Corona-News-Ticker: Dänemark verzichtet auf Corona-Beschränkungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 1. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen nun deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise ohne Auffrischungsimpfung sind von heute an nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet in der Regel, dass sie bei grenzüberschreitenden Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. "Dies spiegelt den nachlassenden Schutz des Impfstoffs wieder und unterstreicht, wie wichtig eine Auffrischung ist", sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern - etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen - anerkannt wird, kann sich jedoch weiterhin unterscheiden.

Impfpflicht in der Pflege: Patientenschützer fordern Aufschub

Die Stiftung Patienschutz hat eine Verschiebung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken und Pflegeheimen gefordert. "Die Impfpflicht für medizinisch-pflegerische Berufe darf nicht mit der Brechstange eingeführt werden", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse die Sorgen vor Ort ernst nehmen. "Gesundheitsämter, Ordnungsbehörden und Arbeitgeber sehen sich nicht in der Lage, das Mammutwerk bis zum 15. März ohne schwere Verwerfungen durchzusetzen", sagte Brysch. Lauterbach müsse wissen, dass die Versorgung von bis zu 200.000 Pflegebedürftigen und Kranken in Gefahr sei. "Ein Aufschub ist dringend geboten."

Aufhebung aller Corona-Beschränkungen in Dänemark

Trotz Rekord-Fallzahlen werden in Dänemark heute alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Damit fallen unter anderem die Gesundheitspass-Pflicht, die Maskenpflicht und verkürzte Öffnungszeiten für Lokale weg. Dänemark ist das erste EU-Land, das in der Omikron-Welle ein Ende aller Corona-Beschränkungen beschließt. Nur einige Einreise-Beschränkungen sollen noch vier Wochen länger gelten. Die Regierung begründete ihr Vorhaben mit der hohen Impfquote in Dänemark. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Booster-Impfung erhalten.

Allerdings gilt Dänemark aus deutscher Sicht weiterhin als Hochrisikogebiet. Hier lesen Sie, was bei der Ein- und Ausreise zu beachten ist.

12.035 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Behörden haben in Niedersachsen 12.035 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 4.462; Vorwoche: 10.005). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt auf einen neuen Höchstwert: 949,9 (Vortag: 910,5; Vorwoche: 752,2). Es wurden zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf mehr als 1.200

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bundesweit bei 1.206,2 (Vortag: 1.176,8; Vorwoche: 894,3). 162.613 Neuinfektionen wurden bestätigt (Vortag: 78.318; Vorwoche: 126.955). Wie das RKI weiter mitteilte, wurden 188 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Stufe Orange: Lockerungen in Vorpommern-Rügen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten von heute an lockerere Corona-Maßnahmen. Entsprechend der Corona-Warnstufe Orange dürfen etwa Zoos und Tierparks ihre Innenbereiche unter Auflagen für Besucher öffnen. Ebenso dürfen Indoor-Spielplätze wieder öffnen und Schwimm- und Spaßbäder den Betrieb auch jenseits bisher geltender Ausnahmen wieder aufnehmen. Für den Zugang gilt die 2G-plus-Regelung. Das bedeutet Zugang nur für Geimpfte oder Genesene und - sofern keine Auffrischungsimpfung erfolgt oder die Grundimmunisierung frisch ist - mit negativem Test. Der Landkreis sei zuvor an fünf aufeinander folgenden Tagen einer niedrigeren Stufe als Rot zugeordnet worden, teilte der Landkreis gestern mit.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein liegt weiter weiter unter dem Wert 1.000. Landesweit liegt sie aktuell bei 918,9. Am Vortag waren es 944,3. Überschritten wurde die 1.000er-Schwelle jedoch erneut in fünf Kreisen und Städten: Stormarn, Flensburg, Neumünster, Lübeck und Pinneberg. 5.014 Corona-Neuinfektionen wurden im Land gemeldet. Ungewöhnlich hoch ist die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle: Es sind elf, damit stieg die Gesamtzahl der Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie auf 1.975.

Guten Morgen zu einem neuen Tag mit dem Corona-Live-Ticker von NDR.de

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen und einen schönen Start in die neue Woche. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 1. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.