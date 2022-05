Stand: 08.05.2022 07:00 Uhr Corona-News-Ticker: Datenlage mit großen Lücken am Wochenende

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 8. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 550 in Schleswig-Holstein, 1.560 in Hamburg - für Niedersachsen sowie aus Mecklenburg-Vorpommern und Bremen werden heute keine Zahlen gemeldet

RKI: Bundesweit 8.488 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 514,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI registriert 8.488 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 514,0

Die vom Robert Koch-Institut für die Wochendtage gemeldeten Corona-Zahlen sind nur eingeschränkt mit denen der anderen Tage vergleichbar, da von den 16 Bundesländern nur Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein aktuelle Daten zur Verfügung stellen und diese durch ausbleibende Meldungen in den Ländern selbst lückenhaft sein können.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist den vorliegenden Daten zufolge weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 514,0 an (Vortag: 544,0 / Vorwoche: 666,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 8.488 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages - gestern waren es 72.252, am Sonntag vor einer Woche 11.718. Die Zahl der während der Pandemie bundesweit an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen stieg den Angaben zufolge um 10 auf 136.533

Niedersachsen: Keine Neuinfektionszahlen ans RKI übermittelt

In Niedersachsen werden an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen zu Corona-Neuinfektionen und Todesfällen mehr an das RKI übermittelt. Die Zahlen übermittelt das Land stattdessen am Montag gesammelt. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht diese Werte dann am Dienstag. Weiterhin täglich gibt es den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Dieser liegt laut RKI heute bei 711,4 (Vortag: 764,8 / Vorwoche: 913,9). Das Land Bremen veröffentlicht am Wochenende ebenfalls keine aktuellen Zahlen mehr. Das RKI meldet für Bremen 436 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden und eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von 649,0.

Hamburg: Inzidenz laut RKI leicht gestiegen

Das Robert Koch-Institut meldet für die Hansestadt Hamburg heute früh eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von 544,0 - gestern war der Wert mit 517,8 niedriger angegeben worden, vor einer Woche hatte er den Angaben zufolge bei 833,9 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden in Hamburg 1.560 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert (Vortag: 2.043). Mit acht weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen steigt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Verstorbenen in der Hansestadt auf 2.577.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - jeweils dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein registriert 550 Neuinfektionen - aber nur drei Kreise melden

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken - auf 791,2 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 815,1, vor einer Woche bei 950,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden binnen 24 Stunden 550 Neuinfektionen registriert, allerdings wurden nur aus den Kreisen Dithmarschen (+136), Schleswig-Flensburg (+206) und aus Kiel (+208) überhaupt Daten gemeldet. Am Vortag waren noch 3.681 bestätigte Neuinfektionen verzeichnet worden, vor einer Woche 829. Die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Kreis Steinburg (1.497,3).

