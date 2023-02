Stand: 16.02.2023 07:19 Uhr Corona-News-Ticker: Daten zu Infektionen in Pflegeheimen erwartet

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 16. Februar 2023

Pflegereport: Daten zu Corona-Infektionen in MV-Pflegeheimen erwartet

Die Barmer-Krankenkasse hat die Wirksamkeit der Corona-Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen Mecklenburg-Vorpommerns überprüft und stellt die Ergebnisse heute in Schwerin vor. Den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen galt während der Pandemie besondere Aufmerksamkeit. Zugangsbeschränkungen, Impfung und Maskenpflicht sollten den wegen Vorerkrankungen oft stark gefährdeten Senioren Schutz vor Ansteckungen bieten. Erhoben wurden sowohl Infektionsraten unter Bewohnern und Personal in den Heimen als auch die von nicht stationär versorgten Pflegebedürftigen. Neben Barmer-Landeschef Henning Kutzbach wird auch Gesundheitsministerin Stefanie Drese an der Präsentation des Pflegereports teilnehmen. Die SPD-Politikerin gilt als Verfechterin eines relativ strikten Corona-Kurses. Die Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen hatte sie auch mit der Notwendigkeit begründet, vor allem anfälligere ältere und kranke Menschen damit zu schützen. Auch die umstrittene und inzwischen aufgehobene Impfpflicht für Pflegepersonal hatte sie deshalb befürwortet.

Weiberfastnacht erstmals ohne Corona-Beschränkungen

Erstmals seit drei Jahren beginnt heute zu Weiberfastnacht wieder ein Straßenkarneval ohne Corona-Einschränkungen. 2020 war der Karneval noch knapp vor den ersten weitreichenden Lockdown-Maßnahmen über die Bühne gegangen, hatte teilweise allerdings auch schon selbst zur Verbreitung des Virus beigetragen. Im Folgejahr 2021 fiel der Karneval komplett aus. 2022 fand Weiberfastnacht unter 2G-Plus-Bedingungen statt. Diese Einschränkungen fallen nun weg. Vor allem in Köln werden viele Zehntausende Feiernde von auswärts erwartet. Die Polizei ist dort mit 2.000 Beamtem im Einsatz. Bereits zu Beginn der Karnevalssaison am 11.11. war es in Köln zu einem Massenandrang gekommen. Allerdings soll das Wetter heute anders als an den vergangenen Tagen nicht sonderlich gut werden.

RKI meldet

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden für die norddeutschen Bundesländer vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 106,7 und 8.562 registrierte Neuinfektionen (Mittwoch: 97,8/2.200 Neuinfektionen)

Schleswig-Holstein: 58,3 und 1.704 Neuinfektionen (Mittwoch: 53,1/1.552 Neuinfektionen )

Mecklenburg-Vorpommern: 60,7 und 978 Neuinfektionen (Mittwoch: 54,7/882 Neuinfektionen)

Hamburg: 39,5 und 732 Neuinfektionen (Mittwoch: 35,3/655 Neuinfektionen)

Bremen: 88,3 und 597 Neuinfektionen (Mittwoch: 89,1/140 Neuinfektionen)

Bundesweit: 102,8 und 20.911 gemeldete Neuinfektionen (Mittwoch: 97,0/20.502 Neuinfektionen)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

