erklärte, gilt das Verbot zunächst bis Neujahr. Bereits Anfang des Monats sei die neue Virus-Variante auch in den Niederlanden festgestellt worden. Nach der Meldung aus Großbritannien werde dieser Fall weiter untersucht und geprüft, wer betroffen sei. Der britische Premier Johnson hatte gestern von einer Mutation des Coronavirus berichtet. Sie sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bislang bekannte Form. Wegen der neuen Variante gilt inzwischen in London und dem Rest von Südostengland ein harter Shutdown mit Ausgangssperren.

Corona-Krise treibt die Schulden der Bundesländer nach oben

Die Corona-Pandemie hat die jahrelange Konsolidierung der Länderfinanzen zunichte gemacht. Statt wie ursprünglich geplant auf neue Kredite zu verzichten, genehmigten die Landesparlamente allein für dieses Jahr eine Neuverschuldung von bis zu 128 Milliarden Euro. Allerdings wollen mehrere Regierungen die Schuldenaufnahme über mehrere Jahre strecken. An der Spitze steht Bayern mit 40 Milliarden Euro, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 25 Milliarden und Baden-Württemberg mit knapp elf Milliarden Euro. Auch kleine Länder haben für ihre Verhältnisse sehr hohe Summen eingeplant: In Schleswig-Holstein sind es 5,5 Milliarden Euro, in Mecklenburg-Vorpommern 2,8 Milliarden Euro. Die Stadtstaaten rutschen ebenfalls wieder tief in die roten Zahlen: Hamburg hat sich in diesem Jahr knapp 6 Milliarden Euro neue Kredite genehmigt, Bremen 1,2 Milliarden Euro.

Haben wir genügend Impfstoff? - Schwesig zeigt sich besorgt

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zeigt sich besorgt über die Menge von kurzfristig verfügbarem Impfstoff gegen das Coronavirus. Dem Fernsehsender RTL sagte die SPD-Politikerin, fraglich sei, ob der Impfstoff ausreiche. Die Bundesregierung hatte sich gestern mehr Dosen für Impfungen gesichert, als bislang geplant. Insgesamt stehen Deutschland damit fast 140 Millionen Dosen der Hersteller Biontech und Moderna zur Verfügung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert die Bundesregierung auf, beim Einkauf und der Verteilung der Corona-Impfstoffe schneller vorzugehen. Der "Bild am Sonntag" sagte der CSU-Chef, dies müsse absolute Priorität haben. Mit einem Ende des Lockdowns am 10. Januar rechnet Söder nicht. Die Zahlen seien zu hoch und der Corona-Winter dauere leider noch lange.

RKI registriert 22.771 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 22.771 Neuinfektionen übermittelt. Das geht aus RKI-Angaben von heute früh hervor. Am Sonntag vergangener Woche hatte die Zahl bei 20.200 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages außerdem 409 neue Todesfälle. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) gab das RKI heute für ganz Deutschland mit 192,2 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut aktuellstem RKI-Lagebericht bei 1,06 (Vortag: 1,05). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Deutschlandweit überschreiten fast alle Landkreise den Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Eine Übersicht über die aktuelle Lage in Deutschland finden Sie hier:

431 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 431 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist ein etwas niedrigerer Wert als vor einer Woche (472). Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein sank leicht auf landesweit 93,1. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun 20.680 Menschen in SH nachweislich mit dem Virus infiziert. 324 Menschen mit einer Infektion starben bisher - das sind zwei mehr als am Vortag gemeldet. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins wurden den Angaben zufolge 236 Covid-19-Patienten behandelt - 29 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 15 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 15.100 geschätzt.

Travemünde: Ordnungsamt setzt Tagestourismus-Verbot durch

Das Ordnungsamt Lübeck setzt in Travemünde das Tagestourismus-Verbot durch. Mitarbeiter der Stadt fangen bereits an den Parkplätzen immer wieder auswärtige Besucher ab. Viele gaben gegenüber NDR Schleswig-Holstein an, nichts von dem Verbot gewusst zu haben. Sie wollten in Richtung Ostholstein weiterfahren. Dort gibt es kein Tagestourismus-Verbot.

Tankstellen befürchten niedrige Einnahmen

Die Weihnachtsferien 2020 werden bei den meisten wohl anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Das Auto bleibt dabei oft stehen. Das ist gut für die Umwelt, aber - nach eigenen Angaben - ein Drama für die Tankstellen.

Neue Virus-Variante: Britische Regierung verhängt Ausgangssperre

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus, die für einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Süden Englands verantwortlich gemacht wird, hat die britische Regierung in London und Südostengland eine Ausgangssperre verhängt. Die neue Virus-Mutation sei ersten Erkenntnissen zufolge "bis zu 70 Prozent ansteckender" als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson gestern in einer Fernsehansprache. Bisher deute aber nichts darauf hin, "dass sie tödlicher ist oder eine schwerere Form der Krankheit verursacht", sagte Johnson weiter. Auch die Wirksamkeit von Impfstoffen werde durch den neuen Virus-Stamm nicht beeinträchtigt. In London und Südostengland gilt nun die höchste Alarmstufe. Die Menschen sind angewiesen, ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen zu verlassen. Die Maßnahme gilt mindestens bis zum 30. Dezember.

Der NDR.de Ticker am Sonntag startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonnabend wurden in Niedersachsen 1.613 Neuinfektionen gemeldet, in Schleswig-Holstein 508, in Hamburg 525, in Mecklenburg-Vorpommern 191 und im Bundesland Bremen 86. Bundesweit gab es bestätigte 31.300 Neuinfektionen.